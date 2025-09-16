Αιγάλεω: Άνδρας επιτέθηκε σεξουαλικά σε δύο ανήλικες και μια 58χρονη

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας στο Αιγάλεω, όταν ένας 32χρονος με καταγωγή από τη Συρία επιτέθηκε σεξουαλικά σε δύο ανήλικα κορίτσια και σε μια 58χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος άρχισε να ακολουθεί ένα 14χρονο κορίτσι κοντά στον σταθμό του Μετρό. Την άρπαξε από τη μέση, την πέταξε στον δρόμο κι όρμησε πάνω της. Το κορίτσι άρχισε να φωνάζει, με αποτέλεσμα ο άνδρας να τη φτύσει στο πρόσωπο και να φύγει.

Στη συνέχεια συνάντησε την 58χρονη, την οποία επίσης άρπαξε και άρχισε να ξεφυσάει στο πρόσωπό της, έχοντας βάλει το σώμα του, πάνω στο δικό της. Και πάλι η γυναίκα άρχισε να φωνάζει, με αποτέλεσμα ο άνδρας να τραπεί σε φυγή.

Δεν έμεινε όμως άπραγος. Βλέποντας μπροστά του ένα 17χρονο κορίτσι, το ακολούθησε έως το σπίτι του, κατέβασε το παντελόνι του και προσπάθησε να της δείξει το μόριό του.

Δύο άνδρες που βρίσκονταν στην περιοχή ειδοποίησαν την αστυνομία και κατηύθυναν τους άνδρες της ΔΙ.ΑΣ. ώστε να μπορέσουν να τον συλλάβουν.

Ο 32χρονος οδηγήθηκε στο ΤΔΕΕ Αιγάλεω, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του, ενώ προέκυψε ότι είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για απόπειρα ανθρωποκτονίας στο κέντρο της Αθήνας.

