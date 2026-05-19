Η πριγκίπισσα Άννα έρχεται στην Ελλάδα με τον σύζυγό της

Οι συναντήσεις της αδερφής του βασιλιά Καρόλου σε Αθήνα και Κρήτη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.05.26 , 13:45 Συναγερμός στην Αττική - Έντονη μυρωδιά αερίου σε πολλές περιοχές
19.05.26 , 13:43 Σίσσυ Χριστίδου: Η ηλικία, το ύψος, το διαζύγιο και τα παιδιά
19.05.26 , 13:43 Ζήνα Κουτσελινή: «Του χρόνου θα προσφέρουμε και γέλιο και κλάμα»
19.05.26 , 13:33 Η Chanel μετατρέπει το σκάκι σε ένα συλλεκτικό έργο τέχνης
19.05.26 , 13:29 MasterChef Χάρης: «Με δυσκόλεψε κυρίως η απόσταση από τη γυναίκα μου»
19.05.26 , 13:18 Γιώργος Λιάγκας: «1,5 μήνας έμεινε. Να πάω στο διάολο... δεν αντέχω άλλο!»
19.05.26 , 13:04 Η πριγκίπισσα Άννα έρχεται στην Ελλάδα με τον σύζυγό της
19.05.26 , 13:00 Το Rebirth του Μελαχρινού Βελέντζα, Δωρεάν στον Εθνικό Κήπο
19.05.26 , 12:53 Βαρθακούρης: Oι κόρες, οι «λεγάμενοι» & το οικογενειακό reunion στην Πάρο
19.05.26 , 12:41 Ναταλί Κάκκαβα: Το σχόλιο για το τηλεοπτικό μέλλον του Γιώργου Λιάγκα
19.05.26 , 12:34 Σταματόπουλος: «Θα εκνευριστώ αν η Βάλια κάνει μόνη εκπομπή πριν από μένα»
19.05.26 , 12:31 Συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Mango για τον θάνατό του
19.05.26 , 12:28 Ματίνα Νικολάου: «Το διαζύγιο το πέρασα σαν καταστροφή ζωής!»
19.05.26 , 12:20 Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς
19.05.26 , 12:18 Φτιάξτε ραβιόλι με σάλτσα cacio e pepe και γέμιση καπνιστό τυρί
Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό
Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Στη Νέα Υόρκη για την αποφοίτηση της κόρης τους
MasterChef 2026: Ποιον έστειλε στην μπλε μπριγάδα ο Ανδρέας;
Συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Mango για τον θάνατό του
Ούτε Ομπράντοβιτς ούτε Σάρας - Η επιστροφή που θα απογειώσει τον ΠΑΟ
Άννα Βίσση: Για φαγητό σε παραδοσιακό καφενείο - «Το νέο στέκι μου»
Αλεξάνδρου - Ελληνίδου: Το πάρτι υπερπαραγωγή & η εντυπωσιακή διακόσμηση
Πάνος Κουτσουμπής: Είναι ένας τρυφερός μπαμπάς - Η φωτογραφία με την Ξένια
Eurovision: Η πρώτη συνεργασία της νικήτριας Dara με Έλληνα καλλιτέχνη
Γραμμέλη: «Θα επιστρέψει ένα πολύ μεγάλο όνομα της ελληνικής τηλεόρασης»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πριγκίπισσα Άννα: Έρχεται Στην Ελλάδα Με Τον Σύζυγό Της
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Πριγκίπισσα Άννα και ο σύζυγός της Σερ Τιμ Λώρενς επισκέπτονται την Ελλάδα από 22 έως 24 Μαΐου 2026.
  • Θα συναντήσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα επισκεφθεί το Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. την Παρασκευή 22 Μαΐου.
  • Το Σαββατοκύριακο θα συμμετάσχει σε εκδηλώσεις μνήμης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης στα Χανιά.
  • Θα παραστεί σε επιμνημόσυνη δέηση και θα συναντήσει απογόνους Κρητικών και Βρετανούς βετεράνους.
  • Η Πριγκίπισσα Άννα είναι ενεργή σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και έχει σημαντική δημόσια δράση.

Στην Ελλάδα έρχεται η αδερφή του βασιλιά Καρόλου, η Αυτής Βασιλική Υψηλότητα Πριγκίπισσα Άννα, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της Σερ Τιμ Λώρενς, με επαφές και εκδηλώσεις σε Αθήνα και Χανιά από την Παρασκευή 22 έως την Κυριακή 24 Μαΐου 2026. 

Την Παρασκευή 22 Μαΐου, η Πριγκίπισσα Άννα θα συναντήσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα. 

Στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου θα ενημερωθεί για το έργο και τη λειτουργία του, ενώ θα ξεναγηθεί στις εγκαταστάσεις και θα συναντήσει στελέχη της υπηρεσίας. 

