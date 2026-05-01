Πρωτομαγιά: Μεγάλη έξοδος των εκδρομέων- Κίνηση στις Ε.Ο & ουρές στα διόδια

Καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού και στα διόδια της Ελευσίνας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Περισσότερα

VIDEOS

Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου ΙΝΤΙΜΕ Χαλκιόπουλος Νίκος
Αυξημένη κίνηση από την έξοδο των εκδρομέων του τριημέρου/ ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αυξημένη κίνηση στις Εθνικές οδούς από το πρωί της Πρωτομαγιάς, με χαμηλές ταχύτητες στον Κηφισό.
  • Περισσότερα από 50.000 οχήματα πέρασαν από τα διόδια Ελευσίνας από Πέμπτη έως Πρωτομαγιά.
  • Σχηματισμός ουρών χιλιομέτρων στα διόδια Ελευσίνας και καθυστερήσεις 20-25 λεπτών στην Αττική Οδό.
  • Δημοφιλέστεροι προορισμοί εκδρομέων είναι η Πελοπόννησος, η Μεσσηνία, η Αχαΐα και η Αιτωλοακαρνανία.
  • Αυξημένη κίνηση και στα διόδια των Μαλγάρων, με άνοιγμα 9 διαδρομών για αποσυμφόρηση.

Ο χειμωνιάτικος καιρός της Πρωτομαγιάς δεν πτόησε τους εκδρομείς του τριημέρου. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται από τις 11:00 το πρωί της Παρασκευής 1/5 στις Εθνικές οδούς. 

Ειδικότερα, τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στον Κηφισό από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι και την έξοδο της Κηφισιάς, στο ρεύμα προς Λαμία. 

Στα διόδια των Αφιδνών υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις, όμως από εκεί κι έπειτα ανοίγει ο δρόμος. 

Σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, από τα διόδια Ελευσίνας είχαν περάσει τουλάχιστον 50.000 οχήματα, από τις 6:00 το πρωί της Πέμπτης, μέχρι και τις 6:00 το πρωί της Πρωτομαγιάς.

 Αντίστοιχη εικόνα και στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, όπου 37. 758 οχήματα πέρασαν από τα διόδια Αφιδνών.

Oυρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί αυτή την ώρα στα διόδια της Ελευσίνας λόγω της εξόδου του τριημέρου της Πρωτομαγιάς. 

Πρωτομαγιά: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στα διόδια Ελευσίνας/ βίντεο ΟΡΕΝ

Καθυστερήσεις, τουλάχιστον 20-25 λεπτών υπάρχουν και στην Αττική Οδό, από τον Ασπρόπυργο μέχρι την Ελευσίνα.

Χθες, υπήρχε κορύφωση της εξόδου των εκδρομέων με ΚΤΕΛ. Σήμερα, πάλι τα λεωφορεία αναχωρούν με πληρότητα. 

Δημοφιλέστεροι προορισμοί είναι η Πελοπόννησος, η Μεσσηνία η Αχαΐα και η Αιτωλοακαρνανία. 

Από τις 11:00 και μετά, άρχισε να αυξάνεται η κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων, το βασικό σημείο που εξυπηρετεί την κυκλοφορία από και προς Θεσσαλονίκη.

Αυξημένη κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων/ βίντεο ΕΡΤ

Οι υπεύθυνοι των διοδίων χρειάστηκε να ανοίξουν τις 9 διαδρομές για να αποσυμφορηθεί η κίνηση, καθώς είχαν δημιουργηθεί ουρές μέχρι και 200-300 μέτρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
 |
ΕΞΟΔΟΣ
 |
ΚΙΝΗΣΗ
 |
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
 |
ΜΠΟΤΙΛΙΑΡΙΣΜΑ
 |
ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ
 |
ΚΗΦΙΣΟΣ
 |
ΔΙΟΔΙΑ
 |
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top