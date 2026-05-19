Μία απρόσμενη εμπειρία έζησε η Ιωάννα Τούνη κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στη Μαδρίτη, όταν επιχείρησε να επισκεφθεί γνωστό εστιατόριο μαζί με την παρέα της, χωρίς όμως να έχουν κάνει κράτηση. Παρά την αρχική άρνηση στην είσοδο, η βραδιά είχε τελικά happy end χάρη στην… πρωτοβουλία του φίλου της, Στέφανου.

Η ίδια περιέγραψε μέσα από βίντεό της τι ακριβώς συνέβη, λέγοντας: «Story time, πώς φάγαμε πόρτα στο Amazónico, στη Μαδρίτη. Και που λες, πριν από λίγες μέρες ήμουνα Μαδρίτη με την αγοροπαρέα μου και, με πολλή ψυχολογία, χωρίς να κάνουμε καμία κράτηση, θέλαμε να πάμε στο Amazónico».

Στη συνέχεια εξήγησε πως το συγκεκριμένο μαγαζί είναι ιδιαίτερα γνωστό, αναφέροντας: «Το Amazónico, για όσους δεν το ξέρετε, είναι μία διεθνής αλυσίδα, ας πούμε, εστιατορίων-μπαρ, που έχουνε παραρτήματα σε διεθνείς προορισμούς παγκοσμίως, όπως είναι το Λονδίνο, το Ντουμπάι κτλ».

Όπως αποκάλυψε, όταν έφτασαν στην είσοδο, ο πορτιέρης τους ρώτησε αν είχαν κράτηση και όταν εκείνοι απάντησαν αρνητικά, τους ενημέρωσε πως η είσοδος επιτρέπεται μόνο με reservation. «Μας λέει: “Sorry, only reservations”. Ε, δεν του κάνεις μανούρες, δεν σε παίρνει. Έβρεχε κιόλας τότε! Δηλαδή, στολιστήκαμε σαν τους μπούφους και καθόμασταν κάτω από μία σκαλωσιά και λέγαμε: “Και τι κάνουμε τώρα; Και πού πάμε;”», είπε χαρακτηριστικά.

Τη λύση έδωσε τελικά ο φίλος της, ο οποίος αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του, παρότι – όπως τόνισε η ίδια – δεν γνωρίζει αγγλικά. «Και λέει ο Στέφανος: “Φίλοι, θα βρω εγώ λύση!”. Ο Στέφανος, να κάνω σε αυτό το σημείο παρένθεση, δεν έχει ιδέα από αγγλικά», ανέφερε γελώντας.

Η influencer αποκάλυψε πως ο φίλος της χρησιμοποίησε το ChatGPT για να επικοινωνήσει με τον πορτιέρη, δείχνοντάς του ένα μήνυμα που έγραφε: «Καλησπέρα σας, είμαστε μία παρέα πέντε influencers, και έχουμε μαζί μας και το πολύ διάσημο μοντέλο… το μοντέλο εγώ!».

Όπως είπε η ίδια, ούτε εκείνος κατάλαβε πώς ακριβώς πέτυχε το σχέδιο, όμως τελικά η παρέα κατάφερε να μπει στο μαγαζί. «Κι αντ’ αυτού, απλά, μπήκαμε μέσα! Και ήπιαμε το ποτό μας. Οπότε, cheers στο Στέφανο! Και δες φίλε, που δε χρειάζονται ούτε αγγλικά, ούτε γαλλικά, ούτε ισπανικά. Χρειάζεται ψυχολογία σ’ αυτόν τον κόσμο. Άντε και λίγη τεχνολογία βοήθησε, το ChatGPT είναι η αλήθεια», είπε κλείνοντας την ιστορία της.