Κυψέλη: Τι είπε η 16χρονη στις Αρχές - «Το μαχαίρι το είχα για προστασία»

Ο πατέρας της μιλά στο Star μετά την προφυλάκισή της

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (17/12/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τον δρόμο για τη φυλακή έδειξε η Δικαιοσύνη για την ανήλικη που μαχαίρωσε τη συμμαθήτριά της μέσα σε σχολείο στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ισχυρίζεται ότι το μαχαίρι το είχε για άμυνα και δεν ήθελε να προκαλέσει κακό. Την ώρα που η ανήλικη δράστιδα άκουγε την απόφαση της ανακρίτριας, ήταν μόνη της, χωρίς γονείς και συγγενείς να της συμπαραστέκονται. Στο Star μίλησε αποκλειστικά ο πατέρας και το πρόσωπο που η ανήλικη πήρε τηλέφωνο αμέσως μετά το μαχαίρωμα.

«Δεν ήθελα να την τραυματίσω, δεν ήθελα να της κάνω κακό. Δεν ήξερα καν ότι είναι 14 ετών. Το μαχαίρι το είχα για προστασία. Δεν έχω συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει. Είμαι μετανιωμένη, ζητώ ειλικρινά συγγνώμη».

Αυτά είναι τα πρώτα λόγια της 16χρονης προς την οικογένειά της, λίγα λεπτά μετά την απόφαση της Δικαιοσύνης να την οδηγήσει στη φυλακή.

Κυψέλη: «Η 16χρονη είχε μαχαιρώσει και άλλα δύο παιδιά σε άλλο σχολείο»

Επί μία ώρα η 16χρονη έδινε εξηγήσεις στην ανακρίτρια. Εκεί ήταν μόνη της. Δεν ήταν οι γονείς της, ενώ ακόμα και ο δικηγόρος της διορίστηκε αυτεπάγγελτα από τη Δικαιοσύνη.

Κυψέλη: Αίτηση αποφυλάκισης θα καταθέσει ο συνήγορός της 

Η ανήλικη οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ, όπου και θα κρατηθεί απόψε, για να πάρει αύριο τον δρόμο για τις φυλακές. Ο συνήγορος που την έχει αναλάβει και την επισκέφθηκε σήμερα θα προχωρήσει σε αίτημα αποφυλάκισης.

Στην Ασφάλεια Κυψέλης, έφτασαν αργά το απόγευμα και οι γονείς της 16χρονης, μόλις ενημερώθηκαν για την προφυλάκισή της. επικράτησαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας, με τη μητέρα της να ουρλιάζει μέσα στην Ασφάλεια, καθώς συνειδητοποίησε, μετά από 48 ώρες, ότι η ανήλικη κόρη της οδηγείται σε κελί.

Κυψέλη: Μητέρα ανήλικης στο Star - «Έχει μετανιώσει, να τη δει ψυχολόγος»

Κυψέλη: Ο πατέρας της 16χρονης μιλά στο Star μετά την προφυλάκισή της 

Οι γονείς της εμφανίστηκαν στην Ασφάλεια Κυψέλης όταν έμαθαν για την προφυλάκιση του παιδιού τους. Ο πατέρας μιλά αποκλειστικά στο Star.

«Λειτουργούσε παραβατικά, ναι, το έκανε από αντίδραση όλο αυτό. Το μαχαίρι… της είχε επιτεθεί κάποιος Σύριος, λέει, ένα βράδυ να τη βιάσει. Και μετά είχε πάρει ένα μαχαίρι για να προστατευτεί».

Αμέσως μετά το μαχαίρωμα, η ανήλικη δεν πήρε τους γονείς της τηλέφωνο, αλλά μια φίλη της. Ήταν ο μόνος δικός της άνθρωπος που βρέθηκε σήμερα στα δικαστήρια. Μόλις 17 ετών και φαίνεται να ανέλαβε και τον ρόλο της μητέρας της. Ακούστε τι λέει στο Star.

Κυψέλη: Αυτή είναι η ανήλικη που μαχαίρωσε τη 14χρονη- Είχε συλληφθεί ξανά

Κυψέλη: «Είναι φοβισμένη - Δε θέλει να πάει φυλακή - Το είχε μετανιώσει»

«Εγώ είμαι δίπλα της, προσπαθώ να τη βοηθήσω όσο μπορώ και όσο αντέχω. Το είχε μετανιώσει. Είναι φοβισμένη, δεν θέλει να πάει μέσα. Ποιο παιδί 16 χρονών θα ήθελε να πάει μέσα;»

Στο σχολείο όπου σημειώθηκε το αιματηρό επεισόδιο, η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Μάλιστα, το πρωί επικράτησε ένταση όταν, μετά τη λήξη της κατάληψης, μαθητές κλείδωσαν καθηγητές στο σχολείο και χρειάστηκε παρέμβαση της αστυνομίας για να σπάσει το λουκέτο.

Τα παιδιά, όμως, δεν έκαναν μάθημα. Κοινωνικός λειτουργός και ψυχολόγος τους μιλούσαν για να καταλάβουν τι συνέβη την ημέρα του αιματηρού επεισοδίου.

Κυψέλη: Κατόπιν εορτής ψυχολόγοι στο σχολείο 

Βέβαια, η συζήτηση άργησε 48 ώρες. Θα έπρεπε να έχει γίνει με την 16χρονη παρούσα, να προλαμβάνονταν καταστάσεις και όχι κατόπιν εορτής. Σε κατάσταση σοκ συνεχίζει να βρίσκεται το 14χρονο θύμα.

«Η κόρη μου προσπαθεί να συνέλθει. Ευτυχώς είμαστε καλά. Θα πρέπει να γίνουν κάποιες εξετάσεις και μετά θα επιστρέψει το παιδί στο σχολείο. Έχουμε χάσει τον ύπνο μας με αυτό που έγινε», λέει ο πατέρας της 16χρονης. 

 

