Ματίνα Νικολάου: «Το διαζύγιο το πέρασα σαν καταστροφή ζωής!»

Όσα είπε η «Βάνια» στην κάμερα του Breakfast@Star

Η Ματίνα Νικολάου μοιράστηκε τις σκέψεις για τη ζωή της, την πορεία της στην τηλεόραση και το θέατρο, αλλά και για το πώς βίωσε το διαζύγιο και τους χωρισμούς, μιλώντας στην κάμερα του Breakfast@Star και τον Κωνσταντίνο Ντάφλο.

Αρχική, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη οικειότητα που νιώθει ο κόσμος μαζί της λόγω της τηλεοπτικής της παρουσίας, σημειώνοντας χαριτολογώντας ότι οι τηλεθεατές νιώθουν σαν να την ξέρουν, αν και στην πραγματικότητα γνωρίζουν περισσότερο την εικόνα της παρά την ίδια. Μιλώντας για τα πέντε χρόνια συνεργασίας της με τον Νίκο Μουτσινά, τα χαρακτηρίζει «απολαυστικά και κουραστικά», τονίζοντας ότι δεν το έβλεπε απλώς σαν δουλειά, αλλά σαν μια ευκαιρία να περάσει καλά με την παρέα της. Παράλληλα, εκφράζει τη χαρά της που τον παρακολουθεί τώρα στο τηλεπαιχνίδι Lingo, καθώς της θυμίζει τον ήρεμο χαρακτήρα που έχει και όταν παίζουν παιχνίδια στο σπίτι.

Ανάρτηση για την παράσταση Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο

Αυτή την περίοδο, η ηθοποιός προετοιμάζεται καθώς θα πρωταγωνιστεί μαζί με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη στην παράσταση Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο, σε κείμενο του Δημήτρη Μαλισσόβα, η οποία είναι αφιερωμένη στη ζωή του Αλέκου Σακελλάριου και κάνει πρεμιέρα στις 16 Ιουνίου στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Η ίδια δηλώνει ενθουσιασμένη αλλά και συγκινημένη, καθώς μαθαίνουν πολλά τραγούδια από τον κλασικό ελληνικό κινηματογράφο, εξομολογούμενη μάλιστα ότι σε ορισμένα κομμάτια φοβάται μήπως κλάψει από τη συγκίνηση, αφού δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο μυστικό για να διαχειρίζεται τέτοιες στιγμές πάνω στη σκηνή.

Η Ματίνα Νικολάου, για χρόνια υπήρξε ζευγάρι με τον τραγουδιστή Βασίλη Πορφυράκη

Η κουβέντα περνάει σε πιο προσωπικά μονοπάτια όταν γίνεται αναφορά στο διαζύγιό της. Η Ματίνα παραδέχεται με απόλυτη ειλικρίνεια το βάρος εκείνης της περιόδου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Καταστροφή ζωής ήταν τότε για μένα. Σκεφτόμουν πάρα πολύ παράλογα». Στη συνέχεια εξήγησε ότι η εμπειρία αυτή της άφησε ένα συναισθηματικό αποτύπωμα και προσθέτει: «Φοβάμαι μη μου ξανασυμβεί. Μερικές φορές όταν έχεις ένα τραύμα, όταν σου έχει δημιουργηθεί ένα τραύμα, είναι πολύ εύκολο να πισωγυρίσεις και να επανέλθεις και να σου ξυπνήσει αυτό το τραύμα όταν δεν δουλεύεις για αυτό». Διαχωρίζει μάλιστα το διαζύγιο από τους μετέπειτα χωρισμούς της, εξηγώντας ότι όταν υπάρχει ένα παιδί και έχει δημιουργηθεί οικογένεια, η αντιμετώπιση είναι τελείως διαφορετική, αν και συμπληρώνει πως ποτέ ένας χωρισμός δεν είναι εύκολος.

Όσον αφορά τα όσα γράφτηκαν και ακούστηκαν στα μέσα ενημέρωσης για την προσωπική της ζωή, η στάση της παραμένει σταθερή και αξιοπρεπής. Σημειώνει με νόημα ότι «η σιωπή μου δηλαδή είναι πάντα και συνεχίζει να είναι μια απάντηση για όλα αυτά που ειπώθηκαν». Στην ερώτηση για το πόσο εύκολο είναι να βγει ξανά στο προσκήνιο του φλερτ μετά από μια μακροχρόνια σχέση, απαντά πως δεν είναι κάτι που επιδιώκει προγραμματισμένα, καθώς πιστεύει ότι αυτά τα πράγματα ή έρχονται μόνα τους ή δεν έρχονται, αν και ξεκαθαρίζει ότι δε θα δίσταζε να κάνει η ίδια την πρώτη κίνηση αν έβρισκε κάποιον που να της κεντρίσει το ενδιαφέρον. Μάλιστα, αστειεύεται για τις καθημερινές βόλτες με τον σκύλο της, λέγοντας ότι δε λειτουργούν ως «γκομενοπαγίδα», αφού το κατοικίδιό της είναι αρκετά απόμακρο με τους ξένους και τους διώχνει αντί να τους προσελκύει.

