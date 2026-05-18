Η Dara στο αεροπλάνο λίγο πριν φτάσει στο αεροδρόμιο της Σόφια/ ΑΡ

Στιγμές χαράς και δόξας ζει η Βουλγαρία με τη νίκη της Dara στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. H 27χρονη καλλιτέχνιδα με το «Bangaranga» έφερε για πρώτη φορά το τρόπαιο στη χώρα της.

Η Dara με το τρόπαιο του 70ου διαγωνισμού της Eurovision/ AP Photo/Martin Meissner

Σήμερα, επιστρέφοντας στη Σόφια από τη Βιέννη, πλήθος κόσμου την υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί, χειροκροτήματα και βουλγαρικές σημαίες κυμάτιζαν για χάρη της.

H υποδοχή της Dara στο αεροδρόμιο της Σόφια μετά τη νίκη της στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision/ instagram

H Dara έχει πολλούς λόγους να γιορτάζει. Μία μέρα μετά τη νίκη της στη Βιέννη, γιόρτασε την πρώτη επέτειο του γάμου της με τον σύζυγό της. Σε Instastory που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από την ημέρα του γάμου της έγραψε: «Σήμερα γιορτάζουμε την πρώτη μας επέτειο ως οικογένεια».

Πρώτη επέτειος γάμου για τη Dara και τον σύζυγό της/ instagram

H νικήτρια της φετινής Eurovision έκανε ειδική αναφορά στον σύζυγό της στη συνέντευξη που παραχώρησε μετά το τέλος του διαγωνισμού. Όπως είπε, χάρη σε εκείνον έλαβε μέρος στον διαγωνισμό, που την ωθούσε επίμονα να το κάνει.

Η Dara στη συνέντευξη τύπου μετά τη νίκη της στη Eurovision της Βιέννης/ AP Photo/Martin Meissner

«Θέλω να ευχαριστήσω τον σύζυγό μου γιατί αυτός ήταν που με ώθησε να έρθω στη Eurovision. Στην αρχή δεν ήμουν σίγουρη αν θέλω να έρθω ή όχι, γιατί είχα άγχος και αμφιβολία για τον εαυτό μου και αυτός ήταν που, απλά με ώθησε και μου είπε, “Πρέπει να πας τώρα στη Eurovision, πρέπει να πας, πάρε το τηλέφωνό σου, πες τους ότι θα πας”. Εξαιτίας της οικογένειάς μου, εξαιτίας του, και όλης αυτής της αγάπης που έχω στον χρυσό κύκλο μου, γι' αυτό είμαι εδώ», είπε συγκινημένη.

Τον γύρο των social media κάνει και το βίντεο με τη στιγμή που η Dara πέφτει στην αγκαλιά του συζύγου της και οι δυο τους ανταλλάσουν ένα τρυφερό φιλί.

Dara: Ποιος είναι ο σύζυγός της

Ο σύζυγος της Dara είναι 35 χρόνων, τουρκικής καταγωγής και γιατρός στο επάγγελμα, με μεταπτυχιακό στη Φαρμακολογία. Το όνομά του είναι Erwin και στα στα social media Dr. Vin Md.

Το ζευγάρι κάνει συχνά ταξίδια στο εξωτερικό. Σε ένα από αυτά, στην Ταϊλάνδη, ήρθε η πρόταση γάμου και τον Φεβρουάριο του 2024, ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Bangaranga είχε «άρωμα» Ελλάδας, καθώς δημιουργήθηκε με τη συνδρομή των Δημήτρη Κοντόπουλου, Βικτώριας Χαλκίτη και Ηλία Κοκοτού.

H διαδρομή μέχρι τη νίκη δεν ήταν εύκολη για τη Dara. Μετά την πρόκριση του τραγουδιού της για να εκπροσωπήσει τη χώρα της δέχτηκε αποδοκιμασίες στα social media, για τη διαφάνεια και τον τρόπο που προκρίθηκε, σε σημείο να βιώσει κοινωνικό άγχος και να σκέφτεσαι σοβαρά να αποσύρει τη συμμετοχή της. Ευτυχώς, για την ίδια και τη χώρα της, δεν το έκανε.