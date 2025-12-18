Στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών ο Γιώργος Μαζωνάκης - Κατονόμασε επιχειρηματία

Όσα είπε η Άρια Καλύβα για την κίνηση του Γιώργου Μαζωνάκη και όσα κατέθεσε στο Εκβιαστών / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Την ώρα που οι πληροφορίες «φωτογράφιζαν» τον γνωστό λαϊκό τραγουδιστή σε βάρος του οποίου θα κατατεθόταν μήνυση για σεξουαλική παρενόχληση, ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος σήμερα εξέδωσε ανακοίνωση μέσω του δικηγόρου του, μετέβη στο Εκβιαστών και προέβη και ο ίδιος σε καταγγελία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Άριας Καλύβα στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, πριν από δύο ημέρες η πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη μετέβη στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών και έκανε καταγγελία, δίνοντας τρία ονόματα, αλλά και συμβάντα που φέρεται να έχουν σχέση με το παρασκήνιο της υπόθεσης για την οποία κατηγορείται.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συγκεκριμένα πρόσωπα κλήθηκαν από τις αρμόδιες Αρχές προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για όσα φέρονται να σχετίζονται με το παρασκήνιο της υπόθεσης. Όπως τονίστηκε από αξιωματικούς της Δίωξης Εκβιαστών, ο ρόλος της υπηρεσίας σε αυτή τη φάση περιορίστηκε στη διαμεσολάβηση, με στόχο την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στους εμπλεκόμενους επισημάνθηκε ότι, εφόσον δεν επιθυμούν να υπάρξει συνεννόηση, παραμένει ανοιχτός ο δρόμος της Δικαιοσύνης, είτε μέσω κατάθεσης μήνυσης σε αστυνομικό τμήμα είτε με προσφυγή στα δικαστήρια. Προς το παρόν, ωστόσο, δεν έχει προχωρήσει κάποια ποινική δίωξη στο πλαίσιο της Δίωξης Εκβιαστών, πέραν των συστάσεων που έγιναν.

«Εκλήθησαν κάποιοι άνθρωποι προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις και μάλιστα αυτό που τους είπαν οι αξιωματικοί της Δίωξης Εκβιαστών είναι ότι "Εμείς αυτό που κάναμε ουσιαστικά είναι να σας καλέσουμε προκειμένου να λυθεί μία διαφορά. Αν δε θέλετε να τη λύσετε υπάρχει και η δικαστική οδός, υπάρχει μια μήνυση στην Εισαγγελία, μπορείτε να καταθέσετε μια μήνυση σε ένα αστυνομικό τμήμα". Και αυτό είναι όλο ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της δίωξης εκβιαστών. Το κομμάτι της δίωξης εκβιαστών, και είναι και μια πληροφορία που σας δίνω, είναι ότι αφορά σε μια σύσταση που έγινε στην πλευρά των ανθρώπων που θεωρούν ότι εμπλέκονται, εν πάση περιπτώσει, σε αυτήν την υπόθεση, έγινε μια σύσταση και έφυγαν. Από εκεί και πέρα, αν η πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη θέλει να προσφύγει στη δικαιοσύνη, ο δρόμος είναι ανοιχτός», δήλωσε χαρακτηριστικά η Άρια Καλύβα.

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κατονόμασε επιχειρηματία στο Εκβιαστών»

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη Χαράλαμπος Λυκούδης, αποκάλυψε μιλώντας στο Σκάι ότι ο λαϊκός τραγουδιστής κατονόμασε επιχειρηματία: «Η καταγγελία στο Εκβιαστών έγινε μέρες πριν από τη σημερινή μήνυση, δεν πρόκειται για απάντηση. Έγινε επώνυμα και με συγκεκριμένα στοιχεία. Ο Γιώργος Μαζωνάκης εκβιάζεται για παράνομες οικονομικές απαιτήσεις και καλείται να καταβάλει ποσά που δεν οφείλει σε επιχειρηματία νυχτερινού κέντρου. Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας έχει ήδη κατονομαστεί και κληθεί από τις Αρχές».

Εξήγησε, δε, ότι οι καταγγελλόμενοι επικαλέστηκαν ονόματα «σκληρών» ποινικών από τις φυλακές, υποστηρίζοντας ότι θα αναλάμβαναν υποτιθέμενες πράξεις βίας εις βάρος του τραγουδιστή. «Επειδή εκείνος αρνήθηκε να ενδώσει, φέρονται να τον απείλησαν λέγοντάς του «περίμενε και θα δεις», τόνισε.

Αναφερόμενος στη μήνυση σε βάρος του εντολέα του επεσήμανε: «Πηγαίνουν πέντε ώρες πριν από την πρεμιέρα για μια πράξη που δήθεν έγινε πριν από εννέα μήνες. Αυτό είναι ο ορισμός της εκβίασης. Γιατί δεν πήγαν έναν ή δύο μήνες νωρίτερα, αλλά την ημέρα της πρεμιέρας; Και μάλιστα είχαν προαναγγείλει από την Κυριακή ότι θα γίνει η μήνυση την Πέμπτη. Είναι μια προαναγγελθείσα καταγγελία. Αν αυτό δεν είναι σχέδιο, τότε τι είναι;».

H ανακοίνωση του Γιώργου Μαζωνάκη για την καταγγελία σε βάρος του

Λίγο πριν καταθέσει τη μήνυση ο 22χρονος τραγουδιστής, ο Γιώργος Μαζωνάκης εξέδωσε ανακοινώση δια μέσω του δικηγόρου του Χαράλαμπου Λυκούδη, στην οποία αναφέρει:

«Ενεργώντας ως πληρεξούσιος δικηγόρος του εντολέως μου Γεωργίου Μαζωνάκη, δηλώνονται τα εξής:

Εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε.

Αρχικώς επιχειρήθηκε η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου.

Για το εν λόγω σχέδιο, ο εντολέας μου έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές και ειδικότερα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι καταγγελίες που στρέφονται σε βάρος του εντολέως μου είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης.

Περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του ως άνω εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ τα καταγγελλόμενα γεγονότα φέρονται να έχουν τελεστεί τον Μάρτιο του 2025, η δε συγκεκριμένη χρονική επιλογή είχε προαναγγελθεί στα μέσα ενημέρωσης ήδη εδώ και περίπου 5 ημέρες, γεγονός που επιβεβαιώνει τον προσχηματικό και εκβιαστικό χαρακτήρα της ενέργειας αυτής.

Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη, είμαστε βέβαιοι ότι ο καταγγέλλων πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσει σοβαρότατης ποινικής απαξίας κατηγορίες για συνέργεια στην εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη εκβίαση, καθώς και για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαριστεί το κοινό του για την αγάπη, την στήριξη και την συμπαράσταση που εκδηλώνεται με κάθε τρόπο στο πρόσωπό του».