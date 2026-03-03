ΥΠΕΞ: «Καμία συμμετοχή της Ελλάδας σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν»

Αγωνιούν οι Έλληνες που βρίσκονται στις χώρες του Κόλπου – Σχέδιο επαναπατρισμού από το υπουργείο Εξωτερικών / MEGA

Δεν υπάρχει καμία συμμετοχή της Ελλάδας σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ξεκαθάρισε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού στην ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η στήριξη της Ελλάδας στην Κύπρο είναι διαρκής».

Η κ. Ζωχιού ξεκαθάρισε πως «δε θεωρούμε ότι συντρέχει μείζον θέμα ασφαλείας, εκφράζουμε όμως την αλληλεγγύη μας κάθε στιγμή και με όποιο τρόπο χρειαστεί».

«Όλα τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί είναι προληπτικά και βάσει πρωτοκόλλου. Η Ελλάδα δε συμμετέχει και δεν εμπλέκεται με οιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση κατά του Ιράν. Η συμμετοχή στην Κύπρο έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα και δε συνιστά κατά οιοδήποτε τρόπο συμμετοχή μας στον πόλεμο», πρόσθεσε και ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα σέβεται απόλυτα το Διεθνές Δίκαιο.

Λίγο μετά, η κ. Ζωχιού έκανε λόγο για μερικές χιλιάδες αιτήματα επαναπατρισμού Ελλήνων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, ενώ από το Ιράν - όπως είπε - δεν υπάρχει κανένα. Οι Έλληνες εκεί είναι λιγότεροι από 100.