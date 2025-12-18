Μαξίμου σε Χειλάκη: «Η ρίζα μου στο χώμα και το σκόρπισμα στον ουρανό μου»

Η δημόσια ευχή της ηθοποιού στον σύντροφο της ζωής της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.12.25 , 15:31 Μαρία Γεωργιάδου: Σχολίασε το διαζύγιό της με τον Στράτο Τζώρτζογλου
18.12.25 , 15:25 Στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών ο Γιώργος Μαζωνάκης - Κατονόμασε επιχειρηματία
18.12.25 , 15:15 Φάρμα: Με νέο hair look o Λευτέρης- «Ο Δημήτρης με κέρδισε. Άξιζε τη νίκη»
18.12.25 , 15:03 Μαξίμου σε Χειλάκη: «Η ρίζα μου στο χώμα και το σκόρπισμα στον ουρανό μου»
18.12.25 , 14:42 Μαζωνάκης: Ποιος είναι ο τραγουδιστής που τον κατήγγειλε - Η μήνυσή του
18.12.25 , 14:27 «Διαγνώστηκα με αγχώδη διαταραχή», αποκάλυψε η Ελένη Κοκκίδου
18.12.25 , 14:14 Άφαντος ο Παππάς: Πληροφορίες ότι βρίσκεται στην Αθήνα
18.12.25 , 13:52 Επίδομα παιδιού: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά 6 δόσεις
18.12.25 , 13:42 Γιώργος Καρτελιάς: Στο νοσοκομείο με έμφραγμα - Έμεινε 6 ημέρες στη ΜΕΘ
18.12.25 , 13:36 Ποια ζώδια θα επηρεάσει περισσότερο η Νέα Σελήνη στον Τοξότη
18.12.25 , 13:19 Για πρώτη φορά στο Cash Or Trash ακούγεται ο ήχος των κρυστάλλων Swarovski!
18.12.25 , 13:15 Νίκος Κουρής: «Όταν η ζωή μου έγινε θέμα, το δέχτηκα»
18.12.25 , 13:04 Ελισάβετ Κωνσταντινίδου: Όσα αποκάλυψε για το reunion του «Παρά Πέντε»
18.12.25 , 12:44 Κορινθίου: «Πού γράφτηκε ότι παντρεύομαι; Δε γνωρίζω κάτι»
18.12.25 , 12:35 Κωνσταντάρας: «Φέτος θα είναι τα πρώτα Χριστούγεννα χωρίς τον πατέρα μου»
Μαρίζου Ρίζου: «Ο πατέρας μου ερχόταν οριακά μεθυσμένος στα live»
Μπαλατσινού: Ο γιος της δεν ξέρει ποιο χριστουγεννιάτικο γλυκό να διαλέξει
Ναταλία Καποδίστρια: Ηθοποιός η τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια
Κουτσελίνη: «Όταν στόλιζα το δέντρο, ο πατέρας μου λόγω αλκοόλ το γκρέμιζε»
Ο Καποδίστριας του Σμαραγδή είναι αδερφός πολύ γνωστής Ελληνίδας ηθοποιού
Ο Άρης Μουγκοπέτρος δείχνει για πρώτη φορά τα πρόσθετα δάχτυλά του
Τροχός της Τύχης: Έλυσε τον γρίφο πριν ξεκινήσει ο χρόνος!
Μαζωνάκης: Ποιος είναι ο τραγουδιστής που τον κατήγγειλε - Η μήνυσή του
Φωκίδα: «Πάω στους αγγέλους», είπε και αυτοπυρπολήθηκε στο όχημά του
Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Οι γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή και την καρδιά του
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Αθηνά Μαξίμου - Αιμίλιος Χειλάκης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με μία άκρως τρυφερή ανάρτηση, γεμάτη λόγια απόλυτης αφοσίωσης, επέλεξε η Αθηνά Μαξίμου να ευχηθεί δημόσια στον επί 20 χρόνια σύζυγό της, Αιμίλιο Χειλάκη, που σήμερα 18 Δεκεμβρίου έχει τα γενέθλιά του.

Ο γνωστός ηθοποιός κλείνει τα 55 του χρόνια και η συνάδελφος-συνοδοιπόρος του -όπως εξομολογείται και η ίδια- του έκανε μία κατάθεση ψυχής μέσω Instagram, όπου κοινοποίησε μία φωτογραφία του.

Μαξίμου σε Χειλάκη: «Η ρίζα μου στο χώμα και το σκόρπισμα στον ουρανό μου»

«Αυτός ο άνθρωπος σήμερα έχει γενέθλια. Ναι, είναι ένας άνθρωπος σαν όλους τους άλλους. Όμως για μένα είναι εδώ και είκοσι χρόνια η ζωή που ζω! Είναι η ζωή που αγαπώ! Είναι η ζωή με τα εύκολα και τα δύσκολα, με τις χαρές, τις ευτυχίες και με τις λύπες, τις απώλειες, τις δυσκολίες. Είναι η ρίζα μου στο χώμα και το σκόρπισμα στον ουρανό μου. Είναι η πραγματικότητά μου και τα ονείρατά μου. Είναι ο κόπος μου και η ανταμοιβή μου.

Είναι η συμ-φωνή μου και η δια-φορά μου. Είναι ο συν-τροφός μου και η συν-ουσία μου. Είναι η πίστα ενός χορού, ενός παιχνιδιού κι ενός αγώνα. Είναι το τράβηγμα , η ώθηση, το φρένο και το γκάζι μου. Μα πάνω από όλα είναι η εκλεκτική συγγένειά μου, η επιλογή και η ευθύνη μου!

Χρόνια πολλά αγαπημένε μου, μοναδικέ μου, συνοδοιπόρε μου!!!», έγραψε η Αθηνά Μαξίμου στην ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της Αθηνάς Μαξίμου

Ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Αθηνά Μαξίμου αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και σταθερά ζευγάρια του ελληνικού θεάτρου. Είναι μαζί εδώ και περίπου 20 χρόνια και ο γάμος τους παραμένει σημείο αναφοράς για την αρμονία και την αμοιβαία στήριξη.

Μαξίμου σε Χειλάκη: «Η ρίζα μου στο χώμα και το σκόρπισμα στον ουρανό μου»

Το ζευγάρι ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας το 2006. Γνωρίστηκαν το 2004 κατά τη διάρκεια της παράστασης Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας, στην οποία πρωταγωνιστούσαν. Ο έρωτάς τους ήταν σχεδόν κεραυνοβόλος

Και οι δύο έχουν δηλώσει σε συνεντεύξεις τους ότι η βάση της σχέσης τους είναι ο σεβασμός στην ελευθερία του άλλου κι η παραδοχή ότι «ο καθένας είναι μια ξεχωριστή οντότητα».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΘΗΝΑ ΜΑΞΙΜΟΥ
 |
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΧΕΙΛΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top