Άση Μπήλιου: Ο Άρης στον Ταύρο μέχρι τις 28/6 - Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια

Άση Μπήλιου: Οι αστρολογικές προβλέψεις για τον Άρη στον Ταύρο/ Breakfast@Star

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Άρης εισήλθε στο ζώδιο του Ταύρου και θα παραμείνει εκεί μέχρι τις 28 Ιουνίου.
  • Ο Άρης στον Ταύρο έχει χαρακτηριστικά ισχυρογνωμοσύνης και πείσματος, αλλά είναι πιο οργανωτικός.
  • Η Αφροδίτη πέρασε στο ζώδιο του Καρκίνου, με αναλυτικές προβλέψεις να ακολουθούν.
  • Σημαντική ημερομηνία είναι η 26 Μαΐου, όταν ο Άρης θα σχηματίσει τετράγωνο με τον Πλούτωνα, απαιτώντας προσοχή.
  • Συνιστάται αποφυγή σημαντικών συζητήσεων και αποφάσεων στις 26 Μαΐου.

Από δύο σημαντικές πλανητικές αλλαγές χαρακτηρίζεται αστρολογικά η σημερινή μέρα. Ο Άρης και η Αφροδίτη, «οι δύο αιώνιοι εραστές της μυθολογίας», άλλαξαν ζώδιο και πέρασαν στα ζώδια του Ταύρου και του Καρκίνου, αντίστοιχα.

Δείτε αναλυτικά τις αστρολογικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο

«Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Άρη, τον πλανήτη που ούτως ή άλλως συνδέεται με τη δράση, ο οποίος μπήκε από το πρωί στο ζώδιο του Ταύρου. Πέρασε και η Αφροδίτη στο ζώδιο του Καρκίνου, όμως για την Αφροδίτη θα μιλήσουμε αύριο», είπε αρχικά η Άση Μπήλιου στο σημερινό Breakfast@Star.

Όπως είπε η αστρολόγος, το μεγάλο ελάττωμα του Άρη σε αυτό το ζώδιο «είναι η ισχυρογνωμοσύνη, ξεροκεφαλιά, το πείσμα και το ότι δύσκολα κάνει πίσω». 

«Έχει όμως και καλά. Είναι σαφώς πολύ πιο οργανωτικός απ' ό,τι είναι ο Άρης στον Κριό, που ναι μεν είναι η θέση που κυβερνά. Στον Ταύρο δεν είναι στα καλύτερά του, αλλά αν τον βάλεις να σου οργανώσει κάτι, να φέρει μέσα στο χάος μία τάξη, μπορεί πολύ πιο εύκολα», πρόσθεσε.

Είναι μία περίοδος, μέχρι τις 28 Ιουνίου, που θα έχει τα πάνω της και τα κάτω της

Η Άση Μπήλιου σημείωσε μια συγκεκριμένη μέρα, η οποία θέλει προσοχή, καθώς ο Άρης θα σχηματίσει τετράγωνο με τον Πλούτωνα. «Εγώ μία μέρα συγκεκριμένη θέλω να τη σημειώσετε, να την έχετε στο μυαλό σας, γιατί αυτή είναι η πιο περίεργη και η πιο ζόρικη ημέρα. Μιλάω για την άλλη εβδομάδα, για τις 26 Μαΐου. Ας το έχετε από τώρα στο μυαλό σας. Μην πάτε και μου κανονίσετε 26 Μαΐου σημαντικά πράγματα, συζητήσεις κτλ., για να μη φάτε τα μούτρα σας και για να μην—τέλος πάντων—έτσι δημιουργηθούν διάφορα», ανέφερε χαρακτηριστικά. 
 

