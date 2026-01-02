Οικονομάκου: Η matchy matchy εμφάνιση με τον Τσερέλα και τα παιδιά της

Η ηθοποιός έκανε τον απολογισμό της για το νέο έτος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.01.26 , 14:18 Aυτό είναι το γλυκό που μειώνει την αρτηριακή πίεση
02.01.26 , 14:16 Καιρός: Έρχονται τρία ισχυρά ψυχρά επεισόδια μέσα τον Ιανουάριο
02.01.26 , 14:14 Αντελίνα Βαρθακούρη: «Έχω πάει και σε δικηγόρο για διαζύγιο»
02.01.26 , 14:09 Ο Μάξιμος Κωστόπουλος στην κουζίνα της μητέρας του Τζένης Μπαλατσινού
02.01.26 , 13:11 Ποια ομάδα θέλει να αγοράσει ο Σέρχιο Ράμος;
02.01.26 , 13:10 Μαρκουλάκης: Ανακοίνωσε το νέο του βήμα στην ΕΡΤ – «Δεν έχει ξαναγίνει»
02.01.26 , 13:01 Δέσποινα Βανδή: Υποδέχτηκε το 2026 στην αγκαλιά του Βασίλη Μπισμπίκη
02.01.26 , 12:40 ΑΡΘΟΥΡ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Απόψε, Παρασκευή 2/1 σε Α΄ τηλεοπτική προβολή στο Star!
02.01.26 , 12:38 Ιωάννινα: Πατέρας έδωσε κοκαΐνη στον ανήλικο γιο του
02.01.26 , 12:06 Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Αποκαλυπτική στο πάρτι γενεθλίων της στο Ντουμπάι
02.01.26 , 11:59 Αγνοείται 15χρονη Ελληνίδα μετά την πολύνεκρη τραγωδία στο Κραν Μοντανά
02.01.26 , 11:55 Οικονομάκου: Η matchy matchy εμφάνιση με τον Τσερέλα και τα παιδιά της
02.01.26 , 11:29 Το γλυκό φιλί του Λέοντα στην Μαριέττα του!
02.01.26 , 11:22 Aυτά είναι τα ζώδια που το 2026 θα ευνοηθούν περισσότερο
02.01.26 , 10:35 Τούνη: Διαβάζει το γράμμα που της είχε γράψει η μητέρα της πριν πεθάνει
Mαυρομάτη: «Με τραυμάτισε η κακή σχέση των γονιών μου μετά το διαζύγιο»
Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να βάζετε τον θερμοστάτη το βράδυ
Iωάννα Τούνη: Πρωτοχρονιά με τον σύντροφο της και τους γονείς του
Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο
Δανάη Παππά: «Δεν καταλάβαινα τον λόγο που συμβαίνουν όλα αυτά»
Ελεονώρα Μελέτη: Η «φουσκωμένη» κοιλίτσα που άναψε φωτιές στα social
Παναθηναϊκός: Ποιο κορυφαίο όνομα ζήτησε να φύγει
Βούλγαρη - Κωνσταντινίδης: Αγκαλιά με τον γιο τους λίγο πριν μπει το 2026!
Το casual winter look της Μελίνας Νικολαΐδη σε χριστουγεννιάτικη έξοδο
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 02.01.26, 11:55
Τα υπονοούμενα της Αθηνάς Οικονομάκου για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα / Βίντεο: Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τον απολογισμό της για το 2025 και τη νέα χρονιά που ξεκίνησε έκανε η Αθηνά Οικονομάκου μέσα από μία ανάρτησή της στο Instagram. H γνωστή ηθοποιός - επιχειρηματίας συγκέντρωσε σε ένα post τις δικές της ευτυχισμένες στιγμές από τις φετινές γιορτές και τις μοιράστηκε με τους θαυμαστές της στα social media, δηλώνοντας απέραντα ευγνώμων για όσα της χάρισε η χρονιά που φεύγει.

«Κλείνω το 2025 με ανάσα βαθιά
και ένα σιωπηλό "ευχαριστώ",
ειπωμένο με γλυκό, γαλήνιο χαμόγελο.
Για όσα με βρήκαν έτοιμη
και για όσα με έμαθαν να γίνομαι🙏🏼
Καλό χρόνια σε όλους♥️
Υγεία, αγάπη και φως στην ψυχή μας✨✨✨", έγραψε στην ανάρτησή της η ηθοποιός, την ώρα που διακρίνεται να περπατά ανέμελη στα κύματα. Είναι γνωστό άλλωστε ότι η ίδια προσπαθεί να βιώνει την αγαπημένη της εποχή και τις καλοκαιρινές στιγμές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου», έγραψε η Αθηνά.

Στις φωτογραφίες - βίντεο που μοιράστηκε η Αθηνά Οικονομάκου ξεχώρισε φυσικά και μία άκρως τρυφερή φωτογραφία, όπου εκείνη με τον σύντροφό της Μπρούνο Τσερέλα και τα παιδιά της, Μάξιμο και Σιέννα Μιχοπούλου από τον γάμο της με τον Φίλιππο Μιχόπουλο, ποζάρουν χαμογελαστοί και κεφάτοι, φορώντας τις ίδιες καρό - festive πιτζάμες.
 

Οικονομάκου: Στόλισε το δέντρο με τον Μπρούνο Τσερέλα και τα παιδιά της

oikonomakou

Η Aθηνά Οικονομάκου έχει άλλωστε μοιραστεί την οικειότητα που έχουν αναπτύξει τα παιδιά της με τον αγαπημένο της, όσο περνά ο καιρός. 

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Υποδέχτηκαν το 2026 στην Αργεντινή

Λίγες ημέρες πριν την έλευση του 2026, η Αθηνά Οικονομάκου έκανε ένα ταξίδι μαζί με τον αγαπημένο της. Η γνωστή ηθοποιός ταξίδεψε στην Αργεντινή μαζί με τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα, επιλέγοντας να περάσουν τις γιορτινές ημέρες μακριά από την Ελλάδα και την καθημερινότητά τους. 

Ο προορισμός μόνο τυχαίος δεν είναι, καθώς η Αργεντινή αποτελεί τον τόπο καταγωγής του Μπρούνο Τσερέλα, γεγονός που κάνει το ταξίδι ακόμα πιο ιδιαίτερο και προσωπικό.

ΤΣΕΡΕΛΑ

Το ζευγάρι θέλησε να εκμεταλλευτεί τις ημέρες των γιορτών για να απολαύσει στιγμές ιδιωτικότητας, χαλάρωσης και επαφής με τον πολιτισμό και την κουλτούρα της χώρας, μακριά από την ελληνική showbiz.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
 |
ΜΠΡΟΥΝΟ ΤΣΕΡΕΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top