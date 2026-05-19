Ο Κώστας Μακεδόνας στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο μεγάλες λαϊκές επιτυχίες

Ο Κώστας Μακεδόνας στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη
Ο Κώστας Μακεδόνας στο Θέατρο Λαμπέτη
Ο Κώστας Μακεδόνας ένας από τους διαχρονικότερους και σημαντικότερους ερμηνευτές του ελληνικού τραγουδιού έρχεται στην Ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου.

Έχει διανύσει μία σπουδαία πορεία γεμάτη από τεράστιες επιτυχίες ("Μόνο μια φορά", "Αντικριστά", "Μη μου λες αντίο", "Κάτσε καλά", "Το ποδήλατο", "Λευκός πύργος","Μαργαριτάρια" και τόσα άλλα) και παράλληλα έχει συνεργαστεί με κορυφαίους δημιουργούς και ερμηνευτές!

Γνωρίζει όσο λίγοι στο χώρο πώς να ξεσηκώνει τον κόσμο με μεγάλα κλασικά λαϊκά τραγούδια που χαρακτηρίζουν την ελληνική μουσική ενώ παράλληλα είναι πρότυπο καλλιτέχνη που τον χαρακτηρίζει το ήθος, η συνέπεια και η αγάπη για το καλό ελληνικό τραγούδι με το οποίο έχουν μεγαλώσει πολλές γενιές!

Έχοντας στις αποσκευές του και το υπέροχο νέο album του με τίτλο «Τραμπάλα», σε στίχους του μεγάλου μας στιχουργού Λευτέρη Παπαδόπουλου και του καταξιωμένου συνθέτη Γιάννη Χριστοδουλόπουλου, μας παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα από μεγάλες λαϊκές επιτυχίες και τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία στην ελληνική δισκογραφία.

Μαζί του η εξαιρετική ερμηνεύτρια Χριστιάνα Γαλιάτσου.

 Πληροφορίες:
Ταράτσα Λαμπέτη - Θερινή Σκηνή Γ. Λεμπέση 
Λεωφ. Αλεξάνδρας 106, 114 72, Αθήνα
Σάββατο 20 Ιουνίου
Ώρα έναρξης: 21.00
Οι πόρτες ανοίγουν: 20.00
Τηλέφωνο: 2111000365 
Προπώληση εισιτηρίων: more.com
https://www.more.com/gr-el/tickets/music/o-kostas-makedonas-stin-taratsa-tou-lampeti/
Παραγωγή: Αθηναϊκά Θέατρα
 

