Πλεύρης: Επανεξέταση ασύλου για τον Σύρο που επιτέθηκε σε γυναίκες

Υπό το βάρος των αποκαλύψεων ότι ο Σύρος περενόχλησε σεξουαλικά κοπέλες και μία 58χρονη στο Αιγάλεω είχε ποινικό παρελθόν, αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος ανάμεσά μας, το υπουργείο Μετανάστευσης έδωσε εντολή να επανεξεταστεί το άσυλό του.

Όπως ανέφερε ο Γιάννης Σωτηρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, «άσυλο και έγκλημα δεν πάνε μαζί» είναι το προφανές μήνυμα, που έστειλε με την εντολή του ο Θάνος Πλεύρης για την επανεξέταση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας για τον 32χρονο, ο οποίος άλλοτε δηλώνει Παλαιστίνιος και άλλοτε Σύρος.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως πέρα από τις ποινικές επιπτώσεις των σοβαρών αδικημάτων που διέπραξε, ακόμα σε βαθμό κακουργήματος, όπως είναι ο εμπρησμός, θα παραπεμφθεί σε επιτροπή της Υπηρεσίας Ασύλου, όπου αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση ανάκλησης του ασύλου που του είχε χορηγηθεί, με την αιτιολογία πως αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.

Ανάκληση ασύλου και απέλαση μετά την έκτιση της ποινής για τον Σύρο

Μάλιστα, μετά την έκτιση της ποινής για τα αδικήματα, αναμένεται να εκδοθεί και η απόφαση ανάκλησης του ασύλου. Όπως υπενθύμισε ο δημοσιογράφος του Star, στον αλλοδαπό είχε δoθεί άσυλο τον Μάιο του 2024, όταν εισήλθε παράνομα στην Κω και είχε δηλώσει πρόσφυγας πολέμου.