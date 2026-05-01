Αυξημένη κίνηση από την έξοδο των εκδρομέων του τριημέρου

Ο χειμωνιάτικος καιρός της Πρωτομαγιάς δεν πτόησε τους εκδρομείς του τριημέρου. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται από τις 11:00 το πρωί της Παρασκευής 1/5 στις Εθνικές οδούς.

Ειδικότερα, τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στον Κηφισό από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι και την έξοδο της Κηφισιάς, στο ρεύμα προς Λαμία.

Στα διόδια των Αφιδνών υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις, όμως από εκεί κι έπειτα ανοίγει ο δρόμος.

Σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, από τα διόδια Ελευσίνας είχαν περάσει τουλάχιστον 50.000 οχήματα, από τις 6:00 το πρωί της Πέμπτης, μέχρι και τις 6:00 το πρωί της Πρωτομαγιάς.

Αντίστοιχη εικόνα και στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, όπου 37. 758 οχήματα πέρασαν από τα διόδια Αφιδνών.

Πρωτομαγιά: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στα διόδια Ελευσίνας

Oυρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί αυτή την ώρα στα διόδια της Ελευσίνας λόγω της εξόδου του τριημέρου της Πρωτομαγιάς.

Καθυστερήσεις, τουλάχιστον 20-25 λεπτών υπάρχουν και στην Αττική Οδό, από τον Ασπρόπυργο μέχρι την Ελευσίνα.

Τριήμερο Πρωτομαγιάς: Μεγάλη κίνηση στα ΚΤΕΛ

Χθες, υπήρχε κορύφωση της εξόδου των εκδρομέων με ΚΤΕΛ. Σήμερα, πάλι τα λεωφορεία αναχωρούν με πληρότητα.

Δημοφιλέστεροι προορισμοί είναι η Πελοπόννησος, η Μεσσηνία η Αχαΐα και η Αιτωλοακαρνανία.

Αυξημένη κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων

Από τις 11:00 και μετά, άρχισε να αυξάνεται η κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων, το βασικό σημείο που εξυπηρετεί την κυκλοφορία από και προς Θεσσαλονίκη.

Οι υπεύθυνοι των διοδίων χρειάστηκε να ανοίξουν τις 9 διαδρομές για να αποσυμφορηθεί η κίνηση, καθώς είχαν δημιουργηθεί ουρές μέχρι και 200-300 μέτρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.