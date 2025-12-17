Η Χρύσα Μιχαλοπούλου αγκαλιά με τον γιο της: Ο Μαγαπάς κι η Σαγαπώ!

Η τρυφερή στιγμή μπροστά από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.12.25 , 00:50 Δείτε sneak preview από τον ημιτελικό του GNTM
18.12.25 , 00:45 GNTM: Edouardo ή Ξένια; Ποιο μοντέλο έμεινε εκτός ημιτελικού;
18.12.25 , 00:30 GNTM: Ανέστης ή Ειρήνη; Ποιο μοντέλο είχε την καλύτερη φωτογραφία;
18.12.25 , 00:10 GNTM: Ξέσπασε σε λυγμούς η Ξένια μετά τα σχόλια των κριτών
17.12.25 , 23:59 Καληφώνη - Μάστορας: Οι πιο τρυφερές τους στιγμές στο Instagram
17.12.25 , 23:51 Αλεξανδρούπολη: Καρδιακή ανακοπή από ασιτία η αιτία θανάτου του 3χρονου
17.12.25 , 23:49 Η Χρύσα Μιχαλοπούλου αγκαλιά με τον γιο της: Ο Μαγαπάς κι η Σαγαπώ!
17.12.25 , 23:46 Σύσκεψη Νίκαιας: Δεν Πάνε Οι Αγρότες Σε Συνάντηση Με Τον Πρωθυπουργό
17.12.25 , 23:34 Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» Φορούσε Καπέλο «El Patron»
17.12.25 , 23:29 Μαρίζου Ρίζου: «Ο πατέρας μου ερχόταν οριακά μεθυσμένος στα live»
17.12.25 , 23:05 GNTM: Ο Ανέστης προκάλεσε... λιποθυμικό επεισόδιο στην Μπέττυ Μαγγίρα
17.12.25 , 22:55 Παππάς: Η πρώτη αντίδραση για το περιστατικό ξυλοδαρμού - «Αντέδρασα λάθος»
17.12.25 , 22:55 GNTM: Τι δυσκόλεψε τον Edouardo στη φωτογράφιση με την Μπέττυ Μαγγίρα;
17.12.25 , 22:22 Κυψέλη: Τι είπε η 16χρονη στις Αρχές - «Το μαχαίρι το είχα για προστασία»
17.12.25 , 22:19 Σπαρακτικό αντίο στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Ραγίζει καρδιές η κόρη του, Σάρα
Μπαλατσινού: Ο γιος της δεν ξέρει ποιο χριστουγεννιάτικο γλυκό να διαλέξει
Ο Άρης Μουγκοπέτρος δείχνει για πρώτη φορά τα πρόσθετα δάχτυλά του
Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της
Ο Καποδίστριας του Σμαραγδή είναι αδερφός πολύ γνωστής Ελληνίδας ηθοποιού
Συνατσάκη για Μουτσινά: Βρεθήκαμε μαζί στη διαδρομή για να αποκτήσει παιδί
Τροχός της Τύχης: Έλυσε τον γρίφο πριν ξεκινήσει ο χρόνος!
Cash or Trash: Πόσο πουλήθηκαν τα ιδιαίτερα κοσμήματα της Τζούλι Μασσίνο;
Ναταλία Καποδίστρια: Ηθοποιός η τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια
Φάρμα: Μεγάλος νικητής ο Δημήτρης Ζήκος!
Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Οι γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή και την καρδιά του
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Χρύσα Μιχαλοπούλου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου παρά την απαιτητική καθημερινότητά της και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις που συνοδεύουν τη ζωή μιας επιτυχημένης ηθοποιού, δε χάνει ποτέ την ευκαιρία να αφιερώσει χρόνο στον γιο της, Κίμωνα, που παραμένει για εκείνη η απόλυτη προτεραιότητα.

Χρύσα Μιχαλοπούλου: Ο μικρός Κίμωνας πίσω από τον φακό - Μοναδικά κλικ!

Η ηθοποιός είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και συχνά μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την προσωπική και οικογενειακή της ζωή, δίνοντας έτσι μια ζεστή και ανθρώπινη διάσταση στον κόσμο της.

Τα στιγμιότυπα αυτά δε περιορίζονται μόνο σε καθημερινές δραστηριότητες, αλλά συχνά περιλαμβάνουν και τρυφερές στιγμές με τον Κίμωνα, που αποκαλύπτουν την αμοιβαία αγάπη και τον δεσμό μεταξύ τους.

Η πιο πρόσφατη ανάρτηση της Χρύσας Μιχαλοπούλου στο Instagram δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Σε αυτήν, η ηθοποιός απαθανάτισε μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή: την αγκαλιά που αντάλλαξε με τον γιο της μπροστά στο στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο, μια σκηνή που εκπέμπει ζεστασιά, χαρά και οικογενειακή αρμονία.

Χρύσα Μιχαλοπούλου: Σε ταβέρνα με τον γιο της, Κίμωνα

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Χρύσα έγραψε με χιούμορ και γλυκύτητα: «Ο Μαγαπάς κι η Σαγαπώ», εκφράζοντας με λίγες λέξεις τη μοναδική σχέση της με τον Κίμωνα και μεταφέροντας στους followers της την αγάπη που τους ενώνει.

 

Το στιγμιότυπο συγκέντρωσε πλήθος αντιδράσεων και σχόλια από τους διαδικτυακούς φίλους της, οι οποίοι δεν έκρυψαν τον θαυμασμό και την τρυφερότητά τους για αυτήν την οικογενειακή στιγμή.

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου, μέσα από αυτές τις αναρτήσεις, δείχνει πως παρόλο που η ζωή μπορεί να είναι γεμάτη προκλήσεις και απαιτήσεις, η οικογένεια και η φροντίδα του γιου της παραμένουν πάντα η πιο σημαντική προτεραιότητα.

«Θέλω το παιδί μου να είναι χαρούμενο και να γίνει καλός άνθρωπος. Προσπαθώ να βάζω κάποια όρια, το παιδί μου, για παράδειγμα, δεν έχει τάμπλετ. Θέλω να ζούμε το τώρα και χωρίς την αφθονία των υλικών αγαθών. Θέλω να εκτιμά τα πράγματα», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο  Τύπος TV.

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΥΣΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top