Γιορτάστε τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα με τις συναυλίες του Candlelight

Τα Candelight concerts, μία ιδέα που ξεκίνησε το 2019 και μετουσιώθηκε σε εμπειρία για μουσικόφιλους όλων των ηλικιών και γούστων σε πάνω από 100 πόλεις στον κόσμο, συνεχίζεται και στην Ελλάδα.

Κλασικά μουσικά σχήματα παίζουν σύγχρονη ή και κλασική μουσική σε μοναδικούς ιστορικούς ή ατμοσφαιρικούς χώρους υπό το φως τεχνητών κεριών. Τα κονσέρτα δίνουν μια ευκαιρία εξοικείωσης με την κλασική μουσική, αλλά και με διαφορετικά μουσικά όργανα και τεχνικές που παρουσιάζουν με απλά λόγια οι μουσικοί στο κοινό.

Στα Candlelight concerts μπορεί να ακούσει κανείς από Vivaldi, μέχρι Queen vs Beatles, Coldplay, ακόμα και το soundtrack από την ταινία Lord of the Rings, παιγμένα από κλασικά μουσικά σχήματα με όργανα κλασικής μουσικής και διασκευασμένα αναλόγως.

Στις 20 Δεκεμβρίου οι Αθηναίοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα Christmas Classic στην ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης με κλασικά χριστουγεννιάτικα κάλαντα, ενώ ο Δεκέμβρης και ο Ιανουάριος είναι γεμάτοι με παραστάσεις κλασικού ροκ, μουσικής από ταινίες και γνωστούς συνθέτες.

Μιλήσαμε με τη Μarta Walentek, Project Manager του Candlelight Greece για τη Fever, για να μάθουμε περισσότερα.

Πώς και πότε ξεκίνησε η ιδέα για τα candlelight concerts; Πότε ήρθαν πρώτη φορά στην Ελλάδα; Ποιο ήταν το σκεπτικό πίσω από το concept;

Το Candlelight® ξεκίνησε το 2019 από τη Fever, με στόχο να εκδημοκρατίσει την πρόσβαση στην κλασική μουσική. Η ιδέα ήταν απλή αλλά καινοτόμα: να δημιουργηθούν ατμοσφαιρικές, οικείες συναυλίες με ταλαντούχους τοπικούς μουσικούς, σε ξεχωριστούς χώρους που φωτίζονται αποκλειστικά από χιλιάδες κεριά. Αυτή η μοναδική ατμόσφαιρα επιτρέπει στο κοινό να συνδεθεί με τη μουσική με έναν βαθύτερο και πιο καθηλωτικό τρόπο.



Από την αρχή, το Candlelight στόχευε όχι μόνο στους λάτρεις της κλασικής μουσικής αλλά και σε αυτούς που ίσως δεν θα επέλεγαν μια παραδοσιακή συναυλία. Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε ώστε να είναι ποικιλόμορφο και προσιτό, περιλαμβάνοντας τόσο αριστουργήματα των Vivaldi, Mozart και Chopin όσο και σύγχρονα αφιερώματα σε καλλιτέχνες όπως οι Queen, ABBA, Coldplay και Ed Sheeran.



Από την έναρξή του, το Candlelight έχει γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη και πλέον βρίσκεται σε περισσότερες από 150 πόλεις παγκοσμίως, έχοντας υποδεχθεί εκατομμύρια θεατές.

Στην Ελλάδα, το Candlelight έκανε την πρώτη του εμφάνιση το καλοκαίρι του 2024, με συναυλίες προγραμματισμένες σε Αθήνα, Ηράκλειο, Πάτρα και Θεσσαλονίκη.

