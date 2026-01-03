Η Αθηνά Οικονομάκου με ροζ μπικίνι στην Αργεντινή

Μπορεί στην Αθήνα οι θερμοκρασίες να είναι χαμηλές στην Αργεντινή όμως που βρίσκεται αυτές τις μέρες η Αθηνά Οικονομάκου και ο σύντροφός της Μπρούνο Τσερέλα η θερμοκρασία φτάνει σήμερα τους 23 βαθμούς Κελσίου και έχει ηλιοφάνεια. Έτσι λοιπόν το ζευγάρι που είναι μαζί από το 2024, βρέθηκε σε παραλία της Νότιας Αμερικής απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα. Η Αθηνά μάλιστα είπε να δώσει μία γεύση στους fans της στα social media δημοσιεύοντας φωτογραφίες που την απεικονίζουν με το μπικίνι της.

Η influencer και ηθοποιός που φέτος πρωταγωνιστεί στην σειρά “Έχω παιδιά” πόζαρε χαλαρή και χαμογελαστή φορώντας το ροζ μπικίνι της:

«Φυσική, αλμυρή και χαρούμενη», έγραψε, περιγράφοντας με απλότητα τη διάθεσή της. Χωρίς φίλτρα εντυπωσιασμού ή υπερβολικές δηλώσεις, η ανάρτηση εστίασε στη στιγμή και στο συναίσθημα, κάτι που συχνά εκτιμά το κοινό της στα social media.

Ο Μπρούνο Τσερέλα έδειξε στην Αθηνά και τα αξιοθέατα της Αργεντινής καθώς είναι ο τόπος καταγωγής του.

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα/ φωτογραφία από ndpphoto.gr/ φωτογράφος: Νίκος Δρούκας

Το ζευγάρι είναι πλέον οικογένεια καθώς ο μπασκετμπολίστας έχει γνωρίσει τα παιδιά της Αθηνάς και έχουν περάσει χρόνο μαζί τον Μάξιμο-Σπύρο και την Ηλέκτρα Σιέννα.

Αθηνά και Μπρούνο λατρεύουν τα ταξίδια γι’ αυτό και με την πρώτη ευκαιρία παίρνουν μία βαλίτσα και φεύγουν. Κάποιοι από τους δημοφιλείς προορισμούς που έχουν επιλέξει είναι η Κένυα, η Ιταλία και οι Μαλδίβες.

