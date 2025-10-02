Χρύσα Μιχαλοπούλου: Φωτογραφίζει τον Κίμωνα με την σχολική του τσάντα

Η ηθοποιός έχει μεγάλη αδυναμία στον γιο της

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Χρύσα Μιχαλοπούλου: Το δώρο του μικρού Κίμωνα
Μια γλυκιά φωτογραφία με τον γιο της, Κίμωνα Κουτσόπουλο ανέβασε η Χρύσα Μιχαλοπούλου.

Ο μικρός φόρεσε το κόκκινο φούτερ του που τον έκανε να μοιάζει με superhero και πήρε μαζί του το… μικράκι ελεφαντάκι του, τη σχολική του τσάντα, ξεκινώντας για το σχολείο.

Χρύσα Μιχαλοπούλου: Σε ρόλο φωτογράφου ο μικρός Κίμωνας

Στη φωτογραφία που μοιράστηκε στο instagram η ηθοποιός, ο μικρός απεικονίζεται πλάτh, φορώντας την υπέροχη τσάντα του με το όνομά του γραμμένο επάνω, ενώ είναι ζεστά ντυμένος, ενόψει του βροχερού φθινοπωρινού καιρού.

Χρύσα Μιχαλοπούλου: Φωτογραφίζει τον Κίμωνα με την σχολική του τσάντα

Η ηθοποιός μοιράζεται πολύ συχνά τρυφερά στιγμιότυπα με τον γιο της. Το καλοκαίρι που μας πέρασε μάλιστα τους βρήκε μαζί να απολαμβάνουν ξέγνοιαστες στιγμές στα ελληνικά νησιά.

«Θέλω το παιδί μου να είναι χαρούμενο και να γίνει καλός άνθρωπος. Προσπαθώ να βάζω κάποια όρια, το παιδί μου, για παράδειγμα, δεν έχει τάμπλετ. Θέλω να ζούμε το τώρα και χωρίς την αφθονία των υλικών αγαθών. Θέλω να εκτιμά τα πράγματα», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο  Τύπος TV και την Κατερίνα Θεοδωροπούλου.
 

