Χρύσα Μιχαλοπούλου: Σε ρόλο φωτογράφου ο μικρός Κίμωνας

Πολυτάλαντος φαίνεται πως είναι ο γιος της Χρύσας Μιχαλοπούλου. Πριν από λίγες ημέρες ο μικρός Κίμωνας έδειξε ότι το…χει με τη μαγειρική.

Μπήκε στην κουζίνα και μαζί με τον μπαμπά του, Λεωνίδα Κουτσόπουλο έφτιαξε κριθαρότο.

Αυτή τη φορά ανέλαβε χρέη φωτογράφου για χάρη της όμορφης μαμάς του.

Η ηθοποιός, που χρόνια κρατά χαμηλό προφίλ στα προσωπικά της, επέλεξε για τις φετινές της διακοπές τις Κυκλάδες, με τη Νάξο να είναι ο απόλυτος καλοκαιρινός της προορισμός.

Η ευτυχισμένη μανούλα μοιράστηκε στο Instagram μια ιδιαίτερη φωτογραφία από την παραλία.

Η φωτογραφία που τράβηξε ο μικρός Κίμωνας

Σε αυτή τη βλέπουμε χαμογελαστή, μαζί με φίλη της. Πίσω από τον φακό βρίσκεται ο μικρός Κίμωνας!

Η ηθοποιός αποκάλυψε με τρυφερότητα ότι την εικόνα απαθανάτισε ο ίδιος της ο γιος, δίνοντάς μας ένα ακόμα δείγμα από το πόσο δεμένοι είναι οι δυο τους αλλά και από το πόσο εκείνη απολαμβάνει τον ρόλο της μητέρας.

Αυτό που έχουμε καταλάβει είναι πως η Χρύσα δεν πάει πουθενά χωρίς τον μικρό της και ταλαντούχο από κούνια φωτογράφο της!

Το δώρο του Κίμωνα στη μαμά του

Πριν λίγες ημέρες, η Χρύσα μέσα από ένα βίντεο έδειξε το δώρο που δέχτηκε από τον γιο της και την έκανε να…λιώσει! Ο 3χρονος της πρόσφερε λουλούδια με όλη του την αγάπη και τον αυθορμητισμό του.



«Θέλω το παιδί μου να είναι χαρούμενο και να γίνει καλός άνθρωπος. Προσπαθώ να βάζω κάποια όρια, το παιδί μου, για παράδειγμα, δεν έχει τάμπλετ. Θέλω να ζούμε το τώρα και χωρίς την αφθονία των υλικών αγαθών. Θέλω να εκτιμά τα πράγματα», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο Τύπος TV και την Κατερίνα Θεοδωροπούλου.

