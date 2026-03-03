Στο Cash or Trash ένα αντικείμενο που μονοπωλεί τις δημοπρασίες

Σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Η Αγγελική επιθυμούσε εδώ και καιρό να βρεθεί ξανά στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash. Την προηγούμενη φορά η εκτίμηση του Θάνου Λούδου την είχε βρει απόλυτα σύμφωνη, ενώ το πόσο που έλαβε για το αντικείμενό της ήταν αρκετό για να την πείσει ότι πρέπει να επιστρέψει και να δοκιμάσει ξανά τις διαπραγματευτικές της ικανότητες. Σήμερα ελπίζει να πετύχει τον στόχο της και να κλείσει ακόμα μία συμφωνία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει κάποια στιγμή από την απέναντι πλευρά, αυτή των αγοραστών.

Το αντικείμενο της Αναστασίας ανήκει σε μια κατηγορία ιδιαίτερα αγαπητή στους αγοραστές, για διαφορετικούς λόγους για τον καθένα. Από την πρώτη κιόλας σεζόν του Cash Or Trash οι καρέκλες έχουν πρωταγωνιστήσει ποικιλοτρόπως. Παρακολουθώντας τις εκτιμήσεις του Θάνου Λούδου, που βρίσκονται πάντα σε ισορροπία με την τιμή πώλησης των αντικειμένων, η Αναστασία ήθελε να ζήσει την εμπειρία της τηλεοπτικής δημοπρασίας από καιρό. Η εξέλιξη της διαδικασίας γεμίζει την πωλήτρια με απόλυτη ικανοποίηση.

Ένας ακόμη πωλητής από τις αγαπημένες Σέρρες, αψηφά τη χιλιομετρική απόσταση και βρίσκεται με το αντικείμενό του στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash! Ο Φώτης είναι συλλέκτης, όπως και ο πατέρας του, ετερόκλιτων αντικειμένων και παρακολουθεί την εκπομπή ανελλιπώς. Η διαδικασία της αγοραπωλησίας, αλλά και η γλυκιά προσμονή της εκτίμησης, είναι τα δύο στοιχεία που τον συναρπάζουν και τον οδήγησαν να δηλώσει συμμετοχή. Το αντικείμενο του Φώτη «ξυπνά» τις πρώτες εφηβικές αναμνήσεις του Θανάση Μαυρομάτη, καθώς ήταν το πρώτο αντικείμενο του είδους, που είχε αποκτήσει. Πολλοί είναι οι διεκδικητές του αντικειμένου, που προσπαθούν να χαλάσουν τα σχέδια του Θανάση. Όμως, τελικά, όσα διαδραματίζονται στο δωμάτιο των αγοραστών φαίνεται να ευνοούν τον πωλητή και τη συμφωνία που πρόκειται να κλείσει.

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια. Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες... κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς.

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

