Μαρίζου Ρίζου: «Ο πατέρας μου ερχόταν οριακά μεθυσμένος στα live»

Μια ανθρώπινη εξομολόγηση για την οικογένειά της

Η τραγουδίστρια Μαρίζα Ρίζου ήταν καλεσμένη στις Rainbow Mermaids
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο διαδικτυακό τους κανάλι υποδέχτηκαν τη Μαρίζα Ρίζου οι Rainbow Mermaids, με τη γνωστή τραγουδίστρια να ανοίγει την καρδιά της και να μιλά με ειλικρίνεια για τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να βρει τη θέση της στον χώρο της μουσικής.

Απαντώντας στις ερωτήσεις της Mystic Van Rouge και της Katina Bella, η Μαρίζα Ρίζου γύρισε τον χρόνο πίσω, στα φοιτητικά της χρόνια, τότε που το όνειρο της μουσικής μόλις άρχιζε να παίρνει μορφή, αλλά συνοδευόταν από έντονη ανησυχία στο οικογενειακό της περιβάλλον.

Μαρίζα Ρίζου: «Δεν ξέρω αν θα συνεχίσω να ασχολούμαι με τη μουσική»

Όπως αποκάλυψε, η απόφασή της να ακολουθήσει τον δρόμο του τραγουδιού δεν ειπώθηκε ποτέ ξεκάθαρα από την αρχή στους γονείς της, καθώς υπήρχαν φόβοι και στερεότυπα γύρω από το επάγγελμα του μουσικού.

«Δεν τους το είπα έτσι ότι θα γίνω τραγουδίστρια. Είχα μια δυσκολία. Όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο είχαμε κάνει μια μπάντα. Τους Vantage Point, είχαμε πάρει το όνομα από μια ταινία και κάναμε κάποια live. Οι γονείς μου τότε ανησυχούσαν πολύ ακόμα. Είχαν στο μυαλό τους ότι “αν το παιδί γίνει μουσικός, θα το βρούμε στην Ομόνοια μαχαιρωμένο από ναρκωτικά”. Ότι σίγουρα θα γίνει κάτι πάρα πολύ κακό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια εξήγησε πως, παρά την αγάπη τους, οι γονείς της προσπαθούσαν διακριτικά να την απομακρύνουν από αυτή την προοπτική, μέχρι τη στιγμή που εκείνη βρέθηκε σε μια δουλειά που δεν την εξέφραζε.

Η τραγουδίστρια Μαρίζα Ρίζου ήταν καλεσμένη στις Rainbow Mermaids

«Οπότε προσπαθούσαν λίγο να το κινήσουν προς το να μην πάει εκεί η κατεύθυνση. Αλλά πρέπει να πω ότι όταν είχα πιάσει δουλειά σε διαφημιστική εταιρεία δεν μου άρεσε καθόλου, τα πρώτα χρόνια που σπούδαζα. Γιατί κάναμε καταλήψεις και είχα βαρεθεί να μιλάω για γκομενιλίκια. Έπρεπε να δουλέψω… Τότε οι γονείς μου είχαν εξηγηθεί πολύ ωραία», συνέχισε.

Η στροφή στη στάση τους ήρθε μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο, με τον πατέρα της να της δίνει το πιο καθοριστικό μήνυμα στήριξης.

«Δηλαδή μου έλεγε ο μπαμπάς μου “αν είναι να το κάνεις, κάντο, μην κοροϊδεύεις. Σκέψου τι θες να κάνεις κι εμείς θα σε στηρίξουμε”», αποκάλυψε, τονίζοντας πως η υποστήριξή τους ήταν ουσιαστική και πρακτική.

«Με στήριξαν πολύ, κυρίως οικονομικά. Εγώ δν χρειάστηκε να περάσω τη δυσκολία που περνάνε άλλοι άνθρωποι που πρέπει να δουλεύουν και σέρβις, κι εδώ κι εκεί… Για να μπορέσουν να πληρώσουν μια σχολή, μαθήματα. Δεν είχα αυτή τη δυσκολία εγώ. Είχα άλλες δυσκολίες. Φουλ υποστηρικτικοί πρακτικά. Ψυχικά, με φοβερό άγχος», συμπλήρωσε.

 

Κλείνοντας, η Μαρίζα Ρίζου μοιράστηκε ένα ιδιαίτερα ανθρώπινο στιγμιότυπο που αποτυπώνει το άγχος αλλά και την αγάπη του πατέρα της στις πρώτες της εμφανίσεις.

«Ο μπαμπάς μου θυμάμαι, ενώ δεν πίνει, ερχόταν οριακά μεθυσμένος στο live από το άγχος του για το αν θα έχει κόσμο. Ερχόταν ο γλυκούλης κι έβλεπε κόσμο και χαιρόταν. Μετά έπινε πιο πολύ κι έφευγε λιάρδα. Δεν το πάλευε, αγχωνόταν. Τώρα καμαρώνουν, είμαστε εντάξει», κατέληξε η τραγουδίστρια.

MΑΡΙΖΑ ΡΙΖΟΥ
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
