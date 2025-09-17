Πλεύρης: Επανεξέταση ασύλου για τον Σύρο που επιτέθηκε σε γυναίκες

«‘Ασυλο και έγκλημα δεν πάνε μαζί» διαμηνεύει ο Υπουργός Μετανάστευσης

17.09.25 , 20:36 Πλεύρης: Επανεξέταση ασύλου για τον Σύρο που επιτέθηκε σε γυναίκες
Πηγή: Ρεπορτάζ Γιάννης Σωτηρόπουλος, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Πλεύρης: Επανεξέταση ασύλου για τον Σύρο που συνελήφθη για σεξουαλικές επιθέσεις (βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Υπό το βάρος των αποκαλύψεων ότι ο Σύρος περενόχλησε σεξουαλικά κοπέλες και μία 58χρονη στο Αιγάλεω είχε ποινικό παρελθόν, αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος ανάμεσά μας, το υπουργείο Μετανάστευσης έδωσε εντολή να επανεξεταστεί το άσυλό του. 

Αιγάλεω: Άνδρας επιτέθηκε σεξουαλικά σε δύο ανήλικες και μια 58χρονη

Όπως ανέφερε ο Γιάννης Σωτηρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star,  «άσυλο και έγκλημα δεν πάνε μαζί»  είναι το προφανές μήνυμα, που έστειλε με την εντολή του ο Θάνος Πλεύρης  για την επανεξέταση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας για τον 32χρονο, ο οποίος άλλοτε δηλώνει Παλαιστίνιος και άλλοτε Σύρος. 

Πλεύρης: «Η παράνομη παραμονή στη χώρα πλέον αποτελεί ποινικό αδίκημα»

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως πέρα από τις ποινικές επιπτώσεις των σοβαρών αδικημάτων που διέπραξε, ακόμα σε βαθμό κακουργήματος, όπως είναι ο εμπρησμός, θα παραπεμφθεί σε επιτροπή της Υπηρεσίας Ασύλου, όπου αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση ανάκλησης του ασύλου που του είχε χορηγηθεί, με την αιτιολογία πως αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. 

«Είμαι μέλος του ISIS, με πλήρωσαν για τις φωτιές», λέει ο 32χρονος

Ανάκληση ασύλου και απέλαση μετά την έκτιση της ποινής για τον Σύρο

Ανάκληση ασύλου και απέλαση μετά την έκτιση της ποινής για τον Σύρο

Μάλιστα, μετά την έκτιση της ποινής για τα αδικήματα, αναμένεται να εκδοθεί  και η απόφαση ανάκλησης του ασύλου. Όπως υπενθύμισε ο δημοσιογράφος του Star,  στον αλλοδαπό είχε δoθεί άσυλο τον Μάιο του 2024, όταν εισήλθε παράνομα στην Κω και είχε δηλώσει πρόσφυγας πολέμου. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
