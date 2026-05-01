Τον δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού πήρε ο 89χρονος που σκόρπισε τον τρόμο, πυροβολώντας σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο και τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους. Μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος.

Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστήριξε πως δεν είχε σκοπό να σκοτώσει και επιφυλάχθηκε να αποζημιώσει τους τραυματίες με 2.000 ευρώ τον καθένα.

«Ήταν σωστή η απόφαση της Δικαιοσύνης. Δεν παίρνεις τον νόμο στα χέρια σου. Δεν μπορεί να είναι δικαιολογία το ότι έχει μια κάποια ηλικία. Αν γινόταν κάτι και σκοτωνόταν κάποιος άνθρωπος;», είπε η κόρη του που ζει στην Αμερική, μιλώντας στην εκπομπή Live news.

Η κόρη του 89χρονου έχει πει πως είναι μόνο βιολογικός της πατέρας και δε νιώθει ούτε απόρριψη ούτε μίσος γι’ αυτόν αλλά ούτε και αγάπη. «Για να νιώθεις αγάπη πρέπει να την πάρεις πρώτα. Μπορώ να πω ότι νιώθω μια λύπη, γιατί έφτασε εκεί που έφτασε», συμπλήρωσε στην ίδια εκπομπή.

Κόρη 89χρονου: «Με κλείδωνε στο σπίτι» κι έλεγε για «δαίμονες»

Η κόρη του, μιλώντας σήμερα στην εκπομπή «Το Πρωινό», συγκλόνισε με τις αποκαλύψεις για τον πατέρα της. Οι γονείς είχαν χωρίσει και ούσα πια πιο μεγάλη προσπάθησε να έρθει πιο κοντά με τον πατέρα της. Εκείνος όμως την κλείδωνε σπίτι, ενώ σε άλλη στιγμή τις μιλούσε για δαίμονες.

«Το 1999 έμεινα μαζί του για ένα χρονικό διάστημα, γιατί λέω εντάξει να δώσω μια ευκαιρία τώρα που είμαι πιο μεγάλη, να τον γνωρίσω σαν πατέρα, αλλά ήτανε μια κατάσταση πολύ αρρωστημένη. Δηλαδή με κλείδωνε στο σπίτι μέχρι κάποια στιγμή που έπιασα μια δουλειά και σιγά σιγά έφυγα και πήγα και έμεινα μόνη μου. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει "έλα να με βρεις στην Πύλο για καφέ" και πάω στην Πύλο να πιούμε καφέ, να γυρίσει να μου πει ότι "εγώ, μου λέει, ανακάλυψα ότι εσύ δεν είσαι κόρη μου και ότι όταν έμαθα ότι ήρθες Ελλάδα πήρα ταξί και πήγα στην Αθήνα να αλλάξω τις κλειδαριές στο σπίτι" και λέω "γιατί;", "γιατί μπορεί να πας να του βάλεις φωτιά".

Αυτοί λοιπόν που λέγανε ότι τον προσέχουν και τον ενδιαφέρονται, γιατί δεν έκαναν και κάτι να μη φτάσει στο σημείο αυτό που έφτασε η κατάσταση. Αν είχε κάνει κάποια αγωγή χρόνια με φάρμακα και πρόσεχε, θα μπορούσε κάλλιστα να έχει και μια καλή ζωή δική του και μια καλή σχέση με μένα», είπε αρχικά η γυναίκα.

Όταν λοιπόν εγώ τελευταία φορά πια είδα ότι έχει προχωρήσει, γιατί ήρθε στο σπίτι και άρχισε με τα τρελά και "ξέρεις και εγώ ήρθα να σου πω ότι οι δαίμονες έχουν γίνει και πιο πολλοί και συγκεκριμένα γίνανε και με τους βλέπω και στο σπίτι σας", μου λέει,"τους δαίμονες", δεν άντεξα άλλο, αφού δεν ήθελε να πάει σε γιατρούς, δεν ήθελε να κάνει εξετάσεις, δεν ήθελε να κάνει το ένα. Του λέω "ξέρεις κάτι, εγώ λέω έναν δαίμονα βλέπω στο σπίτι μου αυτή τη στιγμή και είσαι εσύ". Δε με ενδιαφέρει, δεν μπορείς να εξαγοράσεις έναν άνθρωπο ή την ελευθερία ενός ανθρώπου για ένα σπίτι και μια περιουσία. Πάρτο μαζί σου, στον τάφο που θα πας. Εγώ προσωπικά δεν ενδιαφέρομαι», ήταν οι δηλώσεις της στο Πρωινό του Ant1.