ΥΠΕΞ: «Καμία συμμετοχή της Ελλάδας σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν»

«Η συμμετοχή στην Κύπρο έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.03.26 , 14:44 MasterChef: Τα Highlights Του Επεισοδίου Της Δευτέρας 02/03
03.03.26 , 14:34 Ετεοκλής: «Ένιωσα άβολα. Ακούστηκαν "καρμπόν" οι ατάκες του Τ. Τρύφωνος»
03.03.26 , 14:13 Στο Cash or Trash ένα αντικείμενο που μονοπωλεί τις δημοπρασίες
03.03.26 , 14:12 Τζάστιν Μπίμπερ: Πώς γιόρτασε τα γενέθλιά του με τη Χέιλι Μπίμπερ
03.03.26 , 13:57 Άση Μπήλιου: Πώς επηρεάζει τα ζώδια το «ματωμένο φεγγάρι;»
03.03.26 , 13:56 Ελληνίδου: Στη Θεσσαλονίκη μετά την Ταϊλάνδη- Το παράπονο της γιαγιάς της
03.03.26 , 13:56 Ρονάλντο: Έφυγε μέσα στη νύχτα από τη Σαουδική Αραβία λόγω βομβαρδισμών
03.03.26 , 13:50 Ο Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Ανδρουλάκη: «Η σημαία & η καρδιά μας στην Κύπρο»
03.03.26 , 13:43 ΥΠΕΞ: «Καμία συμμετοχή της Ελλάδας σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν»
03.03.26 , 13:42 Μαρία Κωνσταντάρου: «Με 785 ευρώ δεν μπορείς να ζήσεις - Zω έναν εφιάλτη»
03.03.26 , 13:33 Πέτρος Πολυχρονίδης: «Πρόδωσε» τη διάσημη που έπαιξε στο «Club του 1%»
03.03.26 , 13:31 «Η Ελένη Μενεγάκη είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει στον ANT1»
03.03.26 , 13:19 Κρεμμυδόπιτα με καπνιστό τυρί
03.03.26 , 12:58 Υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου: «Φτιάξτε σακίδιο έκτακτης ανάγκης»
03.03.26 , 12:51 Το Ιράν προειδοποιεί τις ευρωπαϊκές χώρες να μην εμπλακούν στον πόλεμο
Καίγονται πλοία στον Περσικό Κόλπο - Κραυγή αγωνίας από Έλληνες ναυτικούς
Η Κατερίνα Καινούργιου δείχνει την αγαπημένη της γωνιά στο σπίτι
MasterChef: Κέρδισε τα 1.000 ευρώ στο Mystery Box και θα πάει... μπουζούκια
Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
Γιώργος Μαζωνάκης: Δυναμική επιστροφή με κόκκινα μαλλιά και εκκεντρικό στιλ
Γιάννης Νταλιάνης: Με τις κόρες του στην κηδεία του αδελφού του, Κώστα
Μαρία Κωνσταντάρου: «Με 785 ευρώ δεν μπορείς να ζήσεις - Zω έναν εφιάλτη»
Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη: Η Νομική, τα δύο παιδιά και ο ηθοποιός σύζυγος
Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα από τους πυραύλους του Ιράν
Βούρκωσε on camera o Λευτέρης Πανταζής: «Το παιδί μου είναι... »
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Αγωνιούν οι Έλληνες που βρίσκονται στις χώρες του Κόλπου – Σχέδιο επαναπατρισμού από το υπουργείο Εξωτερικών / MEGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελλάδα δεν συμμετέχει σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν, δήλωσε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Λάνα Ζωχιού.
  • Η στήριξη της Ελλάδας στην Κύπρο είναι διαρκής και έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα.
  • Η Ελλάδα σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και δεν εμπλέκεται στον πόλεμο κατά του Ιράν.
  • Υπάρχουν χιλιάδες αιτήματα επαναπατρισμού Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή, αλλά λιγότεροι από 100 Έλληνες βρίσκονται στο Ιράν.

Δεν υπάρχει καμία συμμετοχή της Ελλάδας σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ξεκαθάρισε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού στην ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η στήριξη της Ελλάδας στην Κύπρο είναι διαρκής».

Το Ιράν προειδοποιεί τις ευρωπαϊκές χώρες να μην εμπλακούν στον πόλεμο

Η κ. Ζωχιού ξεκαθάρισε πως «δε θεωρούμε ότι συντρέχει μείζον θέμα ασφαλείας, εκφράζουμε όμως την αλληλεγγύη μας κάθε στιγμή και με όποιο τρόπο χρειαστεί».

«Όλα τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί είναι προληπτικά και βάσει πρωτοκόλλου. Η Ελλάδα δε συμμετέχει και δεν εμπλέκεται με οιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση κατά του Ιράν. Η συμμετοχή στην Κύπρο έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα και δε συνιστά κατά οιοδήποτε τρόπο συμμετοχή μας στον πόλεμο», πρόσθεσε και ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα σέβεται απόλυτα το Διεθνές Δίκαιο.

Στην Κύπρο ο Δένδιας: «Είμαστε απολύτως στη διάθεσή σας»

Λίγο μετά, η κ. Ζωχιού έκανε λόγο για μερικές χιλιάδες αιτήματα επαναπατρισμού Ελλήνων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, ενώ από το Ιράν - όπως είπε - δεν υπάρχει κανένα. Οι Έλληνες εκεί είναι λιγότεροι από 100. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΑΝΑ ΖΩΧΙΟΥ
 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΗΠΑ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top