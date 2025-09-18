Παύλος Φύσσας: «Μας βύθισαν στα τάρταρα. Θα τον κουβαλήσουμε στους ώμους»

Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο μνημείο του Παύλου Φύσσα, του Έλληνα αντιφασίστα και ράπερ γνωστό ως Killah P, που έπεσε νεκρός πριν από 12 χρόνια στο Κερατσίνι από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, Χρυσή Αυγή.

Οι γονείς του, συγγενικά πρόσωπα, φίλοι, γνωστοί καλλιτέχνες, εκπρόσωποι από πολιτικές παρατάξεις και οργανώσεις, αλλά και πλήθος πολιτών βρέθηκαν στο σημείο της δολοφονίας του για να τιμήσουν τη μνήμη του.

«Βύθισαν στο πένθος την οικογένειά μας, μας βύθισαν, στα τάρταρα μας πήγαν. Eγώ σήμερα δε θα αφιερώσω τη μέρα μου στον δολοφόνο του παιδιού μου. Εγώ σήμερα και η οικογένεια, όλοι, θα κουβαλήσουμε τον Παύλο στους ώμους μας και θα πάμε να τον εναποθέσουμε εκεί που αξίζει, στη Μάντρα της Κοκκινιάς», δήλωσε συγκινημένη η Μάγδα Φύσσα, που όλα αυτά τα χρόνια έγινε σύμβολο του αντιφασιστικού αγώνα.

Φωτογραφίες Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Αστυνομικοί της Τροχαίας πραγματοποιούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή, ώστε να διευκολύνουν την κίνηση των διαδηλωτών ενώ διακριτική είναι η παρουσία των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή.

Ο Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός από τις τρεις μαχαιριές που του έριξε ο καταδικασμένος Γιώργος Ρουπακιάς. Ο δράστης και μέλος της «Χρυσής Αυγής» διαπληκτίστηκε με τον Παύλο Φύσσα και τον μαχαίρωσε μία φορά στον μηρό και δύο στον θώρακα. Οι συγγενείς και οι φίλοι του καλλιτέχνη υποστηρίζουν πως χάθηκε πολύτιμος χρόνος έως ότου φτάσει στο σημείο η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, με αποτέλεσμα ο άτυχος Παύλος να καταλήξει εξαιτίας των βαρύτατων τραυμάτων του.