Γλέντησε με την ψυχή της η ΑΕΚ για το Πρωτάθλημα

Η ΑΕΚ στέφθηκε και τυπικά Πρωταθλήτρια Ελλάδας για το 2026 και το γιόρτασε δεόντως μέχρι τα ξημερώματα. Ο αγώνας με τον Ολυμπιακό ήταν διαδικαστικής σημασίας για τους Πρωταθλητές, και έληξε ισόπαλος 1-1, με τους φιλοξενούμενους, να εξασφαλίζουν το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League

Το «πάρτι» όμως, άρχισε μετά το σφύριγμα της λήξης

Αμέτρητα βεγγαλικά φώτισαν τον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας, και ένα φαντασμαγορικό σόου στήθηκε για την απονομή του τροπαίου στους άξιους Πρωταθλητές.

Η κούπα έφτασε μέσα στο αγωνιστικό αυτοκίνητο του ιδιοκτήτη της ομάδας, Μάριου Ηλιόπουλου, συνοδεία ανδρών των ειδικών δυνάμεων και υπό τους ήχους του "Mission Impossible", με τον πρόεδρο της ΠΑΕ να παίρνει το μικρόφωνο και να απευθύνει χαιρετισμό στο πλήθος.

Λίγο αργότερα, οι παίκτες και ο προπονητής της ΑΕΚ σήκωσαν το βαρύτιμο έπαθλο, ενώ η γιορτή συνεχίστηκε στο νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδάει ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Εν μέσω λουλουδοπόλεμου και ξέφρενου χορού, ξανά ο Μάριος Ηλιόπουλος πήρε το μικρόφωνο και απέδειξε για μία ακόμα φορά τις τραγουδιστικές του ικανότητες.

Το γλέντι τελείωσε τις πρώτες πρωινές ώρες, με την ΑΕΚ να ετοιμάζεται πλέον για την επόμενη σεζόν, να έχει μπροστά της την πρόκληση της League Phase του Champions League, και φυσικά τον μεγάλο στόχο της διατήρησης των πρωτείων στην Ελλάδα.

