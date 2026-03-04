Μιχαήλ Ταμπακάκης: «Με "έκοψε" ο Μαρκουλάκης στην πρώτη μου ακρόαση»

Ο Μιχαήλ Ταμπακάκης βρέθηκε στην εκπομπή «The 2Night Show» το βράδυ της Τρίτης, όπου παραχώρησε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός μίλησε για το υπαρξιακό άγχος που ένιωσε όταν μπήκε στην τρίτη δεκαετία της ζωής του, για την εσωστρέφεια που προσπαθεί να τιθασεύσει λόγω της δουλειάς του, αλλά και για την απρόσμενη τροπή που πήρε η πρώτη του ακρόαση.

«Καλά είμαι στον έρωτα. Δεν αποζητάω ούτε τον έρωτα ούτε τη μοναξιά. Όταν είναι να έρθει, είναι καλοδεχούμενο. Άμα δεν προκύψει κάτι, δεν θα το επιδιώξω. Έτσι πιστεύω ότι χτίζεται μια υγιής σχέση» εξομολογήθηκε ο Μιχαήλ Ταμπακάκης.

Στη συνέχεια αποκάλυψε πως ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης τον «έκοψε» στην πρώτη του ακρόαση στο θέατρο, με έναν ιδιαίτερα προστατευτικό τρόπο.

Μιχαήλ Ταμπακάκης: Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης τον «έκοψε» στην πρώτη του audition στο θέατρο

«Ήταν η πρώτη μου ακρόαση στο θέατρο και με «έκοψε» ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Είχα τελειώσει τη Σχολή και μου είχε στείλει μήνυμα. Πήγα, διάβασα, πολύ ωραίο έργο. Μου είχε κάνει εντύπωση γιατί ήταν πολύ ωραίος ο τρόπος που με ενημέρωσε. Ήταν πολύ προστατευτικός. Δεν είναι δεδομένο αυτό. Με έκανε να νιώσω καλύτερα. Μου άφησε ωραία ανάμνηση. Βρεθήκαμε τώρα στον «Γιατρό» στον Alpha και το θυμήθηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

Ο Μιχαήλ Ταμπακάκης ανήκει στη νέα γενιά των ηθοποιών που ξεχωρίζουν για τον χαρακτήρα, το ήθος και τις υποκριτικές τους ικανότητες. Έχει ήδη πρωταγωνιστήσει σε αγαπημένες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης και όλα δείχνουν πως η πορεία του θα μας απασχολήσει έντονα τα επόμενα χρόνια.