Οικονομάκου: Η matchy matchy εμφάνιση με τον Τσερέλα και τα παιδιά της

Τον απολογισμό της για το 2025 και τη νέα χρονιά που ξεκίνησε έκανε η Αθηνά Οικονομάκου μέσα από μία ανάρτησή της στο Instagram. H γνωστή ηθοποιός - επιχειρηματίας συγκέντρωσε σε ένα post τις δικές της ευτυχισμένες στιγμές από τις φετινές γιορτές και τις μοιράστηκε με τους θαυμαστές της στα social media, δηλώνοντας απέραντα ευγνώμων για όσα της χάρισε η χρονιά που φεύγει.

«Κλείνω το 2025 με ανάσα βαθιά

και ένα σιωπηλό "ευχαριστώ",

ειπωμένο με γλυκό, γαλήνιο χαμόγελο.

Για όσα με βρήκαν έτοιμη

και για όσα με έμαθαν να γίνομαι🙏🏼

Καλό χρόνια σε όλους♥️

Υγεία, αγάπη και φως στην ψυχή μας✨✨✨", έγραψε στην ανάρτησή της η ηθοποιός, την ώρα που διακρίνεται να περπατά ανέμελη στα κύματα. Είναι γνωστό άλλωστε ότι η ίδια προσπαθεί να βιώνει την αγαπημένη της εποχή και τις καλοκαιρινές στιγμές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου», έγραψε η Αθηνά.

Στις φωτογραφίες - βίντεο που μοιράστηκε η Αθηνά Οικονομάκου ξεχώρισε φυσικά και μία άκρως τρυφερή φωτογραφία, όπου εκείνη με τον σύντροφό της Μπρούνο Τσερέλα και τα παιδιά της, Μάξιμο και Σιέννα Μιχοπούλου από τον γάμο της με τον Φίλιππο Μιχόπουλο, ποζάρουν χαμογελαστοί και κεφάτοι, φορώντας τις ίδιες καρό - festive πιτζάμες.



Η Aθηνά Οικονομάκου έχει άλλωστε μοιραστεί την οικειότητα που έχουν αναπτύξει τα παιδιά της με τον αγαπημένο της, όσο περνά ο καιρός.

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Υποδέχτηκαν το 2026 στην Αργεντινή

Λίγες ημέρες πριν την έλευση του 2026, η Αθηνά Οικονομάκου έκανε ένα ταξίδι μαζί με τον αγαπημένο της. Η γνωστή ηθοποιός ταξίδεψε στην Αργεντινή μαζί με τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα, επιλέγοντας να περάσουν τις γιορτινές ημέρες μακριά από την Ελλάδα και την καθημερινότητά τους.

Ο προορισμός μόνο τυχαίος δεν είναι, καθώς η Αργεντινή αποτελεί τον τόπο καταγωγής του Μπρούνο Τσερέλα, γεγονός που κάνει το ταξίδι ακόμα πιο ιδιαίτερο και προσωπικό.

Το ζευγάρι θέλησε να εκμεταλλευτεί τις ημέρες των γιορτών για να απολαύσει στιγμές ιδιωτικότητας, χαλάρωσης και επαφής με τον πολιτισμό και την κουλτούρα της χώρας, μακριά από την ελληνική showbiz.