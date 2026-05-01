Κόρη 89χρονου: «Με κλείδωνε στο σπίτι» κι έλεγε για «δαίμονες»

«Σωστή η απόφαση της Δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να παίρνει ένα όπλο...»

01.05.26 , 13:14 Εργατική Πρωτομαγιά: Συγκεντρώσεις και πορείες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
01.05.26 , 13:02 Μπακς: Επίσημα νέος προπονητής ο Τέιλορ Τζένκινς
01.05.26 , 12:55 Οι Χαΐνηδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων
01.05.26 , 12:41 Μιχαλοπούλου: «Πάντα ήθελα να γίνω νέα μαμά, να μεγαλώνω μαζί με το παιδί»
01.05.26 , 12:26 VW Caravelle: Γιατί είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για να το αγοράσετε
01.05.26 , 12:22 Κόρη 89χρονου: «Με κλείδωνε στο σπίτι» κι έλεγε για «δαίμονες»
01.05.26 , 12:00 Δες πώς θα σταματήσεις να «μισείς» το πρωινό ξύπνημα
01.05.26 , 11:15 Βασιλειάδη: «Είμαι τρελή από ζήλεια. 'Εχω τους κωδικούς στα social media»
01.05.26 , 11:07 Κηδεία 13χρονου Ηλεία: «Θα σε πάω στο τελευταίο σου ταξίδι αγάπη μου»
01.05.26 , 10:33 Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Σαν σήμερα έγινα για πρώτη φορά μανούλα»
01.05.26 , 09:53 Εύοσμος: Ακρωτηριάστηκε το δάχτυλο 5χρονου σε πόρτα νηπιαγωγείου
01.05.26 , 09:48 Ελένη Ράντου: Η γαλλική φιλολογία, ο γάμος με τον Παπακωνσταντίνου & η κόρη
01.05.26 , 09:40 Τρεχάτε Ποδαράκια μου (Ozzy): Δείτε online την ταινία έως 8/5
01.05.26 , 09:17 Πρωτομαγιά: Πώς θα κινηθούν λεωφορεία & τρολεϊ- Απεργία σε μετρό & ΗΣΑΠ
01.05.26 , 09:03 Πρωτομαγιά: Γιατί φτιάχνουμε μαγιάτικο στεφάνι - Τι συμβολίζει
Φάνης Μπότσης: Ποιος είναι ο σύντροφος & μελλοντικός σύζυγος της Δ. Μπάρκα
Συντάξεις Ιουνίου: Νωρίτερα θα πληρωθούν πάλι οι συνταξιούχοι
MasterChef 2026: Είχε τη χειρότερη προσπάθεια κι αποχώρησε!
Πολυχρονίδης για Κουβελά: «Εγώ και η γυναίκα μου την έχουμε σαν κόρη μας»
Παπαδημητρίου- Γεροντιδάκης: Βόλτα χέρι- χέρι στη Γλυφάδα
Θεωνά - Αναστασιάδης: Το ονειρικό πάρτι για τα 7α γενέθλια του γιου τους
Φωτιά Ίλιον: Γνωστός στις αρχές ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που κάηκε
Λιάγκας - Αντωνά στο πάρτι γενεθλίων του Νίκου Γεωργιάδη- Ποιοι ήταν εκεί;
Κηδεία 13χρονου Ηλεία: «Θα σε πάω στο τελευταίο σου ταξίδι αγάπη μου»
Γιατρός κατέρρευσε μετά από 5ήμερη εφημερία – Τι απαντά ο Άδωνις Γεωργιάδης
Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Όσα αποκάλυψε για τον πατέρα της η κόρη του 89χρονου που πυροβόλησε σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο/ βίντεο Ant1
Με μια ματιά - by STAR AI
  • 89χρονος πυροβόλησε σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο, τραυματίζοντας πέντε άτομα και κρίθηκε προφυλακιστέος.
  • Αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει και προσφέρθηκε να αποζημιώσει τους τραυματίες.
  • Η κόρη του δήλωσε ότι δεν νιώθει αγάπη για τον πατέρα της, αλλά λύπη για την κατάσταση του.
  • Αποκάλυψε ότι ο πατέρας της την κλείδωνε στο σπίτι και μιλούσε για δαίμονες, περιγράφοντας μια αρρωστημένη σχέση.
  • Εξέφρασε την απογοήτευσή της για την έλλειψη φροντίδας του πατέρα της και την απροθυμία του να ζητήσει ιατρική βοήθεια.

Τον δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού πήρε ο 89χρονος που σκόρπισε τον τρόμο, πυροβολώντας σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο και τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους. Μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος. 

