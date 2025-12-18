Μαξίμου σε Χειλάκη: «Η ρίζα μου στο χώμα και το σκόρπισμα στον ουρανό μου»

Με μία άκρως τρυφερή ανάρτηση, γεμάτη λόγια απόλυτης αφοσίωσης, επέλεξε η Αθηνά Μαξίμου να ευχηθεί δημόσια στον επί 20 χρόνια σύζυγό της, Αιμίλιο Χειλάκη, που σήμερα 18 Δεκεμβρίου έχει τα γενέθλιά του.

Ο γνωστός ηθοποιός κλείνει τα 55 του χρόνια και η συνάδελφος-συνοδοιπόρος του -όπως εξομολογείται και η ίδια- του έκανε μία κατάθεση ψυχής μέσω Instagram, όπου κοινοποίησε μία φωτογραφία του.

«Αυτός ο άνθρωπος σήμερα έχει γενέθλια. Ναι, είναι ένας άνθρωπος σαν όλους τους άλλους. Όμως για μένα είναι εδώ και είκοσι χρόνια η ζωή που ζω! Είναι η ζωή που αγαπώ! Είναι η ζωή με τα εύκολα και τα δύσκολα, με τις χαρές, τις ευτυχίες και με τις λύπες, τις απώλειες, τις δυσκολίες. Είναι η ρίζα μου στο χώμα και το σκόρπισμα στον ουρανό μου. Είναι η πραγματικότητά μου και τα ονείρατά μου. Είναι ο κόπος μου και η ανταμοιβή μου.

Είναι η συμ-φωνή μου και η δια-φορά μου. Είναι ο συν-τροφός μου και η συν-ουσία μου. Είναι η πίστα ενός χορού, ενός παιχνιδιού κι ενός αγώνα. Είναι το τράβηγμα , η ώθηση, το φρένο και το γκάζι μου. Μα πάνω από όλα είναι η εκλεκτική συγγένειά μου, η επιλογή και η ευθύνη μου!

Χρόνια πολλά αγαπημένε μου, μοναδικέ μου, συνοδοιπόρε μου!!!», έγραψε η Αθηνά Μαξίμου στην ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της Αθηνάς Μαξίμου

Ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Αθηνά Μαξίμου αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και σταθερά ζευγάρια του ελληνικού θεάτρου. Είναι μαζί εδώ και περίπου 20 χρόνια και ο γάμος τους παραμένει σημείο αναφοράς για την αρμονία και την αμοιβαία στήριξη.

Το ζευγάρι ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας το 2006. Γνωρίστηκαν το 2004 κατά τη διάρκεια της παράστασης Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας, στην οποία πρωταγωνιστούσαν. Ο έρωτάς τους ήταν σχεδόν κεραυνοβόλος

Και οι δύο έχουν δηλώσει σε συνεντεύξεις τους ότι η βάση της σχέσης τους είναι ο σεβασμός στην ελευθερία του άλλου κι η παραδοχή ότι «ο καθένας είναι μια ξεχωριστή οντότητα».