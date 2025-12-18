GNTM- Edouardo: «Mε την Ειρήνη είχαμε ένα έντονο φλερτ. Είμαστε καλά μαζί»

Όσα είπε μετά την αποχώρησή του- «Θέλω τον αδελφό μου νικητή του GNTM»

Ο Edouardo που αποχώρησε από το GNTM, καλεσμένος στο Breakfast@Star- Τι είπε για τον αδελφό του, τη σχέση του με την Ειρήνη και τη δοκιμασία Αποχώρησης που τον δυσκόλεψε
Συγκίνηση και δάκρυα είχε η αποχώρηση του Edouardo από το GNTM, όπως είδαμε στο χθεσινό επεισόδιο. Η Ξένια ήταν αυτή που πήρε το εισιτήριο για τον ημιτελικό του διαγωνισμού, που θα γίνει σήμερα. 

GNTM: Edouardo ή Ξένια; Ποιο μοντέλο έμεινε εκτός ημιτελικού;

GNTM- Edouardo: «Mε την Ειρήνη είχαμε ένα έντονο φλερτ. Είμαστε καλά μαζί»

GNTM: Edouardo ή Ξένια; Ποιο μοντέλο έμεινε εκτός ημιτελικού;

«Edouardo, είσαι μοντελάρα. Θεωρώ ότι θα κάνεις τεράστια καριέρα και θα πας φανταστικά. Πρέπει να ξεπεράσεις τον εαυτό σου. Είσαι υπέροχος!», ήταν τα λόγια της Ηλιάνας Παπαγεωργίου λίγο μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του από το GNTM.

GNTM- Edouardo: «Mε την Ειρήνη είχαμε ένα έντονο φλερτ. Είμαστε καλά μαζί»

Το 20χρονο μοντέλο βρέθηκε σήμερα στο πλατό του Breakfast@Star και μίλησε για την εμπειρία του στον διαγωνισμό ομορφιάς. 

GNTM- Edouardo: «Mε την Ειρήνη είχαμε ένα έντονο φλερτ. Είμαστε καλά μαζί»

«Μ' άρεσε πάρα πολύ! Ήταν κάτι τόσο... είναι κάτι που νομίζω ότι δεν μπορείς να το ζήσεις έξω! Είναι κάτι πολύ διαφορετικό! Οπότε ήταν κάτι πολύ όμορφο!», είπε αρχικά ο Edouardo.

GNTM- Edouardo: «Mε την Ειρήνη είχαμε ένα έντονο φλερτ. Είμαστε καλά μαζί»

«Η Ζεν έκανε απίστευτη δουλειά! Δε νομίζω ότι μπορείς να βρεις τέτοια πράγματα έξω και να κάνεις τόσες φωτογραφίσεις σε διαφορετικά concept», συμπλήρωσε. 

Η συμβίωση τον δυσκόλεψε λίγο στην αρχή, μέχρι να συνηθίσει να συμβιώνει με άλλα 19 άτομα που δε γνώριζε. «Δεν ήταν πολύ εύκολο όλο αυτό…  Δε με δυσκόλεψε, απλά μέχρι να μπεις στον ρυθμό ότι είσαι με 19 άτομα μέσα σε ένα σπίτι, τα οποία δεν τα ξέρεις, είναι λίγο η καθαριότητα το ένα από το άλλο! Θεωρώ ότι είμαι πολύ κοινωνικός», εξήγησε. 

GNTM- Edouardo: «Mε την Ειρήνη είχαμε ένα έντονο φλερτ. Είμαστε καλά μαζί»

Ο ίδιος παραδέχτηκε πως προς το τέλος του διαγωνισμού αγχώθηκε. «Προς το τέλος λίγο (σ.σ αγχώθηκα), επειδή είχε πέσει και η ψυχολογία μου νομίζω. Δεν ξέρω γιατί… Δεν τα πήγαινα καλά προς τα τελευταία έτσι πλατό. Πλησιάζει το τέλος και λέω "τώρα είμαστε σοβαρά" και μπορεί να αγχώθηκα», εξομολογήθηκε. 

GNTM- Edouardo: «Mε την Ειρήνη είχαμε ένα έντονο φλερτ. Είμαστε καλά μαζί»

Ο Edouardo αποχωρώντας από το GNTM αφήνει πίσω του τον 23χρονο αδελφό του, Ανέστη, ο οποίος είναι επίσης διαγωνιζόμενος, αλλά και την Ειρήνη με την οποία είχαν αναπτύξει μια στενή σχέση. 

GNTM- Edouardo: «Mε την Ειρήνη είχαμε ένα έντονο φλερτ. Είμαστε καλά μαζί»

«Δε θεωρώ ότι με επηρέασε τόσο πολύ… με την Ειρήνη», απάντησε ο ίδιος στην ερώτηση αν η σχέση του μαζί της τον κράτησε κάπως πίσω από τον στόχο του. Αποκάλυψε δε, πως με την Ειρήνη είχαν ένα πολύ έντονο φλερτ. «Εντάξει νέα παιδιά είμαστε. Όλα καλά! Είμαστε πολύ καλά μαζί. Προς το παρόν πάει πολύ καλά», παραδέχτηκε.

GNTM: Η Φωτογράφιση Του Edouardo Με Την Μπέττυ Μαγγίρα - Video

Όσον αφορά στη γούνα, που του έδωσε η Ειρήνη για τη φωτογράφιση Αποχώρησης, η οποία θεωρήθηκε ως disadvantage, ο Edouardo σημείωσε πως ο ίδιος την ήθελε τη γούνα. «Τη γούνα τη διάλεξα, την ήθελα. Θεώρησα ότι επειδή ήταν το πιο μακρύ αντικείμενο κι έπρεπε να το τραβάμε, θα ήταν πολύ ωραίο, αλλά ήταν και πολύ μεγάλο και με έκρυβε στο τέλος», εξήγησε. 

GNTM- Edouardo: «Mε την Ειρήνη είχαμε ένα έντονο φλερτ. Είμαστε καλά μαζί»

Τέλος, ανέφερε πως με τον Ανέστη είναι πολύ αγαπημένα αδέλφια και πως έχουν έναν υγιή ανταγωνισμό μεταξύ τους, που βοηθά και τους δύο να γίνονται καλύτεροι. Πιστεύει πως ο αδελφός του αξίζει να είναι νικητής του GNTM. 

«Από δω και πέρα ξεκινάει κάτι πολύ όμορφο. Κάνω φωτογραφίσεις, θέλω να βγω στο εξωτερικό. Προς το παρόν, επειδή δεν είχα εμπειρία, φτιάχνω το portfolio μου», είπε κλείνοντας τη συνέντευξή του ο Edouardo, με την ομάδα του Breakfast@Star να σχολιάζει την ομοιότητά του με τον Leonardo Di Caprio, αλλά και να του ζητά να μιλήσει στα γαλλικά!

