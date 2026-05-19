Πριγκίπισσα Άννα: Έρχεται Στην Ελλάδα Με Τον Σύζυγό Της

Στην Ελλάδα έρχεται η αδερφή του βασιλιά Καρόλου, η Αυτής Βασιλική Υψηλότητα Πριγκίπισσα Άννα, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της Σερ Τιμ Λώρενς, με επαφές και εκδηλώσεις σε Αθήνα και Χανιά από την Παρασκευή 22 έως την Κυριακή 24 Μαΐου 2026.

Την Παρασκευή 22 Μαΐου, η Πριγκίπισσα Άννα θα συναντήσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα.

Στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου θα ενημερωθεί για το έργο και τη λειτουργία του, ενώ θα ξεναγηθεί στις εγκαταστάσεις και θα συναντήσει στελέχη της υπηρεσίας.

Το μεσημέρι θα παρακαθήσει σε επίσημο γεύμα προς τιμήν της, που παραθέτουν η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπώντας έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Ο βασιλιάς Κάρολος με τη αδερφή του πριγκίπισσα Άννα / Φωτογραφία αρχείου AP (Daniel Leal)

Πριγκίπισσα Άννα: Οι εκδηλώσεις μνήμης στα Χανιά

Το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου, η Πριγκίπισσα Άννα θα βρεθεί στα Χανιά για τις εκδηλώσεις μνήμης της 85ης επετείου της Μάχης της Κρήτης.

Θα παραστεί στην επιμνημόσυνη δέηση στο Μάλεμε για τους πεσόντες της 30ής και 33ής Μοίρας της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας, καθώς και στο Συμμαχικό Κοιμητήριο της Σούδας, σε εκδηλώσεις που διοργανώνει η Βρετανική Πρεσβεία προς τιμήν των στρατιωτών της Βρετανίας και της Κοινοπολιτείας που πολέμησαν στην Κρήτη το 1941.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί και τιμητική διέλευση αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων και τα Red Arrows της RAF.

Κατά την παραμονή της στην Κρήτη, η Πριγκίπισσα Άννα θα συναντήσει απογόνους Κρητικών που συμμετείχαν στη Μάχη της Κρήτης, καθώς και Βρετανούς βετεράνους που έχουν επιλέξει να ζουν στο νησί.

Την Κυριακή 24 Μαΐου θα παραστεί στην επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χανίων, ενώ θα επισκεφθεί και το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, όπου θα ξεναγηθεί σε εκθέματα αφιερωμένα στη Μάχη της Κρήτης.

Πριγκίπισσα Άννα - Σερ Τιμ Λώρενς / Φωτογραφία αρχείου AP (Andrew Milligan)

Ποια είναι η Πριγκίπισσα Άννα

Η Αυτής Βασιλική Υψηλότητα Πριγκίπισσα Άννα συνδράμει την Αυτού Μεγαλειότητα Βασιλιά Κάρολο στον ρόλο του ως Αρχηγού Κράτους.

Εκπροσωπεί τον Βασιλιά Κάρολο σε εκδηλώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο εξωτερικό, κυρίως σε εκδηλώσεις μνήμης και τιμής. Eπίσης, προωθεί τον βρετανικό πολιτισμό στο εξωτερικό και στηρίζει τις διμερείς σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω επίσημων επισκέψεων και επαφών.

Η βασίλισσα Ελισάβετ με την κόρη της πριγκίπισσα Άννα / Φωτογραφία αρχείου AP (Tim Ireland)

Η Πριγκίπισσα Άννα γεννήθηκε το 1950 στο Λονδίνο. Είναι η δευτερότοκη κόρη της Βασίλισσας Ελισάβετ και του Πρίγκιπα Φιλίππου. Από μικρή έδειξε ιδιαίτερη αγάπη και έφεση στην ιππασία και συμμετείχε σε πολλούς ιππικούς αγώνες συμπεριλαμβανομένων των Ολυμπιακών Αγώνων του 1976 ως μέλος της Βρετανικής Ολυμπιακής Ομάδας.

Πριγκίπισσα Άννα / Φωτογραφία αρχείου AP (Daniel Leal)

Ως Πρόεδρος της Βρετανικής Ολυμπιακής Επιτροπής και μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, συμμετείχε ενεργά στην επιτυχημένη υποψηφιότητα του Λονδίνου και τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 ενώ διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τη Βρετανική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Η Πριγκίπισσα Άννα ανέλαβε δημόσια καθήκοντα σε ηλικία 18 ετών και συγκαταλέγεται μεταξύ των μελών της Βασιλικής Οικογένειας με το πιο εντατικό πρόγραμμα υποχρεώσεων. Έχει αναπτύξει σημαντικές και διαρκείς σχέσεις με 300 και πλέον μη κυβερνητικές οργανώσεις κοινωφελούς έργου στη Βρετανία και σε χώρες της Κοινοπολιτείας. Για παράδειγμα, είναι Πρόεδρος του οργανισμού Save the Children UK από το 1970, με τον οποίο συνδέθηκε στενά. Έχει, επίσης, συμβάλει ενεργά στην ίδρυση φορέων κοινωφελούς έργου, όπως του Carers Trust, του Transaid και του Riders for Health.