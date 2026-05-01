Βασιλειάδη: «Είμαι τρελή από ζήλεια. 'Εχω τους κωδικούς στα social media»

Η εξομολόγηση για τον Γιώργο Παπαδόπουλο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
«Ζήλευα πάρα πολύ»: Η ειλικρινής παραδοχή της Γαλάτειας Βασιλειάδη on air
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Γαλάτεια Βασιλειάδη παραδέχεται ότι είναι πολύ ζηλιάρα στη σχέση της με τον Γιώργο Παπαδόπουλο.
  • Η ζήλια της σχετίζεται με το επάγγελμα του συντρόφου της και τις δημόσιες εμφανίσεις του.
  • Αναγνωρίζει ότι η υπερβολική ζήλια μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία της και τη σχέση τους.
  • Το ζευγάρι έχει δύο γιους και ετοιμάζεται να παντρευτεί τον Δεκέμβριο στη Λεμεσό.
  • Θα ακολουθήσει μεγάλο after party στην Αθήνα με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα.

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος και η σύντροφός του, Γαλάτεια Βασιλειάδη μίλησαν με ειλικρίνεια για τη σχέση τους, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στο θέμα της ζήλιας, που όπως φάνηκε αποτελεί ένα έντονο στοιχείο της δυναμικής τους.

Το ζευγάρι, που είναι μαζί από το 2016 και έχει αποκτήσει δύο γιους, τον Άγγελο και τον Ιορδάνη, δεν δίστασε να ανοίξει τα χαρτιά του. Η Γαλάτεια Βασιλειάδη, μάλιστα, παραδέχτηκε ανοιχτά ότι η ζήλια είναι ένα χαρακτηριστικό που τη συνοδεύει έντονα μέσα στη σχέση της, ειδικά τα προηγούμενα χρόνια.

Βασιλειάδη για Παπαδόπουλο: «Βρήκα γυναικείο εσώρουχο στην τσέπη του»

Όταν η Σταματίνα Τσιμτσιλή τη ρώτησε ευθέως αν ζηλεύει, εκείνη απάντησε με χιούμορ αλλά και απόλυτη ειλικρίνεια: «Ναι καλέ, εννοείται ότι ζηλεύω, είμαι τρελή από ζήλεια. Είχα τους κωδικούς του. Και τους έχω, αλλά δε μπαίνω γιατί δεν έχω βρει τίποτα. Και όταν αλλάζει κωδικό, το βρίσκω πάλι».

Η ίδια περιέγραψε πως στο παρελθόν η ζήλια της ήταν ακόμα πιο έντονη, κάτι που συνδεόταν και με το επάγγελμα του τραγουδιστή, καθώς η επαφή του με το κοινό και οι εμφανίσεις του στη σκηνή συχνά πυροδοτούσαν ανασφάλειες: «Ζήλευα πάρα πολύ. Κάνει παιχνιδάκια πάνω στη σκηνή, θα πάει να μιλήσει. Ζήλευα, και ζηλεύω».

Γιώργος Παπαδόπουλος - Γαλάτεια Βασιλειάδη: Έτοιμοι να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας / NDP Photo Agency - Νίκος Δρούκας

Ωστόσο, δεν παρέλειψε να τονίσει πως με τον καιρό έχει αρχίσει να δουλεύει αυτό το κομμάτι του εαυτού της, αναγνωρίζοντας ότι η υπερβολική ζήλια μπορεί να γίνει επιβαρυντική όχι μόνο για τη σχέση, αλλά και για την ίδια την ψυχολογία της: «Τώρα έχω βάλει και λίγο όρια στον εαυτό μου γιατί μετά γίνεται και λίγο ψυχολογικό, δεν μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ».

Η εξομολόγησή της ανέδειξε μια πιο ανθρώπινη και ειλικρινή πλευρά της σχέσης τους, δείχνοντας πως, παρά την αγάπη και τη σταθερότητα που έχουν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια, δεν λείπουν οι δυσκολίες και οι προσωπικές μάχες. Παρόλα αυτά, φαίνεται πως το ζευγάρι έχει βρει τις ισορροπίες του, με τη Γαλάτεια να προσπαθεί να διαχειριστεί τη ζήλια της με μεγαλύτερη ωριμότητα.

Γνωστός τραγουδιστής ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας - «Ήρθε η ώρα»

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γιώργος Παπαδόπουλος και η Γαλάτεια Βασιλειάδη ετοιμάζονται να παντρευτούν τον ερχόμενο Δεκέμβριο στη Λεμεσό, την πόλη όπου μεγάλωσε εκείνη, ενώ λίγες ημέρες αργότερα θα πραγματοποιηθεί και ένα μεγάλο after party στην Αθήνα, με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα στο πλευρό τους.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 |
HAPPY DAY
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top