Φάρμα: Με νέο hair look o Λευτέρης- «Ο Δημήτρης με κέρδισε. Άξιζε τη νίκη»

Ο Λευτέρης τερμάτισε δεύτερος στη «Φάρμα», ωστόσο κέρδισε την αγάπη και τη στήριξη των συμπαικτών του, οι οποίοι τον θεωρούν νικητή.

Ο ίδιος, με ανανεωμένο hair look, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Breakfast@Star και με χαμόγελο και θετική διάθεση, μίλησε για τον τελικό, τον νικητή της Φάρμας και τα σχέδιά του για το μέλλον.

Αφού αγκάλιασε έναν προς έναν την ομάδα της εκπομπής, παραδέχτηκε πως δεν ήταν έτσι με όλους μέσα στη Φάρμα. «Ειδικά, μετά από κάποια φάση, δεν μπορούσα. Δε θα κάτσω να προσποιηθώ, αν δεν τα πάω καλά με κάποια άτομα. Δεν πειράζει!», είπε αρχικά.

«Όταν είσαι σε ένα κοινόβιο και πρέπει να γίνουν πέντε πράγματα και πρέπει, ξέρεις, να λες “σε παρακαλώ πήγαινε κάντo, πήγαινε κάντo” και βαριούνται όλοι να το κάνουν ας πούμε, ξενερώνεις. Ή μετά, εγώ προσπαθούσα να μαγειρεύει και κανένας άλλος, γιατί σου λέω, είχα πει σε κάποια φάση ότι “πες ότι χτυπάω εγώ, πες ότι φεύγω…, δεν πρέπει κάποιος να μαγειρέψει; Δείτε λίγο την κουζίνα και εσείς!”», εξήγησε.

Όταν ρωτήθηκε αν άξιζε τη νίκη ο Δημήτρης, ο Λευτέρης απάντησε: «Kέρδισε, άρα δεν την άξιζε, αφού με κέρδισε;».

«Ήμουν άρρωστος, πιστεύω ότι φαινόταν και στην κάμερα. Δεν μπορούσα να βάλω δύναμη… ήμουν μηδέν. Άμα ήμουν στα καλά μου, σίγουρα θα ήταν τσίμα τσίμα η κατάσταση. Μία νίκη θα την είχα γράψει τουλάχιστον. Σίγουρα θα μπορούσα να δώσω πολύ καλύτερη μάχη», συνέχισε.

«Έχω πάρει πολλή αγάπη από τον κόσμο, έχω πάρει πάρα πολλά ωραία μηνύματα. Πάρα πολλά που δεν τα έχω ανοίξει ακόμα, γιατί ναι είναι πολλά, αλλά θέλω να απαντήσω σε όλα. Στον δρόμο δε με σταματάνε πολύ. Έκοψα τα μαλλιά μου κατευθείαν να μη με πολυαναγνωρίζουν», πρόσθεσε γελώντας.

Αυτό που με ένοιαζε ήταν αυτό που έβλεπαν οι δικοί μου στην τηλεόραση να ήμουν εγώ, να είμαι ο εαυτός μου και αληθινός

«Όταν βγαίνεις στην τηλεόραση, ξέρεις ότι θα εκτεθείς, ότι κάποιοι θα πουν κακό λόγο ο καλύτερος άνθρωπος να είσαι στον κόσμο, οπότε χαίρομαι που δε γράφουν στα μηνύματα κακά πράγματα για την οικογένειά μου και τέτοια», είπε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στη Βαλεντίνα. «Είχα δει ότι η Βαλεντίνα είναι κι αυτή ιδιαίτερο παιδάκι και σαν ιδιαίτερο παιδί κι εγώ, ξέρεις προσπαθούσα να της δείξω ότι υπάρχει κάποιος που καταλαβαίνει λίγο τη φάση της. […] Είχα καταλάβει ότι ένιωθε κάτι για εμένα. Οι πεταλούδες που είπε δεν ήταν και από τις δύο πλευρές. Συγνώμη Βαλεντίνα!», ξεκαθάρισε και αποκάλυψε ότι μετά τον τελικό του μίλησε ανοιχτά.

Τον χειμώνα του θα τον περάσει στην Αυστρία. «Είχα κάτι φιλαράκια εκεί πέρα και μου λένε “θες να έρθεις στο τάδε μπαρ για δουλειά;”. Οπότε μέχρι αρχές Απρίλη θα είμαι εκεί», κατέληξε.

