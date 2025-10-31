Δίκη Χρυσής Αυγής: Απολογούνται Κασιδιάρης & Λαγός- Τι είπε ο Παππάς

Η δολοφονία Φύσσα και η σχέση με τον Μιχαλολιάκο

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Δίκη Χρυσής Αυγής - Ώρα της απολογίας Κασιδιάρη και Λαγού / MEGA

Συνεχίζεται σήμερα η δίκη της Χρυσής Αυγής ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Υπενθυμίζεται ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης και ο Γιάννης Λαγός είναι οι μόνοι που παραμένουν στη φυλακή για την υπόθεση, ενώ οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αναμένεται να καταθέσουν στη συνέχεια. 

Στη δικαστική αίθουσα υπάρχει μεγάλη αστυνομική δύναμη για την αποφυγή εντάσεων. 

Ηλίας Κασιδιάρης: Αποφυλάκιση με όρους προτείνει η εισαγγελέας Εφετών

Απολογία Ηλία Κασιδιάρη

Στη δικαστική αίθουσα και ο Ηλίας Κασιδιάρης / Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την απολογία του Χρήστου Παππά, πρώην βουλευτή και «υπαρχηγού» του κόμματος της Χρυσής Αυγής. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει και χαρακτήρισε «άδικη» την πρωτόδικη απόφαση που του επέβαλε κάθειρξη 13 ετών για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. 

Στο δικαστήριο ο Γιάννης Λαγός

Έφτασε στο Εφετείο και ο Γιάννης Λαγός / Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Δίκη Χρυσής Αυγής: Τι κατέθεσε ο Χρήστος Παππάς 

Κόσμος στο Εφετείο

Συνεχίζεται στο Εφετείο η δίκη της Χρυσής Αυγής /  / Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

«Ακόμη δε μπορώ να καταλάβω γιατί είμαι κατηγορούμενος. Δε μπορώ να καταλάβω την άδικη πρωτόδικη απόφαση που με έστειλε φυλακή. Δείτε τη δικογραφία, δεν υπάρχει προτροπή μου σαν μέλος ή στέλεχος της ΧΑ σε τέλεση εκνόμων πράξεων. Δεν θα βρείτε κάτι τέτοιο για μένα. Διετέλεσα κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Είχα μόνο κοινοβουλευτικά καθήκοντα», είπε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Παππάς. 

«Το πρωτόδικο δικαστήριο δεν παρακολούθησε τον πολιτικό μου λόγο. Ένας λόγος οξύς αλλά όχι βίαιος. Πάντα μέσα σε κοινοβουλευτικά πλαίσια», συμπλήρωσε. 

Εθνικιστική οργάνωση Θεσσαλονίκης: «Ύμνοι» για τον Ηλία Κασιδιάρη

Με τα λεγόμενά του, ο κατηγορούμενος θέλησε να αποδημήσει τον τίτλο του «υπαρχηγού» που του αποδόθηκε, λέγοντας πως είναι απλά ένα «δημοσιογραφικό επινόημα». Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη σχέση του με τον Νίκο Μιχαλολιάκο, με τον οποίο είναι κουμπάροι. 

«Ο κουμπάρος.. ναι είναι αλήθεια. Πάντρεψα τον Μιχαλολιάκο και βάφτισα την κόρη του. Δεν καταλαβαίνω, είναι αδίκημα αυτό; Γιατι δεν διώκονται κι άλλοι κουμπάροι; Σταματάει η λογική... Θα σας πω και κάτι πρώτη φορά. Όσο κι αν σε κάποιους φαντάζει παράξενο, εγώ δεν ήμουν του στενού κύκλου Μιχαλολιάκου. Άλλοι ξημεροβραδιάζονταν με τον Μιχαλολιάκο και δεν κάθονται στο εδώλιο γιατί δεν είναι προβεβλημένα πρόσωπα και δεν κόβουν ψήφους στον Σαμαρά». 

Δίκη Χρυσής Αυγής: Ο Παππάς για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα 

Δίκη Χρυσής Αυγής: Ο Παππάς για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα 

Η Μάγδα Φύσσα / Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του, ο Χρήστος Παππάς αρνήθηκε κάθε ανάμειξή του στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Σημειώνεται ότι στη δίκη παρίσταται και η μητέρα του, Μάγδα. 

Παύλος Φύσσας: «Μας βύθισαν στα τάρταρα. Θα τον κουβαλήσουμε στους ώμους»

«Δεν υπήρξε καμία τηλεφωνική επικοινωνία με στέλεχος ή μέλος της Χ.Α. το βράδυ της δολοφονίας Φύσσα .Το πληροφορήθηκα από το ραδιόφωνο, δεν ήξερα τον Φύσσα, ούτε τον Ρουπακιά. Υπέστη αδίκως φυλάκιση, είχα καθαρό μητρώο. Φταίω εγώ που ο Φύσσας είναι στο χώμα ή πιστεύετε ότι πιστεύω ότι με όποιον διαφωνούμε τον στέλνουμε στο χώμα; Σε ζούγκλα ζούμε;». 

