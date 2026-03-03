Στάσεις εργασίας δασκάλων και καθηγητών έως 3 Απριλίου

Τι αποφάσισαν ΔΟΕ και ΟΛΜΕ

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Στάσεις Εργασίας Των Εκπαιδευτικών Έως 3 Απριλίου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες κηρύσσουν μονόωρες στάσεις εργασίας έως 3 Απριλίου.
  • Οι στάσεις αφορούν την αποτροπή εφαρμογής του πλαισίου αξιολόγησης εκπαιδευτικών.
  • Η ΔΟΕ προγραμματίζει στάσεις καθημερινά έως 31 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος.
  • Εκπαιδευτικοί καλούνται να συμμετάσχουν για να διασφαλιστεί η συνδικαλιστική κάλυψη.
  • Η απόφαση σχετίζεται με τον ν. 4823/2021 και την Υπουργική Απόφαση 9950/ΓΔ5.

Σε κήρυξη μονόωρων στάσεων εργασίας μέχρι και τις 3 Απριλίου προχωρούν οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, αντιδρώντας στην εφαρμογή του πλαισίου αξιολόγησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ κηρύσσει στάσεις εργασίας μίας (1) ώρας, σε καθημερινή βάση έως και την Τρίτη 31 Μαρτίου, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κάνουν χρήση της στάσης εργασίας στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν. 4823/2021 και της Υπουργικής Απόφασης 9950/ΓΔ5 (ΦΕΚ 388/27-1-2023), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού. Στις περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαία η χρήση περισσότερων ωρών στάσης εργασίας, καλούνται οι τοπικοί Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Π.Ε.) να λαμβάνουν σχετικές αποφάσεις, ώστε να διασφαλίζεται πλήρης συνδικαλιστική κάλυψη των συναδέλφων.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr 

