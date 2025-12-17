Αλεξανδρούπολη: Καρδιακή ανακοπή από ασιτία η αιτία θανάτου του 3χρονου

Μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης, οι αρμόδιες αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του τρίχρονου παιδιού στην Αλεξανδρούπολη αποδίδεται σε καρδιακή ανακοπή που προκλήθηκε από ασιτία, η οποία είχε οδηγήσει σταδιακά σε πολυοργανική λειτουργική ανεπάρκεια.

Όπως προκύπτει από τα ευρήματα των ειδικών, η παρατεταμένη έλλειψη επαρκούς διατροφής φαίνεται να είχε υπονομεύσει την υγεία του παιδιού, με αποτέλεσμα το καρδιοαναπνευστικό σύστημα να καταρρεύσει. Το παιδί μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης από τη μητέρα του, όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν επετεύχθη η αναζωογόνησή του.

Η τραγική εικόνα που παρουσίαζε το σώμα του παιδιού κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο έδωσε σημαντικά στοιχεία στους ιατροδικαστές για τις συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός του βρισκόταν σε κατάσταση που μαρτυρούσε μακρά περίοδο υποσιτισμού, χωρίς να έχει προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος που είχε μείνει χωρίς επαρκή τροφή.

Η μητέρα συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ οι Αρχές προχωρούν στη συγκρότηση της δικογραφίας που θα υποβληθεί στον εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφανθεί για τις σχετικές κατηγορίες.