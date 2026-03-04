Ιράν: Ο μεγαλύτερος γιος του Χαμενεΐ, Μοτζταμπά, ο νέος ηγέτης της χώρας

Εξελέγη μετά από πίεση των Φρουρών της Επανάστασης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.03.26 , 10:57 Volvo EX30:,Κατέκτησε το βραβείο Good Design Award 2025
04.03.26 , 10:56 Απογειώθηκαν ελληνικά F-16 για να αναχαιτίσουν ύποπτο αντικείμενο
04.03.26 , 10:50 Καθίζηση στα Ιωάννινα: Δρόμος «κατάπιε» όχημα του Δήμου - Βίντεο
04.03.26 , 10:48 Καίτη Γαρμπή: «Εύχομαι να μας το φέρει ο Akylas»
04.03.26 , 10:48 Το on air μήνυμα της Βούλγαρη για τον γάμο της Σκορδά: «Θέλουμε πρόσκληση»
04.03.26 , 10:41 Πέθανε ο Βασίλης Δανιήλ
04.03.26 , 10:40 «Έναν συγγραφέα παρακαλώ!» στο Θέατρο Nous
04.03.26 , 10:11 Καραμουρατίδης: «Το τραγούδι του Akyla είναι φανταστικό»
04.03.26 , 10:07 Πέμη Ζούνη: Χώρισε με τον επί 33 χρόνια σύζυγό της, Στάθη Σκέντζο
04.03.26 , 09:47 Κοντομάρη: Ξυλοκόπησαν παιδί μπροστά στον γιο μου! Συμβουλευόμαστε ψυχολόγο
04.03.26 , 09:40 Σταρόβας: «Μετά την περιπέτεια υγείας μου αναθεώρησα την ίδια τη ζωή»
04.03.26 , 09:31 Χρυσή Αυγή: Ένοχοι στο Εφετείο οι 42 κατηγορούμενοι - Κλειστή η Αλεξάνδρας
04.03.26 , 09:22 Πώς ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν: Το τηλεφώνημα Τραμπ - Νετανιάχου
04.03.26 , 09:19 Μαζωνάκης: H ηλικία και η συνέντευξη που θέλει να δώσει στον Παύλο Τσίμα
04.03.26 , 09:15 Γιαννακόπουλος: Έχει βρει τον... επόμενο Σλούκα στον Παναθηναϊκό
Απογειώθηκαν ελληνικά F-16 για να αναχαιτίσουν ύποπτο αντικείμενο
Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 25ης Μαρτίου
MasterChef: Είχε το καλύτερο πιάτο και κέρδισε τα 1.000 ευρώ!
Γιώργος Λάγιος: «Ο κακοποιητής θα πρέπει να στειρώνεται. Μιλάω για νόμο»
Αλέξανδρος Λογοθέτης: Οι ευχές στην Ευσταθία Τσαπαρέλη μετά τον χωρισμό
Fipster σε Σίσσυ: «Θυμήθηκε ότι έχει γραφτεί σε γυμναστήριο»
Πέμη Ζούνη: Χώρισε με τον επί 33 χρόνια σύζυγό της, Στάθη Σκέντζο
ΕΦΚΑ: Πληρωμή αναδρομικών σε 2.927 δικαιούχους
Μαριέττα Χρουσαλά: Ρομαντικό σαββατοκύριακο με τον σύζυγό της στο Meribel
Η Κατερίνα Καινούργιου δείχνει την αγαπημένη της γωνιά στο σπίτι
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μοτζταμπά Χοσεϊνί Χαμενεΐ είναι ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν μετά τη δολοφονία του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ.
  • Η εκλογή του έγινε υπό πίεση των Φρουρών της Επανάστασης, παρά τις φήμες για τον θάνατό του.
  • Γεννήθηκε το 1969 και έχει διατελέσει μέλος των Φρουρών και ηγέτης των παραστρατιωτικών δυνάμεων Basij.
  • Η μετάβαση της εξουσίας από πατέρα σε γιο θεωρείται αντιδημοκρατική και μη συμβατή με τις σιιτικές αρχές.
  • Η επιλογή του έγινε από τη Συνέλευση των Ειδικών, όπως προβλέπει το Σύνταγμα του Ιράν.

Ο μεγαλύτερος γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, Μοτζταμπά Χοσεϊνί Χαμενεΐ, είναι ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, μετά τη δολοφονία του πατέρα του, κατά τη διάρκεια χτυπήματος των ισραηλινών και αμερικανικών δυνάμεων στη χώρα. 

