GNTM approved: Το προϊόν που ενεργοποιείται με τη θερμότητα

Η νέα leave in κρέμα ενεργοποιείται με τη θερμότητα του styling

Ακούστε το άρθρο

Στο GNTM, όπου το αποτέλεσμα πρέπει να αντέχει κάτω από προβολείς και απαιτητικά looks, τα μοντέλα και οι hair stylists εμπιστεύονται το Pantene και το step-by-step προετοιμασία για μαλλιά που δείχνουν υγιή, λαμπερά και «έτοιμα» για το κάδρο.

Αν σου έλεγαν ότι η θερμότητα – ναι, η ίδια θερμότητα που φοβόμαστε όλοι για τα μαλλιά μας – μπορεί να γίνει ο καλύτερος σύμμαχος ενυδάτωσης, πιθανότατα θα το αμφισβητούσες.

Κι όμως, ακούγεται τόσο λάθος αλλά δεν είναι. Το νέο Pantene Heat & Glow Leave-In Cream έρχεται να ανατρέψει όλα όσα ξέραμε για το styling και να αποδείξει πως η θερμότητα μπορεί όχι απλά να μην καταστρέφει, αλλά να ενεργοποιεί την πιο προηγμένη ενυδατική τεχνολογία του Pantene.

Το προϊόν ανήκει στη νέα σειρά Pantene Αναπλήρωση Ενυδάτωσης, μια καινοτόμα συλλογή που σχεδιάστηκε για να προσφέρει ενυδάτωση και λάμψη σε κάθε τύπο μαλλιών! Στην ολοκληρωμένη γκάμα της θα βρεις προϊόντα για κανονικά, ξηρά και πολύ ξηρά μαλλιά.

Με σύμμαχο την επιστήμη Pro-V και διαφορετικά επίπεδα ενυδάτωσης ανά προϊόν, η σειρά αποτελεί μια ολοκληρωμένη ρουτίνα για υγιή, μεταξένια και αναζωογονημένα μαλλιά.

Στην καρδιά της νέας σειράς ξεχωρίζει το νέο Pantene Heat & Glow leave-in cream, το οποίο φέρνει μια εντελώς νέα προσέγγιση στην περιποίηση των ξηρών μαλλιών. Η προηγμένη heat-activated Pro-V φόρμουλα ενεργοποιείται μόνο όταν έρθει σε επαφή με τη θερμότητα του πιστολιού, της ισιωτικής ή οποιουδήποτε εργαλείου styling.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;

Ότι η θερμότητα, αντί να αφυδατώνει την τρίχα, μετατρέπεται στη δύναμη που βοηθά τους ενυδατικούς παράγοντες να διεισδύσουν τέσσερις φορές βαθύτερα σε σχέση με τη χρήση χωρίς θερμότητα. Το αποτέλεσμα είναι ορατό και άμεσα αισθητό:

  • Επαναφορά των επιπέδων ενυδάτωσης στο εσωτερικό της τρίχας
  • Κλείδωμα της υγρασίας, χάρη στη λείανση των λεπιών
  • Μείωση της ξηρότητας και του φριζαρίσματος για ώρες
  • Θερμοπροστασία έως 230°C
  • Απαλά, ανάλαφρα και φωτεινά μαλλιά που παραμένουν ζωντανά όλη μέρα

Στην ουσία, το νέο Pantene Heat & Glow αξιοποιεί «την επιστήμη των αντιθέσεων»: η θερμότητα γίνεται το κλειδί που ανοίγει τον δρόμο για βαθιά ενυδάτωση και όχι ο εχθρός της.

Πώς χρησιμοποιείται;

Για το μέγιστο αποτέλεσμα:

Εφάρμοσε 2 πιέσεις σε καθαρά, νωπά μαλλιά.

Μοίρασε ομοιόμορφα σε μήκη και άκρες.

Χρησιμοποίησε πιστολάκι ή άλλο θερμικό εργαλείο για να ενεργοποιηθεί η φόρμουλα.

Extra tip: Για έλεγχο του φριζαρίσματος ή για περισσότερη κίνηση στις μπούκλες, πρόσθεσε 1 πίεση σε στεγνά μαλλιά ανάμεσα στα λουσίματα.

Με προϊόντα που διαφέρουν σε ένταση και υφή — από ελαφρύ conditioner μέχρι πλούσια μάσκα νύχτας — η σειρά Αναπλήρωση Ενυδάτωσης προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε γυναίκας που θέλει να αφήσει την ξηρότητα στο παρελθόν.

Το νέο Pantene Heat & Glow όμως είναι χωρίς αμφιβολία το προϊόν που θα γίνει εμμονή. Γιατί τελικά, ακούγεται τόσο λάθος, αλλά είναι απολύτως σωστό.

Διαβάστε περισσότερα:
GNTM HAIR STYLING BY PANTENE
