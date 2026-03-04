Χρυσή Αυγή: Ένοχοι στο Εφετείο οι 42 κατηγορούμενοι - Κλειστή η Αλεξάνδρας

«Είναι εγκληματική οργάνωση» - Παρόντες Κασιδιάρης και Λαγός

04.03.26 , 09:31 Χρυσή Αυγή: Ένοχοι στο Εφετείο οι 42 κατηγορούμενοι - Κλειστή η Αλεξάνδρας
Πολιτικη
Πηγή: Με πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ /Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή / SKAI
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • 42 κατηγορούμενοι της Χρυσής Αυγής κρίθηκαν ένοχοι από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας.
  • Ένοχοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης οι Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Κασιδιάρης και άλλοι 5.
  • Ο Γιώργος Ρουπακιάς και 14 άλλοι κρίθηκαν ένοχοι για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.
  • Ένοχοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας 5 κατηγορούμενοι για την επίθεση σε αλιεργάτες στο Πέραμα.
  • Η Λεωφόρος Αλεξάνδρας είναι κλειστή λόγω συγκέντρωσης έξω από το Εφετείο.

Ένοχοι κρίθηκαν σήμερα (Τετάρτη 4/3) από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας οι 42 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος του δικαστηρίου για την διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης ένοχοι κρίθηκαν οι: Νίκος Μιχαλολίακος, Ηλίας Κασιδιάρης, Ιωάννης Λαγός, Χρήστος Παπάς, Ηλίας Παναγιώταρος, Γιώργος Γερμενής και Αρτέμης Ματθαιόπουλος.

Δίκη Χρυσής Αυγής: Την ενοχή και των 42 κατηγορουμένων ζήτησε η εισαγγελέας

Ο Ηλίας Κασιδιάρης

Ηλίας Κασιδιάρης / Eurokinissi (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)

Ένοχοι για ένταξη κρίθηκαν οι υπόλοιποι 11 πρώην βουλευτές Αντώνιος Γρέγος, Ελένη Ζαρούλια, Πολύβιος Ζησιμόπουλος, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Νίκος Κούζηλος, Δημήτρης Κουκούτσης, Νίκος Μίχος, Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης, Στάθης Μπούκουρας, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος και Μιχαλης Αρβανίτης.

Ο Ιωάννης Λαγός

Ιωάννης Λαγός / Eurokinissi (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)

Μεταξύ των υπολοίπων κατηγορουμένων που καταδικάστηκαν για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση είναι ο δολοφόνος του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, ο πυρηνάρχης Περάματος Αναστάσιος Πανταζής και ο πυρηνάρχης Νίκαιας Γιώργος Πατέλης. 

Εισαγγελέας για Χρυσή Αυγή: «Γνήσιο τέκνο της ναζιστικής ιδεολογίας»

Η Μάγδα Φύσσα

Μάγδα Φύσσα στο Εφετείο

Η Μάγδα Φύσσα / Eurokinissi (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)

Για την δολοφονία του Παύλου Φύσσα, πλην του δράστη Γιώργου Ρουπακιά, κρίθηκαν ένοχοι για συνεργεία στην ανθρωποκτονία άλλοι 14 κατηγορούμενοι. Πρόκειται για τους Ιωάννη Άγγο, Μάριο Αναδιώτη, Γιώργο Δήμου, Ιωάννη Καζαντζόγλου, Ελπιδοφόρο Καλαρίτη, Ιωάννη Κομιανό, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Αναστάσιο Μιχάλαρο, Γιώργο Πατέλη, Γιώργο Σκάλκο, Γιώργο Σταμπέλο, Λέοντα Τσαλίκη και Νικόλαο Τσόρβα.

Η Μπέττυ Μπαζιάνα

Στο ακροατήριο η Μπέτυ Μπαζιάνα /  Eurokinissi (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)

Για την επίθεση σε βάρος των αλιεργατών στο Πέραμα, ένοχοι κρίθηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οι πέντε κατηγορούμενοι. Πρόκειται για τους Δημήτρη Αγριογιάννη, Μάρκο Ευγενικό, Θωμά Μαρίας, Αναστάσιο Πανταζή και Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο.

Δίκη Χρυσής Αυγής: Απολογούνται Κασιδιάρης & Λαγός- Τι είπε ο Παππάς

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η Μάγδα Φύσσα κατέβηκε στον κόσμο και συνομίλησε μαζί του. 

Η διαδικασία συνεχίζεται με τις τοποθετήσεις των δικηγόρων υπεράσπισης ως προς τα ελαφρυντικά.

Σημειώνεται πως αυτή την ώρα είναι κλειστή η Λεωφόρος Αλεξάνδρας λόγω συγκέντρωσης έξω από το Εφετείο, από την οδό Πανόρμου μέχρι το ύψος της οδού Λουκάρεως στο ρεύμα προς Πατησίων. 

