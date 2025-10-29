Χρύσα Μιχαλοπούλου: Σε ταβέρνα με τον γιο της, Κίμωνα

Θα «λιώσετε» με την ανάρτηση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.10.25 , 19:09 MINI Paul Smith Edition: Η στιγμή της αποκάλυψης
29.10.25 , 18:59 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Τα αποκαλυπτήρια της νέας όψης του Πενταγώνου
29.10.25 , 18:44 Χρύσα Μιχαλοπούλου: Σε ταβέρνα με τον γιο της, Κίμωνα
29.10.25 , 18:39 Τρομακτικό τροχαίο στη Βάρη: Φορτηγό καταπλάκωσε σταθμευμένο ΙΧ
29.10.25 , 18:14 Cash or Trash: Η Ρούλα Βροχοπούλου και το αντικείμενο από την Ολυμπιακή!
29.10.25 , 18:03 Παρασκευή Κερασιώτη: Έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί
29.10.25 , 17:53 Ροδόπη: Γιος σκότωσε τον πατέρα του, χτυπώντας τον με μπαστούνι στο κεφάλι
29.10.25 , 17:36 Τραμπ για τρίτη θητεία: «Κρίμα που δεν μπορώ να είμαι υποψήφιος»
29.10.25 , 17:35 Αποκαλύπτουμε τα νέα Seat Ibiza και Arona - Πότε έρχονται
29.10.25 , 17:21 Μάρα Θρασυβουλίδου: Πέθανε ξαφνικά ο σύζυγός της, μαέστρος Γιώργος Νιάρχος
29.10.25 , 16:46 Μάρα Ζαχαρέα - Γιώργος Κουβαράς: Το αλκοόλ, οι ανήλικοι κι ο Τσίπρας
29.10.25 , 16:39 Θρήνος για τη Νόρα Κατσέλη: Πέθανε ο σύζυγός της, Νάσος Καλογερόπουλος
29.10.25 , 16:30 Pirelli: Αναδείχθηκε ο καλύτερος κατασκευαστής all season ελαστικών
29.10.25 , 16:00 Τάσος Ξιαρχό: «Θα ξαναδούλευα με τη Ζόζεφιν... τουλάχιστον αυτή πληρώνει»
29.10.25 , 16:00 Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Καινούργιου: «Διανύω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Κατά καιρούς περνάω περιόδους πολύ έντονες»
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Τσιμτσιλή: Με τον Θέμη Σοφό και την ομάδα του Happy Day σε ταβερνάκι
Ρούλα Πισπιρίγκου: «Έχει χάσει 30 κιλά» - Το σοβαρό αυτοάνοσο νόσημα
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Ιωάννα Τούνη: Στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης με τον γιο της, Πάρη
Θρήνος για τη Νόρα Κατσέλη: Πέθανε ο σύζυγός της, Νάσος Καλογερόπουλος
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Συγκινήθηκε ο Κατσούλης: «Ο καρκίνος σε κάνει να μη χάνεις χρόνο. I know»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Χρύσα Μιχαλοπούλου: Το δώρο του μικρού Κίμωνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα από τα πιο τρυφερά και αυθόρμητα στιγμιότυπα της καθημερινότητάς της, με πρωταγωνιστή τον μονάκριβο γιο της, Κίμωνα ανήρτησε η Χρύσα Μιχαλοπούλου.

«Εγώ κι εσύ μαζί!»- Η Χρύσα Μιχαλοπούλου και ο μικρός Κίμωνας τρώνε πρωινό!

Στο γλυκό αυτό βίντεο, η γνωστή ηθοποιός απαθανάτισε τον μικρό Κίμωνα να απολαμβάνει τα μύδια του σε κάποια έξοδό τους. Ο μικρούλης φαίνεται πως ακολουθεί την αγάπη των γονιών του για το καλό φαγητό και ήδη από αυτή την τρυφερή ηλικία δοκιμάζει συνεχώς νέες γεύσεις.

Δες την ανάρτηση της Χρύσας Μιχαλοπούλου:

κουτσοπουλος

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου μοιράζεται πολύ συχνά τρυφερά στιγμιότυπα με τον γιο της. Το καλοκαίρι που μας πέρασε μάλιστα τους βρήκε μαζί να απολαμβάνουν ξέγνοιαστες στιγμές στα ελληνικά νησιά.

 

 

«Θέλω το παιδί μου να είναι χαρούμενο και να γίνει καλός άνθρωπος. Προσπαθώ να βάζω κάποια όρια, το παιδί μου, για παράδειγμα, δεν έχει τάμπλετ. Θέλω να ζούμε το τώρα και χωρίς την αφθονία των υλικών αγαθών. Θέλω να εκτιμά τα πράγματα», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο  Τύπος TV.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΥΣΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top