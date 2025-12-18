Μαύρη σοκολάτα: Νέα έρευνα αποδεικνύει ότι επιβραδύνει τη γήρανση

Όπως αποδεικνύεται, η σοκολάτα είναι μεν μία αρκετά απολαυστική επιλογή, όμως ταυτόχρονα προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην υγεία μας. Ειδικότερα, η μαύρη σοκολάτα, έχει πολλές θετικές επιδράσεις στον οργανισμό μας, αφού είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά και πολύτιμα μέταλλα, συμβάλλοντας στην προστασία της καρδιάς, στην καλή κυκλοφορία του αίματος, καθώς και στη βελτίωση της διάθεσης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα μίας νέας έρευνας, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιoδικό «Aging», η ύπαρξη μίας χημικής ουσίας που βρίσκεται στη μαύρη σοκολάτα θα μπορούσε να επιβραδύνει τον ρυθμό της βιολογικής γήρανσης, όπως διαπίστωσαν οι επικεφαλής της μελέτης του King's College London.

Συγκεκριμένα, στη μαύρη σοκολάτα εντοπίστηκε ότι η θεοβρομίνη, μια κοινή φυτική ένωση που προέρχεται από το κακάο, ενδέχεται να διαθέτει αντιγηραντικές ιδιότητες.

Μαύρη σοκολάτα: Πώς συμβάλλει στην αντιγήρανση

Οι ερευνητές συνέκριναν τα επίπεδα θεοβρομίνης στο αίμα των συμμετεχόντων με δείκτες βιολογικής γήρανσης που ανιχνεύονται στο αίμα. Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από δύο ευρωπαϊκές ομάδες μελέτης, 509 άτομα από την ομάδα TwinsUK και 1.160 από τη μελέτη KORA. Κατά τη μελέτη, διαπιστώθηκε ότι όσοι είχαν υψηλότερα επίπεδα θεοβρομίνης στο αίμα τους είχαν βιολογική ηλικία χαμηλότερη από την πραγματική.

Η ομάδα εξέτασε επίσης εάν άλλοι μεταβολίτες στο κακάο και τον καφέ εμφάνιζαν παρόμοια σύνδεση, ωστόσο διαπίστωσαν ότι το αποτέλεσμα φαίνεται να ισχύει μόνο για τη θεοβρομίνη.

Ωστόσο, παρά τα ενθαρρυντικά ευρήματα, οι ερευνητές τονίζουν ότι η αυξημένη κατανάλωση μαύρης σοκολάτας δεν είναι αυτομάτως ωφέλιμη, καθώς περιέχει επίσης ζάχαρη, λιπαρά και άλλες ουσίες, και απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την κατανόηση αυτής της συσχέτισης σε μεγαλύτερο βάθος.

Τα οφέλη της μαύρης σοκολάτας στην υγεία μας

Η μαύρη σοκολάτα, είναι πλούσια σε βιταμίνες (B, K, A, C) και μέταλλα (σίδηρο, μαγνήσιο, χαλκό, κάλιο κ. ά.). Η καλής ποιότητας μαύρη σοκολάτα με υψηλή περιεκτικότητα σε κακάο έχει ιδιαίτερα υψηλή διατροφική αξία. Περιέχει ικανοποιητική ποσότητα από υδατοδιαλυτές φυτικές ίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία.

100 γραμμάρια μαύρης σοκολάτας με περιεκτικότητα 70–85% κακάο περιέχει:

περίπου 11 γραμμάρια φυτικές ίνες

67% της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης (ΣΗΔ) σιδήρου

58% της ΣΗΔ σε μαγνήσιο

89% της ΣΗΔ σε χαλκό

98% της ΣΗΔ σε μαγγάνιο

Περιέχει επιπλέον αρκετό κάλιο, φώσφορο, ψευδάργυρο και σελήνιο

Σύμφωνα με το United States Department of Agriculture 100 γραμμάρια μαύρης σοκολάτας με περιεκτικότητα κακάο 75-80% έχει την ακόλουθη διατροφική αξία:

Ενέργεια: 600 θερμίδες

Πρωτεΐνες: 7,8 γρ

Λιπαρά: 42,6 γρ

Υδατάνθρακες: 45,9 γρ

Εκ των οποίων σάκχαρα: 24 γρ

Διαιτητικές ίνες: 10,9 γρ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