Σε ποιο κοινό απευθύνεται; Είναι κλασική μουσική προσιτή για όλους;

Το Candlelight έχει σχεδιαστεί ώστε να κάνει την κλασική – αλλά και τη ζωντανή μουσική γενικότερα – προσιτή σε όλους. Παρότι προσελκύει τους λάτρεις της κλασικής μουσικής, απευθύνεται εξίσου και σε ανθρώπους που μπορεί να μην είχαν παρακολουθήσει ποτέ μια παραδοσιακή συναυλία, χάρη στη ζεστή ατμόσφαιρα των κεριών, το ποικίλο πρόγραμμα – από Vivaldi και Chopin μέχρι αφιερώματα σε Queen, ABBA, Coldplay ή Ed Sheeran – και την επιλογή μοναδικών χώρων σε κάθε πόλη. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια συμπεριληπτική και φιλόξενη εμπειρία που επιτρέπει σε κάθε κοινό, ανεξαρτήτως ηλικίας ή μουσικού υπόβαθρου, να ανακαλύψει ή να ξαναανακαλύψει σπουδαία μουσική σε ένα πραγματικά αξέχαστο περιβάλλον.

Πώς διαλέγετε τους χώρους που θα γίνουν οι συναυλίες; Ποιους χώρους έχετε ξεχωρίσει στην Ελλάδα και γιατί;

Κατά την επιλογή των χώρων για τα Candlelight, αναζητούμε τοποθεσίες που συνδυάζουν πολιτιστική ή ιστορική σημασία με εύκολη πρόσβαση και άριστα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως καλή ακουστική και φωτισμό. Στόχος μας είναι να μεταφέρουμε τη μουσική πέρα από τις παραδοσιακές αίθουσες συναυλιών, σε εμβληματικούς χώρους που ενισχύουν τη μοναδική και καθηλωτική ατμόσφαιρα της εμπειρίας. Στην Ελλάδα, έχουμε επιλέξει χώρους που αντανακλούν αυτή τη φιλοσοφία, όπως το Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη, η Εστία Νέας Σμύρνης, το Hyatt Regency Thessaloniki, ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, το Megaron Hotel και το Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής, ενώ παρουσιάζουμε και ειδικές καλοκαιρινές open-air εκδόσεις σε ξεχωριστούς πολιτιστικούς χώρους, όπως το Θέατρο Άλσους Βεΐκου και το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.

Πώς επιλέγετε τα μουσικά σχήματα που θα ερμηνεύσουν στην κάθε χώρα; Είναι τοπικά μουσικά σχήματα πάντα, σωστά;

Τα μουσικά σύνολα του Candlelight επιλέγονται με προσοχή από την ειδική ομάδα επιμέλειας μουσικής της Fever, η οποία δίνει έμφαση στη συνεργασία με ταλαντούχους τοπικούς μουσικούς σε κάθε χώρα. Στόχος μας είναι να συνεργαζόμαστε με καλλιτέχνες που πιστεύουν, όπως κι εμείς, ότι η κλασική μουσική μπορεί να προσεγγίσει ένα ευρύ και ποικιλόμορφο κοινό, και που δείχνουν ευελιξία παρουσιάζοντας προγράμματα που ανταποκρίνονται σε διαφορετικά μουσικά γούστα. Όλες οι αιτήσεις αξιολογούνται από ομάδα τοπικών ειδικών και επαγγελματιών μουσικών, ενώ παράλληλα αναζητούμε ενεργά εξαιρετικά ταλέντα για να ενταχθούν στο συνεχώς αναπτυσσόμενο παγκόσμιο δίκτυό μας.

Τι να περιμένει κάποιος που έρχεται να παρακολουθήσει ένα candlelight concert για πρώτη φορά;

Σε μια συναυλία Candlelight, όσοι την παρακολουθούν για πρώτη φορά μπορούν να περιμένουν μια οικεία και ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία, με χιλιάδες κεριά να δημιουργούν ένα ζεστό και καθηλωτικό περιβάλλον. Ταλαντούχοι τοπικοί μουσικοί παρουσιάζουν προγράμματα που κυμαίνονται από κλασικά έργα μέχρι σύγχρονα αφιερώματα, προσφέροντας μια χαλαρή και αξέχαστη εμπειρία για όλους.