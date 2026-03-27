Βασιλειάδη για Παπαδόπουλο: «Βρήκα γυναικείο εσώρουχο στην τσέπη του»

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος και η Γαλάτεια Βασιλειάδη βρέθηκαν «Στην αγκαλιά του Φάνη», όπου έδωσαν μια χαλαρή συνέντευξη στον Φάνη Λαμπρόπουλο.

Το ερωτευμένο ζευγάρι, που έχει ξεκινήσει τις ετοιμασίες για τον γάμο του, αποκάλυψε ένα αστείο περιστατικό από την κοινή του πορεία. Το εν λόγω περιστατικό συνέβη μόλις είχε γεννηθεί το δεύτερο παιδί τους και ο τραγουδιστής είχε επιστρέψει από εμφάνισή του στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, η Γαλάτεια Βασιλειάδη ανακάλυψε κάτι στην τσέπη του αγαπημένου της που την έκανε έξαλλη: «Όταν έρχεται μου αφήνει όλα τα άπλυτα. Πάω να τα βάλω στο πλυντήριο και βλέπω ένα στρινγκάκι στην τσέπη του. Τα μάτια μου γύριζαν ψάχνω και την άλλη τσέπη και βρήκα προφυλακτικό. Είπα θα κάνω φόνο. Είχα στο ένα χέρι μου το παιδί και στο άλλο το στρινγκάκι και το προφυλακτικό. Κλώτσησα την πόρτα ενώ κοιμόταν, μου λέει “τι έγινε;” και του τα πέταξα στο πρόσωπό του».

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος ξεκαθάρισε ότι επρόκειτο για παρεξήγηση και, συνεχίζοντας την ιστορία, εξήγησε πώς βρέθηκε το εσώρουχο πάνω του: «Τότε της είπα “μπες στα stories μου”. Ήμουν σε ένα μπάτσελορ, μου τα έβαζαν στην τσέπη, με τάιζαν τουρτίτσα. Γύρισα με την πρώτη πρωινή πτήση, δεν υπήρχε χρόνος».

Ο παρουσιαστής φαίνεται πως ενέπνευσε το ζευγάρι να ανοιχτεί, αφού λίγο αργότερα μοιράστηκαν και νέο περιστατικό.

Ο Κύπριος καλλιτέχνης αρχικά αφηγήθηκε: «Ξυπνάω ένα πρωί και μου λέει η Γαλάτεια θα πάμε στην Εύβοια, το έχω πληρώσει ήδη από την κάρτα σου. Φορτώνω το αμάξι με όλο το σπίτι, οδήγησα 2,5-3 ώρες, έχουμε τσακωθεί ήδη 7 φορές στον δρόμο, κατεβάζω όλα τα πράγματα, φτάνουμε στη ρεσεψιόν. Λέει μια κράτηση στο όνομα Βασιλειάδη αλλά πουθενά η κράτηση. Τη ρώτησα “ρε Γαλάτεια μήπως έκανες αλλού;”», περιγράφει ο Γιώργος Παπαδόπουλος.

Στη συνέχεια, η μέλλουσα σύζυγός του συμπλήρωσε: «Σκάει τότε τηλεφώνημα από άλλο σταθερό από την Αθήνα και μου είπαν “έχετε μια κράτηση, θα έρθετε;”. Κατάλαβα ότι είχα κάνει βλακεία».

Τελικά, πλήρωσαν κανονικά τη λάθος κράτηση και έμειναν στο ξενοδοχείο όπου πήγαν κατά λάθος.

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος και η Γαλάτεια Βασιλειάδη είναι μαζί από το 2016, ενώ έχουν αποκτήσει δύο γιους. Πριν από λίγες μέρες, οι δυο τους ανακοίνωσαν ότι παντρεύονται στο κανάλι τους στο YouTube.