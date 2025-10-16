«Εγώ κι εσύ μαζί!»- Η Χρύσα Μιχαλοπούλου και ο μικρός Κίμωνας τρώνε πρωινό!

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου φροντίζει να αφιερώνει όσο περισσότερο χρόνο μπορεί στον μικρό της γιο της.

Ο γλυκός Κίμωνας αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή της και κάθε στιγμή μαζί του είναι πολύτιμη.

Μετά από ένα σύντομο ταξίδι στο Παρίσι, όπου η Χρύσα πέρασε όμορφες στιγμές με την παρέα της, επέστρεψε στην καθημερινότητα και φυσικά στην πιο σημαντική της «αποστολή»... τη μητρότητα.

Η ίδια, άλλωστε, έχει δηλώσει πως η σχέση της με τον Κίμωνα είναι γεμάτη τρυφερότητα, φροντίδα και αμοιβαία αγάπη.

Σε πρόσφατη ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Χρύσα μοιράστηκε μια πολύ τρυφερή στιγμή από το πρωινό τους στο σπίτι.

Στη φωτογραφία διακρίνεται ο μικρός Κίμωνας να απολαμβάνει τοστ, ενώ η Χρύσα έχει μπροστά της μια κούπα και γράφει: "You've got a friend in me", το soundtrack του Toy Story. Ένα τραγούδι που, μάλλον, αγαπά πολύ, αφού «έντυσε» το story της με την ελληνική του εκδοχή: «Τότε θυμήσου τη χρυσή συμβουλή... Εγώ κι εσύ μαζί!»

Η ηθοποιός μοιράζεται πολύ συχνά τρυφερά στιγμιότυπα με τον γιο της. Το καλοκαίρι που μας πέρασε μάλιστα τους βρήκε μαζί να απολαμβάνουν ξέγνοιαστες στιγμές στα ελληνικά νησιά.

«Θέλω το παιδί μου να είναι χαρούμενο και να γίνει καλός άνθρωπος. Προσπαθώ να βάζω κάποια όρια, το παιδί μου, για παράδειγμα, δεν έχει τάμπλετ. Θέλω να ζούμε το τώρα και χωρίς την αφθονία των υλικών αγαθών. Θέλω να εκτιμά τα πράγματα», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο Τύπος TV.