Mακρόν: Η Γαλλία στέλνει φρεγάτα και εναέρια μέσα στην Κύπρο

Σύμφωνα με το Iran International, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ εξελέγη μετά από πίεση των Φρουρών της Επανάστασης. 

 

 

Το περασμένο Σαββατοκύριακο είχαν κυκλοφορήσει ανεπιβεβαίωτες αναφορές ότι είχε σκοτωθεί, πιθανόν στην ίδια επίθεση όπου φημολογούνταν πως σκοτώθηκαν και ο πατέρας του μαζί με έναν από τους αδελφούς του, αλλά, όπως αποδεικνύεται, οι πληροφορίες αυτές ήταν εσφαλμένες. 

Ιράν: Ισοπεδώθηκε το κτίριο όπου θα εκλεγόταν ο διάδοχος του Χαμενεΐ

Ο νέος ηγέτης του Ιράν: Ποιος είναι ο Μοτζταμπά Χοσεϊνί Χαμενεΐ

Γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 1969 στη Μασχάντ του Ιράν. Σπούδασε Θεολογία και εκπαιδεύτηκε στο σεμιναριακό κέντρο του Κομ, όπου δίδαξαν μεταξύ άλλων και κορυφαίοι σιίτες θεολόγοι.

Διατέλεσε μέλος των Φρουρών της Επανάστασης και το 2009 ενεπλάκη στην ηγεσία των παραστρατιωτικών δυνάμεων Basij για την καταστολή των διαδηλώσεων, μετά την αμφιλεγόμενη εκλογική αναμέτρηση.

 

 

Ο μεγαλύτερος γιος του Χαμενεΐ, αν και βρισκόταν στο παρασκήνιο της εξουσίας, δεν είχε αναλάβει ποτέ έως τώρα κάποιο κρατικό αξίωμα υψηλού επιπέδου. Θεωρείται μια από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες που δρούσε έως τώρα στη σκιά της ιρανικής εξουσίας και φέρεται να έχει ισχυρές διασυνδέσεις με τους Φρουρούς της Επανάστασης και το θεοκρατικό καθεστώς των μουλάδων. 

ΥΠΕΞ: «Καμία συμμετοχή της Ελλάδας σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν»

Το όνομά του εμφανιζόταν αρκετά συχνά ως το πιο πιθανό για τη διαδοχή του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, παρόλο που αυτό δε συνάδει με την ιρανική παράδοση και τις αρχές της σιιτικής ιεραρχίας, που αποφεύγει την κληρονομική διαδοχή. 

Η μετάβαση της εξουσίας από πατέρα σε γιο θεωρείται από πολλούς στο Ιράν αντιδημοκρατική και μη συμβατή με τις θεολογικές αρχές του σιιτικού κατεστημένου. 

Τραμπ για Ιράν: Θα εκδικηθούμε για τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτών

Παρ’ όλ’ αυτά ο Μοτζταμπά Χουσεΐν Χαμενεΐ κρίθηκε την παρούσα στιγμή, ως το καταλληλότερο πρόσωπο για να καλύψει το κενό της εξουσίας. Η επιλογή του, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε από τη Συνέλευση των Ειδικών, όπως προβλέπει το Σύνταγμα του Ιράν για την επιλογή του διαδόχου του ανώτατου ηγέτη της χώρας. 

Πρόκειται για ένα σώμα 88 κληρικών, οι οποίοι εκλέγονται από τον λαό κάθε οχτώ χρόνια. Στην πράξη όμως δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν μόνο οι κληρικοί που θεωρούνται απολύτως πιστοί στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. 

Η επόμενη μέρα στο Ιράν: Ποιοι είναι οι πιθανοί διάδοχοι του Χαμενεΐ

Ο ίδιος ο Αλί Χαμενεΐ επιλέχθηκε από τη Συνέλευση το 1989, μετά τον θάνατο του Ρουχολάχ Χομεϊνί.

Σήμερα, η πλειονότητα των μελών της Συνέλευσης θεωρούνται σκληροπυρηνικοί, όπως ο ίδιος ο Αλί Χαμενεΐ. Το Σύνταγμα ορίζει πως οι κληρικοί πρέπει να εκλέξουν τον νέο Ανώτατο Ηγέτη το συντομότερο δυνατό από τον θάνατο του προηγούμενου, κάτι που συνέβη και αυτή τη στιγμή. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΙ ΧΑΜΕΝΕΪ
 |
ΜΟΤΖΤΑΜΠΑ ΧΑΜΕΝΕΪ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΗΠΑ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top