Μιχαήλ Ταμπακάκης: «Με "έκοψε" ο Μαρκουλάκης στην πρώτη μου ακρόαση»

«Μου είχε κάνει εντύπωση γιατί...»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.03.26 , 10:57 Volvo EX30:,Κατέκτησε το βραβείο Good Design Award 2025
04.03.26 , 10:56 Απογειώθηκαν ελληνικά F-16 για να αναχαιτίσουν ύποπτο αντικείμενο
04.03.26 , 10:50 Καθίζηση στα Ιωάννινα: Δρόμος «κατάπιε» όχημα του Δήμου - Βίντεο
04.03.26 , 10:48 Καίτη Γαρμπή: «Εύχομαι να μας το φέρει ο Akylas»
04.03.26 , 10:48 Το on air μήνυμα της Βούλγαρη για τον γάμο της Σκορδά: «Θέλουμε πρόσκληση»
04.03.26 , 10:41 Πέθανε ο Βασίλης Δανιήλ
04.03.26 , 10:40 «Έναν συγγραφέα παρακαλώ!» στο Θέατρο Nous
04.03.26 , 10:11 Καραμουρατίδης: «Το τραγούδι του Akyla είναι φανταστικό»
04.03.26 , 10:07 Πέμη Ζούνη: Χώρισε με τον επί 33 χρόνια σύζυγό της, Στάθη Σκέντζο
04.03.26 , 09:47 Κοντομάρη: Ξυλοκόπησαν παιδί μπροστά στον γιο μου! Συμβουλευόμαστε ψυχολόγο
04.03.26 , 09:40 Σταρόβας: «Μετά την περιπέτεια υγείας μου αναθεώρησα την ίδια τη ζωή»
04.03.26 , 09:31 Χρυσή Αυγή: Ένοχοι στο Εφετείο οι 42 κατηγορούμενοι - Κλειστή η Αλεξάνδρας
04.03.26 , 09:22 Πώς ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν: Το τηλεφώνημα Τραμπ - Νετανιάχου
04.03.26 , 09:19 Μαζωνάκης: H ηλικία και η συνέντευξη που θέλει να δώσει στον Παύλο Τσίμα
04.03.26 , 09:15 Γιαννακόπουλος: Έχει βρει τον... επόμενο Σλούκα στον Παναθηναϊκό
Απογειώθηκαν ελληνικά F-16 για να αναχαιτίσουν ύποπτο αντικείμενο
Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 25ης Μαρτίου
MasterChef: Είχε το καλύτερο πιάτο και κέρδισε τα 1.000 ευρώ!
Γιώργος Λάγιος: «Ο κακοποιητής θα πρέπει να στειρώνεται. Μιλάω για νόμο»
Αλέξανδρος Λογοθέτης: Οι ευχές στην Ευσταθία Τσαπαρέλη μετά τον χωρισμό
Fipster σε Σίσσυ: «Θυμήθηκε ότι έχει γραφτεί σε γυμναστήριο»
Πέμη Ζούνη: Χώρισε με τον επί 33 χρόνια σύζυγό της, Στάθη Σκέντζο
ΕΦΚΑ: Πληρωμή αναδρομικών σε 2.927 δικαιούχους
Μαριέττα Χρουσαλά: Ρομαντικό σαββατοκύριακο με τον σύζυγό της στο Meribel
Η Κατερίνα Καινούργιου δείχνει την αγαπημένη της γωνιά στο σπίτι
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μιχαήλ Ταμπακάκης μίλησε στην εκπομπή «The 2Night Show» για το υπαρξιακό άγχος και την εσωστρέφεια του.
  • Αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή, λέγοντας ότι δεν επιδιώκει τον έρωτα ή τη μοναξιά.
  • Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης τον «έκοψε» στην πρώτη του ακρόαση στο θέατρο με προστατευτικό τρόπο.
  • Ο Ταμπακάκης ανήκει στη νέα γενιά ηθοποιών με ήθος και υποκριτικές ικανότητες.
  • Έχει ήδη πρωταγωνιστήσει σε δημοφιλείς σειρές και αναμένεται να έχει σημαντική πορεία στο μέλλον.

Ο Μιχαήλ Ταμπακάκης βρέθηκε στην εκπομπή «The 2Night Show» το βράδυ της Τρίτης, όπου παραχώρησε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ταμπακάκης: Το ύψος, οι γονείς του και η σχέση με τη Σάντυ Χατζηιωάννου

Ο ταλαντούχος ηθοποιός μίλησε για το υπαρξιακό άγχος που ένιωσε όταν μπήκε στην τρίτη δεκαετία της ζωής του, για την εσωστρέφεια που προσπαθεί να τιθασεύσει λόγω της δουλειάς του, αλλά και για την απρόσμενη τροπή που πήρε η πρώτη του ακρόαση.

«Καλά είμαι στον έρωτα. Δεν αποζητάω ούτε τον έρωτα ούτε τη μοναξιά. Όταν είναι να έρθει, είναι καλοδεχούμενο. Άμα δεν προκύψει κάτι, δεν θα το επιδιώξω. Έτσι πιστεύω ότι χτίζεται μια υγιής σχέση» εξομολογήθηκε ο Μιχαήλ Ταμπακάκης.

«Άφωνη» η Ελένη Μενεγάκη με την ατάκα του Μιχαήλ Ταμπακάκη

Στη συνέχεια αποκάλυψε πως ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης τον «έκοψε» στην πρώτη του ακρόαση στο θέατρο, με έναν ιδιαίτερα προστατευτικό τρόπο. 

Μιχαήλ Ταμπακάκης: Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης τον «έκοψε» στην πρώτη του audition στο θέατρο

Μιχαήλ Ταμπακάκης: Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης τον «έκοψε» στην πρώτη του audition στο θέατρο

«Ήταν η πρώτη μου ακρόαση στο θέατρο και με «έκοψε» ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Είχα τελειώσει τη Σχολή και μου είχε στείλει μήνυμα. Πήγα, διάβασα, πολύ ωραίο έργο. Μου είχε κάνει εντύπωση γιατί ήταν πολύ ωραίος ο τρόπος που με ενημέρωσε. Ήταν πολύ προστατευτικός. Δεν είναι δεδομένο αυτό. Με έκανε να νιώσω καλύτερα. Μου άφησε ωραία ανάμνηση. Βρεθήκαμε τώρα στον «Γιατρό» στον Alpha και το θυμήθηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός. 

Ο Μιχαήλ Ταμπακάκης ανήκει στη νέα γενιά των ηθοποιών που ξεχωρίζουν για τον χαρακτήρα, το ήθος και τις υποκριτικές τους ικανότητες. Έχει ήδη πρωταγωνιστήσει σε αγαπημένες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης και όλα δείχνουν πως η πορεία του θα μας απασχολήσει έντονα τα επόμενα χρόνια. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ
 |
THE 2NIGHT SHOW
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top