Το μεσημέρι θα παρακαθήσει σε επίσημο γεύμα προς τιμήν της, που παραθέτουν η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπώντας έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. 

Βασιλιάς Κάρολος - πριγκίπισσα Άννα

Ο βασιλιάς Κάρολος με τη αδερφή του πριγκίπισσα Άννα / Φωτογραφία αρχείου AP (Daniel Leal)

Πριγκίπισσα Άννα: Οι εκδηλώσεις μνήμης στα Χανιά 

Το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου, η Πριγκίπισσα Άννα θα βρεθεί στα Χανιά για τις εκδηλώσεις μνήμης της 85ης επετείου της Μάχης της Κρήτης. 

Θα παραστεί στην επιμνημόσυνη δέηση στο Μάλεμε για τους πεσόντες της 30ής και 33ής Μοίρας της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας, καθώς και στο Συμμαχικό Κοιμητήριο της Σούδας, σε εκδηλώσεις που διοργανώνει η Βρετανική Πρεσβεία προς τιμήν των στρατιωτών της Βρετανίας και της Κοινοπολιτείας που πολέμησαν στην Κρήτη το 1941. 

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί και τιμητική διέλευση αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων και τα Red Arrows της RAF. 

Κατά την παραμονή της στην Κρήτη, η Πριγκίπισσα Άννα θα συναντήσει απογόνους Κρητικών που συμμετείχαν στη Μάχη της Κρήτης, καθώς και Βρετανούς βετεράνους που έχουν επιλέξει να ζουν στο νησί. 

Την Κυριακή 24 Μαΐου θα παραστεί στην επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χανίων, ενώ θα επισκεφθεί και το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, όπου θα ξεναγηθεί σε εκθέματα αφιερωμένα στη Μάχη της Κρήτης. 

Πριγκίπισσα Άννα - Σερ Τιμ Λώρενς

Πριγκίπισσα Άννα - Σερ Τιμ Λώρενς / Φωτογραφία αρχείου AP (Andrew Milligan)

Ποια είναι η Πριγκίπισσα Άννα  

Η Αυτής Βασιλική Υψηλότητα Πριγκίπισσα Άννα συνδράμει την Αυτού Μεγαλειότητα Βασιλιά Κάρολο στον ρόλο του ως Αρχηγού Κράτους.  

Εκπροσωπεί τον Βασιλιά Κάρολο σε εκδηλώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο εξωτερικό, κυρίως σε εκδηλώσεις μνήμης και τιμής.  Eπίσης, προωθεί τον βρετανικό πολιτισμό στο εξωτερικό και στηρίζει τις διμερείς σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω επίσημων επισκέψεων και επαφών. 

Βασίλισσα Ελισάβετ - πριγκίπισσα Άννα

Η βασίλισσα Ελισάβετ με την κόρη της πριγκίπισσα Άννα / Φωτογραφία αρχείου AP (Tim Ireland)

Η Πριγκίπισσα Άννα γεννήθηκε το 1950 στο Λονδίνο. Είναι η δευτερότοκη κόρη της Βασίλισσας Ελισάβετ και του Πρίγκιπα Φιλίππου. Από μικρή έδειξε ιδιαίτερη αγάπη και έφεση στην ιππασία και συμμετείχε σε πολλούς ιππικούς αγώνες συμπεριλαμβανομένων των Ολυμπιακών Αγώνων του 1976 ως μέλος της Βρετανικής Ολυμπιακής Ομάδας. 

Πριγκίπισσα Άννα

Πριγκίπισσα Άννα / Φωτογραφία αρχείου AP (Daniel Leal)

Ως Πρόεδρος της Βρετανικής Ολυμπιακής Επιτροπής και μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, συμμετείχε ενεργά στην επιτυχημένη υποψηφιότητα του Λονδίνου και τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 ενώ διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τη Βρετανική Ολυμπιακή Επιτροπή. 

Η Πριγκίπισσα Άννα ανέλαβε δημόσια καθήκοντα σε ηλικία 18 ετών και συγκαταλέγεται μεταξύ των μελών της Βασιλικής Οικογένειας με το πιο εντατικό πρόγραμμα υποχρεώσεων.  Έχει αναπτύξει σημαντικές και διαρκείς σχέσεις με 300 και πλέον μη κυβερνητικές οργανώσεις κοινωφελούς έργου στη Βρετανία και σε χώρες της Κοινοπολιτείας. Για παράδειγμα, είναι Πρόεδρος του οργανισμού Save the Children UK από το 1970, με τον οποίο συνδέθηκε στενά. Έχει, επίσης, συμβάλει ενεργά στην ίδρυση φορέων κοινωφελούς έργου, όπως του Carers Trust, του Transaid και του Riders for Health. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΑΝΝΑ
 |
ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top