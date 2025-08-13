Χρύσα Μιχαλοπούλου: Σε ρόλο φωτογράφου ο μικρός Κίμωνας

Μαμά και γιος διακοπάρουν στη Νάξο

Τελευταία Νέα
13.08.25 , 23:37 Αποδυναμωμένη η Σαχτάρ απέναντι στον Παναθηναϊκό
13.08.25 , 23:29 Η Μπέττυ Μαγγίρα ποζάρει με μαγιό στην Πάτμο και… κόβει την ανάσα!
13.08.25 , 23:02 Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για όσους επλήγησαν από τις φωτιές
13.08.25 , 22:41 Χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική απέναντι στο Μαυροβούνιο
13.08.25 , 22:41 Τραμπ: Πιθανή μια συνάντηση με Πούτιν - Ζελένσκι αν πάει καλά η Αλάσκα
13.08.25 , 22:33 Χρύσα Μιχαλοπούλου: Σε ρόλο φωτογράφου ο μικρός Κίμωνας
13.08.25 , 22:07 Ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Χίο - Στον οικισμό Κηπουριές η φωτιά
13.08.25 , 22:00 Ο Άκης Πετρετζίκης διώχνει υποψήφιο γαμπρό: «Μα μπροστά στα μάτια μου;»
13.08.25 , 21:28 Απόκοσμες εικόνες στις φωτιές στην Αχαϊα: Φλόγες «κυκλώνουν» γέφυρα
13.08.25 , 21:02 Ελίνα Παπίλα: «Έπαθα χημικό έγκαυμα στα νύχια»
13.08.25 , 20:58 Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στη Νίσυρο
13.08.25 , 20:12 Πύρινη κόλαση στην Πάτρα: Μάχη να μην μπει η φωτιά στην πόλη
13.08.25 , 20:06 Συγκλονίζει η Μάγδα Τσέγκου: Η φωτιά έφτασε στο χωριό της στην Πρέβεζα
13.08.25 , 19:17 Πάτρα: Εκκενώθηκαν Καραμανδάνειο και Κωνσταντοπούλειο λόγω της φωτιάς
13.08.25 , 18:40 Τανιμανίδης - Μπόμπα: Επιστρέφουν στην Ελλάδα με τις δίδυμες κόρες τους
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Χρύσα Μιχαλοπούλου: Το δώρο του μικρού Κίμωνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πολυτάλαντος φαίνεται πως είναι ο γιος της Χρύσας Μιχαλοπούλου. Πριν από λίγες ημέρες ο μικρός Κίμωνας έδειξε ότι το…χει με τη μαγειρική.

Μπήκε στην κουζίνα και μαζί με τον μπαμπά του, Λεωνίδα Κουτσόπουλο έφτιαξε κριθαρότο.

«Είμαι μάγειρας!»: Ο Κίμωνας Κουτσόπουλος φτιάχνει κριθαρότο με τον μπαμπά

Αυτή τη φορά ανέλαβε χρέη φωτογράφου για χάρη της όμορφης μαμάς του.

Η ηθοποιός, που χρόνια κρατά χαμηλό προφίλ στα προσωπικά της, επέλεξε για τις φετινές της διακοπές τις Κυκλάδες, με τη Νάξο να είναι ο απόλυτος καλοκαιρινός της προορισμός.

Η ευτυχισμένη μανούλα μοιράστηκε στο Instagram μια ιδιαίτερη φωτογραφία από την παραλία. 

Χρύσα Μιχαλοπούλου: Ποζάρει topless στην παραλία κι απολαμβάνει τον ήλιο!

Η φωτογραφία που τράβηξε ο μικρός Κίμωνας

Η φωτογραφία που τράβηξε ο μικρός Κίμωνας

Σε αυτή τη βλέπουμε χαμογελαστή, μαζί με φίλη της. Πίσω από τον φακό βρίσκεται ο μικρός Κίμωνας!

Η ηθοποιός αποκάλυψε με τρυφερότητα ότι την εικόνα απαθανάτισε ο ίδιος της ο γιος, δίνοντάς μας ένα ακόμα δείγμα από το πόσο δεμένοι είναι οι δυο τους αλλά και από το πόσο εκείνη απολαμβάνει τον ρόλο της μητέρας.

Αυτό που έχουμε καταλάβει είναι πως η Χρύσα δεν πάει πουθενά χωρίς τον μικρό της και ταλαντούχο από κούνια φωτογράφο της!

Το δώρο του Κίμωνα στη μαμά του

Πριν λίγες ημέρες, η Χρύσα μέσα από ένα βίντεο έδειξε το δώρο που δέχτηκε από τον γιο της και την έκανε να…λιώσει! Ο 3χρονος της πρόσφερε λουλούδια με όλη του την αγάπη και τον αυθορμητισμό του.

Χρύσα Μιχαλοπούλου: «Έλιωσε» με το δώρο του γιου της, Κίμωνα!


«Θέλω το παιδί μου να είναι χαρούμενο και να γίνει καλός άνθρωπος. Προσπαθώ να βάζω κάποια όρια, το παιδί μου, για παράδειγμα, δεν έχει τάμπλετ. Θέλω να ζούμε το τώρα και χωρίς την αφθονία των υλικών αγαθών. Θέλω να εκτιμά τα πράγματα», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο  Τύπος TV και την Κατερίνα Θεοδωροπούλου.
 

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΥΣΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top