Στις φυλακές Κορυδαλλού ο 89χρονος - Θέλει να αποζημιώσει τους τραυματίες

Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστήριξε πως δεν είχε σκοπό να σκοτώσει και επιφυλάχθηκε να αποζημιώσει τους τραυματίες με 2.000 ευρώ τον καθένα.

Δικηγόρος 89χρονου: «Η κόρη του έχει ευεργετηθεί και είναι απαράδεκτο που μιλάει εναντίον του»

«Ήταν σωστή η απόφαση της Δικαιοσύνης. Δεν παίρνεις τον νόμο στα χέρια σου. Δεν μπορεί να είναι δικαιολογία το ότι έχει μια κάποια ηλικία. Αν γινόταν κάτι και σκοτωνόταν κάποιος άνθρωπος;», είπε η κόρη του που ζει στην Αμερική, μιλώντας στην εκπομπή Live news.

Η κόρη του 89χρονου έχει πει πως είναι μόνο βιολογικός της πατέρας και δε νιώθει ούτε απόρριψη ούτε μίσος γι’ αυτόν αλλά ούτε και αγάπη. «Για να νιώθεις αγάπη πρέπει να την πάρεις πρώτα. Μπορώ να πω ότι νιώθω μια λύπη, γιατί έφτασε εκεί που έφτασε», συμπλήρωσε στην ίδια εκπομπή. 

Το προφίλ του 89χρονου πιστολέρο - Οι απειλές σε Εισαγγελέα

Η κόρη του, μιλώντας σήμερα στην εκπομπή «Το Πρωινό», συγκλόνισε με τις αποκαλύψεις για τον πατέρα της. Οι γονείς είχαν χωρίσει και ούσα πια πιο μεγάλη προσπάθησε να έρθει πιο κοντά με τον πατέρα της. Εκείνος όμως την κλείδωνε σπίτι, ενώ σε άλλη στιγμή τις μιλούσε για δαίμονες.

«Το 1999 έμεινα μαζί του για ένα χρονικό διάστημα, γιατί λέω εντάξει να δώσω μια ευκαιρία τώρα που είμαι πιο μεγάλη, να τον γνωρίσω σαν πατέρα, αλλά ήτανε μια κατάσταση πολύ αρρωστημένη. Δηλαδή με κλείδωνε στο σπίτι μέχρι κάποια στιγμή που έπιασα μια δουλειά και σιγά σιγά έφυγα και πήγα και έμεινα μόνη μου. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει "έλα να με βρεις στην Πύλο για καφέ" και πάω στην Πύλο να πιούμε καφέ, να γυρίσει να μου πει ότι "εγώ, μου λέει, ανακάλυψα ότι εσύ δεν είσαι κόρη μου και ότι όταν έμαθα ότι ήρθες Ελλάδα πήρα ταξί και πήγα στην Αθήνα να αλλάξω τις κλειδαριές στο σπίτι" και λέω "γιατί;", "γιατί μπορεί να πας να του βάλεις φωτιά". 

Αυτοί λοιπόν που λέγανε ότι τον προσέχουν και τον ενδιαφέρονται, γιατί δεν έκαναν και κάτι να μη φτάσει στο σημείο αυτό που έφτασε η κατάσταση. Αν είχε κάνει κάποια αγωγή χρόνια με φάρμακα και πρόσεχε, θα μπορούσε κάλλιστα να έχει και μια καλή ζωή δική του και μια καλή σχέση με μένα», είπε αρχικά η γυναίκα.

Όταν λοιπόν εγώ τελευταία φορά πια είδα ότι έχει προχωρήσει, γιατί ήρθε στο σπίτι και άρχισε με τα τρελά και "ξέρεις και εγώ ήρθα να σου πω ότι οι δαίμονες έχουν γίνει και πιο πολλοί και συγκεκριμένα γίνανε και με τους βλέπω και στο σπίτι σας", μου λέει,"τους δαίμονες", δεν άντεξα άλλο, αφού δεν ήθελε να πάει σε γιατρούς, δεν ήθελε να κάνει εξετάσεις, δεν ήθελε να κάνει το ένα. Του λέω "ξέρεις κάτι, εγώ λέω έναν δαίμονα βλέπω στο σπίτι μου αυτή τη στιγμή και είσαι εσύ". Δε με ενδιαφέρει, δεν μπορείς να εξαγοράσεις έναν άνθρωπο ή την ελευθερία ενός ανθρώπου για ένα σπίτι και μια περιουσία. Πάρτο μαζί σου, στον τάφο που θα πας. Εγώ προσωπικά δεν ενδιαφέρομαι», ήταν οι δηλώσεις της στο Πρωινό του Ant1.

