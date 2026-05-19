Γνωστή τραγουδίστρια: «Ο καρκίνος είναι ένα ταχύρυθμο μάθημα»

Η Κάιλι Μινόγκ αναφέρθηκε στη μάχη της με τον καρκίνο

Tί είχε πει σε συνέντευξή της για την Ελλάδα

Μία αναδρομή στο παρελθόν και πιο συγκεκριμένα στο 2005 τότε δηλαδή που διαγνώσθηκε με καρκίνο του Μαστού, έκανε η δημοφιλής τραγουδίστρια Κάιλι Μινόγκ. Η τραγουδίστρια που έχει ερμηνεύσει πολλές επιτυχίες ανάμεσα σ΄αυτές το "Can't Get You Out of My Head", "The Loco-Motion", "Spinning Around" και άλλες πολλές αναφέρθηκε στο πώς ένιωσε όταν ο γιατρός έκανε τη διάγνωση.

«Από πού να αρχίσω; Σοκ.Προσπαθείς να καταλάβεις κάτι που δεν είχες σκεφτεί ποτέ πριν. Είναι ένα ταχύρυθμο μάθημα. Είναι κάτι πολύ βαθύ και παρατεταμένο και εξακολουθεί να είναι μαζί μου σήμερα, με πολλούς τρόπους» δήλωσε σε συνέντευξή της στο BBC η 57χρονη τραγουδίστρια.

Για τη δύσκολη περιπέτεια υγείας που βίωσε μιλάει η ποπ τραγουδίστρια και στη νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix, με τον τίτλο Kylie, το οποίο όμως θα είναι διαθέσιμο στις 20 Μαΐου. 

«Ένιωθα αποκομμένη από το σώμα μου. Φοβόμουν τόσο πολύ για όσα είχα μπροστά μου» φέρεται να λέει η ίδια στο τρέιλερ ενώ και η αδερφή της ανέφερε πως κανείς δεν γνώρισε αν η τραγουδίστρια θα γινόταν καλά.

Η Κάιλι Μινόγκ η οποία διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού τον Μάιο του 2005, είχε διακόψει  την τότε παγκόσμια περιοδεία της με τίτλο «Showgirl: The Greatest Hits Tour» καθώς έπρεπε να κάνει χειρουργείο και να υποβληθεί σε χημειοθεραπείες.

Η ίδια έναν χρόνο μετά κατάφερε να ξεπεράσει την ασθένειά της, όμως όπως είχε πει σε συνέντευξή της το 2023, της έμεινε το τραύμα.

«Είναι τραύμα, και κάθε τραύμα κατοικεί μέσα σου», είχε πει η τότε. «Η εμπειρία μιας διάγνωσης καρκίνου θα ζει μέσα μου. Ήταν δύσκολο. Ήταν επίσης εκπληκτικό. Εκπληκτικό με την έννοια ότι αποκτάς μεγάλη επίγνωση του σώματός σου, της αγάπης που υπάρχει γύρω σου, των δυνατοτήτων σου, όλων αυτών των πραγμάτων» είχε πει τότε στο CBS News.

Στην ίδια συνέντευξη η Κάιλι είχε αναφέρει πως το τραγούδι τη βοήθησε αρκετά να ξεπεράσει το πρόβλημά της ενώ θυμήθηκε και τις πρώτες μέρες που εκείνη ήξερε πως έχει καρκίνο αλλά οι θαυμαστές της δεν το γνώριζαν. Τότε όσοι δεν την ήξεραν νόμιζαν πως είναι καλά ενώ εκείνη, ο αδερφός της και ο τότε σύντροφός της “είχαν χάσει τη γη κάτω από τα πόδια τους”. 

«Ήταν σαν η Γη να είχε φύγει κάπως από τον άξονά της. Βλέπεις τα πάντα διαφορετικά», είχε εκμυστηρευτεί η Μινόγκ. «Θυμάμαι ότι είχα ήδη λάβει τη διάγνωσή μου, αλλά ο κόσμος δεν το γνώριζε. Ήμουν με τον αδελφό μου και τον τότε σύντροφό μου — ήμασταν όλοι σε κατάσταση σύγχυσης και πήγαμε σε ένα καφέ. Ο σερβιτόρος στο καφέ μας είπε: “Γεια σας, πώς είστε σήμερα;”. Κι εμείς απαντήσαμε κάπως μηχανικά: “Καλά, ευχαριστούμε”, και εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα ότι πραγματικά δεν ξέρεις τι περνάει ο καθένας. Σκέφτηκα ότι το ίδιο άτομο, μέχρι αύριο, θα δει την είδηση και θα πει: “Θεέ μου, ήταν εδώ χθες και δεν το ξέραμε”»


 

