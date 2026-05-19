Κατερίνα Καινούργιου: Η ατάκα για την κόρη της που έγινε viral

«Είναι Κριαρίνα και έχει νεύρα»

Όσα είπε για την κόρη της στον τηλεοπτικό αέρα

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε ανοιχτά για τη νέα καθημερινότητα που βιώνει ως μαμά, αποκαλύπτοντας στον αέρα της εκπομπής της πως καταγράφει καθημερινά όλες τις λεπτομέρειες γύρω από τη διατροφή της νεογέννητης κόρης της, ώστε να ενημερώνει με ακρίβεια τον παιδίατρο.

Κατά τη διάρκεια των αστρολογικών προβλέψεων στην εκπομπή της την Τρίτη 19 Μαΐου, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχει φέρει στη ζωή της η μητρότητα, αλλά και στο άγχος που νιώθει ως νέα μαμά για το αν κάνει όλα όσα πρέπει για το μωρό της.

Κατερίνα Καινούργιου: «Άυπνη!» – Οι δύσκολες νύχτες με το μωρό της

 

Η ίδια αποκάλυψε πως παρακολουθεί στενά τα γεύματα της μικρής Ξένιας, σημειώνοντας ακόμα και τα ml γάλακτος που πίνει καθημερινά. «Πολλές πληροφορίες, πρέπει να θυμάμαι τώρα και τα ml που πίνει η Ξένια. Πάμε σε 90άρια τώρα ανά 2-2,5 ώρες. Είμαστε εκεί περίπου. Ανάλογα όμως. Ανάλογα και αν ξυπνάει το βράδυ. Κάποιες φορές το βράδυ την ταΐζουμε κοιμισμένη. Είναι ό,τι σου πει ο γιατρός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη βόλτα με την κόρη της

Η Κατερίνα Καινούργιου εξήγησε μάλιστα πως κρατά αναλυτικές σημειώσεις μέσα στην ημέρα, ώστε να ενημερώνει σωστά τον γιατρό της κόρης της για τη διατροφή και τις συνήθειές της. «Δεν ξέρω για άλλες μανούλες, εγώ είμαι με το σημειωματάριο ακόμα. Και σημειώνω για να τα λέω στον γιατρό, τι τρώει και πόσο τρώει. Πολλές φορές όταν δε θέλει να φάει και την πιέζω έχει νεύρα…», είπε γελώντας.

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια έκανε και μία πιο προσωπική αναφορά στον χαρακτήρα της μικρής, συνδέοντάς τον με το ζώδιό της. «Είναι Κριαρίνα, οπότε πάντα με ενδιαφέρει και κοιτάω τον Κριό. Να είναι γερή και δυνατή και όλα τα παιδάκια. Αυτό με νοιάζει, όλα τα άλλα έρχονται», ανέφερε με τρυφερότητα.

 

Υπενθυμίζεται πως η Κατερίνα Καινούργιου έγινε μητέρα για πρώτη φορά στις 3 Απριλίου 2026, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Παναγιώτης Κουτσουμπής.

Το ζευγάρι αποφάσισε να δώσει στη μικρή το όνομα Πολυξένη – Αλεξάνδρα, με το χαϊδευτικό Ξένια, θέλοντας να τιμήσει τόσο τη μητέρα του Παναγιώτη Κουτσουμπή όσο και την αγαπημένη φίλη της παρουσιάστριας, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, η οποία έφυγε από τη ζωή το περασμένο καλοκαίρι μετά από μάχη με τον καρκίνο.

