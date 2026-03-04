Ιράν: Ο μεγαλύτερος γιος του Χαμενεΐ, Μοτζταμπά, ο νέος ηγέτης της χώρας

Ο μεγαλύτερος γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, Μοτζταμπά Χοσεϊνί Χαμενεΐ, είναι ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, μετά τη δολοφονία του πατέρα του, κατά τη διάρκεια χτυπήματος των ισραηλινών και αμερικανικών δυνάμεων στη χώρα.

Σύμφωνα με το Iran International, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ εξελέγη μετά από πίεση των Φρουρών της Επανάστασης.

Mojtaba Hosseini Khamenei, an Iranian politician, cleric, and eldest son of Ayatollah Ali Khamenei, has been elected the next Supreme Leader of Iran under pressure from the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), according to Iran International. pic.twitter.com/QBvTEkJCx5 — OSINTdefender (@sentdefender) March 3, 2026

Το περασμένο Σαββατοκύριακο είχαν κυκλοφορήσει ανεπιβεβαίωτες αναφορές ότι είχε σκοτωθεί, πιθανόν στην ίδια επίθεση όπου φημολογούνταν πως σκοτώθηκαν και ο πατέρας του μαζί με έναν από τους αδελφούς του, αλλά, όπως αποδεικνύεται, οι πληροφορίες αυτές ήταν εσφαλμένες.

Ο νέος ηγέτης του Ιράν: Ποιος είναι ο Μοτζταμπά Χοσεϊνί Χαμενεΐ

Γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 1969 στη Μασχάντ του Ιράν. Σπούδασε Θεολογία και εκπαιδεύτηκε στο σεμιναριακό κέντρο του Κομ, όπου δίδαξαν μεταξύ άλλων και κορυφαίοι σιίτες θεολόγοι.

Διατέλεσε μέλος των Φρουρών της Επανάστασης και το 2009 ενεπλάκη στην ηγεσία των παραστρατιωτικών δυνάμεων Basij για την καταστολή των διαδηλώσεων, μετά την αμφιλεγόμενη εκλογική αναμέτρηση.

MOJTABA KHAMENEI



Senior Israeli officials have assessed that Iran will announce Khamenei's son Mojtaba as his successor, according to Israel's Ynet news.



Meanwhile, Iran International reports that he has already been elected leader 'under pressure from the Revolutionary… pic.twitter.com/h4SLajVQv7 — The Spectator Index (@spectatorindex) March 3, 2026

Ο μεγαλύτερος γιος του Χαμενεΐ, αν και βρισκόταν στο παρασκήνιο της εξουσίας, δεν είχε αναλάβει ποτέ έως τώρα κάποιο κρατικό αξίωμα υψηλού επιπέδου. Θεωρείται μια από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες που δρούσε έως τώρα στη σκιά της ιρανικής εξουσίας και φέρεται να έχει ισχυρές διασυνδέσεις με τους Φρουρούς της Επανάστασης και το θεοκρατικό καθεστώς των μουλάδων.

Το όνομά του εμφανιζόταν αρκετά συχνά ως το πιο πιθανό για τη διαδοχή του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, παρόλο που αυτό δε συνάδει με την ιρανική παράδοση και τις αρχές της σιιτικής ιεραρχίας, που αποφεύγει την κληρονομική διαδοχή.

Η μετάβαση της εξουσίας από πατέρα σε γιο θεωρείται από πολλούς στο Ιράν αντιδημοκρατική και μη συμβατή με τις θεολογικές αρχές του σιιτικού κατεστημένου.

Παρ’ όλ’ αυτά ο Μοτζταμπά Χουσεΐν Χαμενεΐ κρίθηκε την παρούσα στιγμή, ως το καταλληλότερο πρόσωπο για να καλύψει το κενό της εξουσίας. Η επιλογή του, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε από τη Συνέλευση των Ειδικών, όπως προβλέπει το Σύνταγμα του Ιράν για την επιλογή του διαδόχου του ανώτατου ηγέτη της χώρας.

Πρόκειται για ένα σώμα 88 κληρικών, οι οποίοι εκλέγονται από τον λαό κάθε οχτώ χρόνια. Στην πράξη όμως δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν μόνο οι κληρικοί που θεωρούνται απολύτως πιστοί στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.

Ο ίδιος ο Αλί Χαμενεΐ επιλέχθηκε από τη Συνέλευση το 1989, μετά τον θάνατο του Ρουχολάχ Χομεϊνί.

Σήμερα, η πλειονότητα των μελών της Συνέλευσης θεωρούνται σκληροπυρηνικοί, όπως ο ίδιος ο Αλί Χαμενεΐ. Το Σύνταγμα ορίζει πως οι κληρικοί πρέπει να εκλέξουν τον νέο Ανώτατο Ηγέτη το συντομότερο δυνατό από τον θάνατο του προηγούμενου, κάτι που συνέβη και αυτή τη στιγμή.