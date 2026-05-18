Γλέντησε με την ψυχή της η ΑΕΚ για το Πρωτάθλημα

Ιστορική φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφεια για τον 14ο τίτλο της Ένωσης

Μέχρι τα ξημερώματα γιόρτασαν οι οπαδοί του Δικέφαλου το πρωτάθλημα

Η ΑΕΚ στέφθηκε και τυπικά Πρωταθλήτρια Ελλάδας για το 2026 και το γιόρτασε δεόντως μέχρι τα ξημερώματα. Ο αγώνας με τον Ολυμπιακό ήταν διαδικαστικής σημασίας για τους Πρωταθλητές, και έληξε ισόπαλος 1-1, με τους φιλοξενούμενους, να εξασφαλίζουν το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League

Το «πάρτι» όμως, άρχισε μετά το σφύριγμα της λήξης

Φωτογραφία INTIME

Αμέτρητα βεγγαλικά φώτισαν τον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας, και ένα φαντασμαγορικό σόου στήθηκε για την απονομή του τροπαίου στους άξιους Πρωταθλητές.

Η κούπα έφτασε μέσα στο αγωνιστικό αυτοκίνητο του ιδιοκτήτη της ομάδας, Μάριου Ηλιόπουλου, συνοδεία ανδρών των ειδικών δυνάμεων και υπό τους ήχους του "Mission Impossible", με τον πρόεδρο της ΠΑΕ να παίρνει το μικρόφωνο και να απευθύνει χαιρετισμό στο πλήθος.

Φωτογραφία INTIME

Λίγο αργότερα, οι παίκτες και ο προπονητής της ΑΕΚ σήκωσαν το βαρύτιμο έπαθλο, ενώ η γιορτή συνεχίστηκε στο νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδάει ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Φωτογραφία INTIME

Εν μέσω λουλουδοπόλεμου και ξέφρενου χορού, ξανά ο Μάριος Ηλιόπουλος πήρε το μικρόφωνο και απέδειξε για μία ακόμα φορά τις τραγουδιστικές του ικανότητες.

Φωτογραφία INTIME

Το γλέντι τελείωσε τις πρώτες πρωινές ώρες, με την ΑΕΚ να ετοιμάζεται πλέον για την επόμενη σεζόν, να έχει μπροστά της την πρόκληση της League Phase του Champions League, και φυσικά τον μεγάλο στόχο της διατήρησης των πρωτείων στην Ελλάδα.

Φωτογραφία INTIME
