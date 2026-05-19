BMW M Ignit: Νέα τεχνολογία για όλους τους εξακύλινδρους κινητήρες

Ποια μοντέλα εξοπλίζονται με τους νέους κινητήρες

Πρώτη Δημοσίευση: 16.05.26, 09:05
BMW M Ignit: Νέα τεχνολογία για όλους τους εξακύλινδρους κινητήρες
Με την BMW M Ignite, μια νέα τεχνολογία κινητήρων που κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 2024, η BMW εισάγει στη μαζική παραγωγή ένα νέο σύστημα ανάφλεξης σε προθάλαμο για βενζινοκινητήρες. Το σύστημα θα κάνει το ντεμπούτο του στους εξακύλινδρους εν σειρά κινητήρες των BMW M2, BMW M3 και BMW M4 από τα μέσα του 2026. Ένα από τα βασικά του πλεονεκτήματα είναι η σημαντική μείωση της κατανάλωσης καυσίμου σε συνθήκες υψηλού φορτίου, ιδιαίτερα κατά την οδήγηση σε πίστα. Η τεχνολογία έχει τις ρίζες της στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, αποτελώντας ακόμη ένα παράδειγμα μεταφοράς τεχνολογίας από την πίστα στον δρόμο, ενώ συμβάλλει ουσιαστικά στη συμμόρφωση με το αυστηρό πρότυπο Euro 7.

Το βασικό στοιχείο της τεχνολογίας BMW M Ignite είναι ο προθάλαμος που βρίσκεται στην κυλινδροκεφαλή. Ο προθάλαμος συνδέεται με τον κύριο θάλαμο καύσης του κυλίνδρου μέσω θυρίδων. Διαθέτει το δικό του μπουζί και πολλαπλασιαστή, γεγονός που σημαίνει ότι ο κινητήρας διαθέτει δύο συστήματα ανάφλεξης.Σε χαμηλές και μεσαίες στροφές, το συμβατικό μπουζί στον κύριο θάλαμο καύσης ενεργοποιείται πριν από το μπουζί του προθαλάμου. Ωστόσο, σε υψηλότερες στροφές και φορτία, η ανάφλεξη στον προθάλαμο αναλαμβάνει τον κύριο ρόλο, καθώς μέρος του μίγματος καυσίμου-αέρα αναφλέγεται στον προθάλαμο και διοχετεύεται μέσω των θυρίδων με ταχύτητα που προσεγγίζει αυτήν του ήχου.

Στη συνέχεια, αναφλέγεται το μίγμα στον κύριο θάλαμο καύσης, πάνω από το έμβολο, ταυτόχρονα σε πολλαπλά σημεία. Το αποτέλεσμα είναι σημαντικά υψηλότερη ταχύτητα καύσης, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το φαινόμενο της κρουστικής καύσης (knocking). Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της τεχνολογίας είναι η μείωση της θερμοκρασίας των καυσαερίων.

Η τεχνολογία BMW M Ignite βελτιώνει θεαματικά την αποδοτικότητα των εξακύλινδρων εν σειρά κινητήρων, ιδιαίτερα σε συνθήκες υψηλού φορτίου, μειώνοντας αισθητά την κατανάλωση καυσίμου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους οδηγούς BMW M που χρησιμοποιούν τα οχήματά τους σε πίστα — για παράδειγμα κατά τη διάρκεια track days — καθώς τους επιτρέπει να ολοκληρώνουν περισσότερους γύρους με την ίδια ποσότητα καυσίμου στη διάθεσή τους.

Πέρα από τα οφέλη στην αποδοτικότητα, η BMW M Ignite συμβάλλει επίσης στη συμμόρφωση με το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο Euro 7, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2026. Με αυτόν τον τρόπο, η BMW M διασφαλίζει ότι τα υψηλών επιδόσεων μοντέλα με τη συγκεκριμένη τεχνολογία θα συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις έγκρισης τύπου στο μέλλον. Οι νέοι κινητήρες αποτελούν ακόμη ένα παράδειγμα μεταφοράς τεχνολογίας από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό στα μοντέλα παραγωγής.

Όλες οι εκδόσεις των BMW M3 και BMW M4 θα εξοπλίζονται με την τεχνολογία BMW M Ignite από τον Ιούλιο του 2026. Η παραγωγή της BMW M2 με την εν λόγω τεχνολογία θα ξεκινήσει τον Αύγουστο του 2026. Ο κυβισμός και η ισχύς όλων των μοντέλων με BMW M Ignite παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με τα αντίστοιχα απερχόμενα κινητήρια σύνολα.

