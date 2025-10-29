Χρύσα Μιχαλοπούλου: Σε ταβέρνα με τον γιο της, Κίμωνα

Ένα από τα πιο τρυφερά και αυθόρμητα στιγμιότυπα της καθημερινότητάς της, με πρωταγωνιστή τον μονάκριβο γιο της, Κίμωνα ανήρτησε η Χρύσα Μιχαλοπούλου.

Στο γλυκό αυτό βίντεο, η γνωστή ηθοποιός απαθανάτισε τον μικρό Κίμωνα να απολαμβάνει τα μύδια του σε κάποια έξοδό τους. Ο μικρούλης φαίνεται πως ακολουθεί την αγάπη των γονιών του για το καλό φαγητό και ήδη από αυτή την τρυφερή ηλικία δοκιμάζει συνεχώς νέες γεύσεις.

Δες την ανάρτηση της Χρύσας Μιχαλοπούλου:

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου μοιράζεται πολύ συχνά τρυφερά στιγμιότυπα με τον γιο της. Το καλοκαίρι που μας πέρασε μάλιστα τους βρήκε μαζί να απολαμβάνουν ξέγνοιαστες στιγμές στα ελληνικά νησιά.

«Θέλω το παιδί μου να είναι χαρούμενο και να γίνει καλός άνθρωπος. Προσπαθώ να βάζω κάποια όρια, το παιδί μου, για παράδειγμα, δεν έχει τάμπλετ. Θέλω να ζούμε το τώρα και χωρίς την αφθονία των υλικών αγαθών. Θέλω να εκτιμά τα πράγματα», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο Τύπος TV.