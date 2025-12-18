Έκκληση στους αγρότες για ανοιχτούς δρόμους από φορείς της Μαγνησίας

Κοινή δήλωση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.12.25 , 18:08 Citroën Berlingo: Με κινητήρα που «καίει»... μαγειρικό λάδι
18.12.25 , 17:52 Άγριο παζάρι: Ο Βασίλης κοντράρεται με τον Στρουγγάρη για το φλίπερ
18.12.25 , 17:48 Καιρός: Βροχές από Τρίτη - Τετάρτη και χιόνια στα ορεινά- Η πρόγνωση Κολυδά
18.12.25 , 17:15 GNTM: Απόψε ο μεγάλος ημιτελικός – Δύο αποχωρήσεις πριν τον τελικό
18.12.25 , 16:56 Αγρότες: Αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους
18.12.25 , 16:45 Παραδόθηκε η φρεγάτα «Κίμων»: Ιστορική μέρα για το Πολεμικό Ναυτικό
18.12.25 , 16:44 Τα Παιδιά ενός Κατώτερου Θεού - Είδαμε την παράσταση στο θέατρο Άλφα
18.12.25 , 16:17 Κατερίνα Καινούργιου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Θεωρώ φρικτό αυτό το τσίρκο»
18.12.25 , 16:17 Έκκληση στους αγρότες για ανοιχτούς δρόμους από φορείς της Μαγνησίας
18.12.25 , 16:02 Απόστολος Ρουβάς: Άνοιξε πιτσαρία στην Ηλιούπολη- Τι είπε για τον γιο του
18.12.25 , 15:37 Το Star στις Βρυξέλλες: «Πεδίο μάχης» μεταξύ αγροτών και αστυνομικών
18.12.25 , 15:31 Μαρία Γεωργιάδου: Σχολίασε το διαζύγιό της με τον Στράτο Τζώρτζογλου
18.12.25 , 15:25 Στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών ο Γιώργος Μαζωνάκης - Κατονόμασε επιχειρηματία
18.12.25 , 15:15 Φάρμα: Με νέο hair look o Λευτέρης- «Ο Δημήτρης με κέρδισε. Άξιζε τη νίκη»
18.12.25 , 15:03 Μαξίμου σε Χειλάκη: «Η ρίζα μου στο χώμα και το σκόρπισμα στον ουρανό μου»
Μαρίζου Ρίζου: «Ο πατέρας μου ερχόταν οριακά μεθυσμένος στα live»
Ποια ζώδια θα επηρεάσει περισσότερο η Νέα Σελήνη στον Τοξότη
Κατερίνα Καινούργιου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Θεωρώ φρικτό αυτό το τσίρκο»
Μπαλατσινού: Ο γιος της δεν ξέρει ποιο χριστουγεννιάτικο γλυκό να διαλέξει
Απόστολος Ρουβάς: Άνοιξε πιτσαρία στην Ηλιούπολη- Τι είπε για τον γιο του
Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της
Ο Καποδίστριας του Σμαραγδή είναι αδερφός πολύ γνωστής Ελληνίδας ηθοποιού
Τροχός της Τύχης: Έλυσε τον γρίφο πριν ξεκινήσει ο χρόνος!
Γιάννης Αϊβάζης: «Θα σου πω γιατί χώρισα; Θα το αντέξεις;»
Γιάννης Βούρος: Οι σπουδές, οι γάμοι, τα διαζύγια και τα παιδιά
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Αγρότες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Κοινή δήλωση με αίτημα το άνοιγμα των δρόμων από τους αγρότες εξέδωσαν φορείς της Μαγνησίας, κάνοντας λόγο για ακυρώσεις στις κρατήσεις.

Το Star στις Βρυξέλλες: «Πεδίο μάχης» μεταξύ αγροτών και αστυνομικών

Οι φορείς της Μαγνησίας, οι οποίοι συζήτησαν το φλέγον ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων, τονίζουν ότι η άρνηση στον διάλογο μπορεί μόνο να επιβαρύνει περαιτέρω τους κλάδους που επηρεάζονται από την αδιαλλαξία μεταξύ αγροτών και κυβέρνησης. Παράλληλα, σημειώνουν ότι η εξέλιξη της κατάστασης είναι κρίσιμη για τη στήριξη της παραγωγικής βάσης της χώρας και καλούν την κυβέρνηση να βρει άμεσα λύση.

«Είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει διάλογος. Η αντίσταση στο λόγο, μόνο να βλάψει περισσότερο μπορεί τους κλάδους, που επηρεάζονται από την αδιαλλαξία μεταξύ αγροτών και κυβέρνησης.

Η όλη κατάσταση, όπως εξελίσσεται, είναι κρίσιμη για τη στήριξη της παραγωγικής βάσης της χώρας και θα πρέπει η Κυβέρνηση να βρει άμεσα λύση. 

Περιμέναμε μια διαφορετική στάση από τους αγρότες, όσον αφορά στο άνοιγμα των δρόμων, γιατί πιστεύουμε με κοινά προβλήματα δεν μπορεί ένας τομέας της οικονομίας να καταστρέφει τους άλλους τομείς. 

Έχει ξεκινήσει μια σειρά ακυρώσεων, που επηρεάζει όχι μόνο τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, αλλά ολόκληρη την οικονομία της περιοχής μας».

Το κείμενο συνυπογράφουν η Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας, ο Σύλλογος Εστίασης Μαγνησίας, η Ένωση Επαγγελματιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Νέας Αγχιάλου, ο Σύλλογος Καταστηματαρχών – Ξενοδόχων Καλών Νερών, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Ζαγοράς «Ξένιος Ζευς» και ο Σύλλογος Επαγγελματιών Τσαγκαράδας.

Σε «σταυροδρόμι» οι αγρότες: Αποφασίζουν για τα μπλόκα

Υπενθυμίζεται, ότι πριν από λίγες μέρες έκκληση στους αγρότες να επανέλθουν στον διάλογο εξέφρασαν και οι παραγωγικοί φορείς της Θεσσαλονίκης.

Με κοινή δήλωσή τους, οι πρόεδροι των συνδέσμων Εξαγωγέων και Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΕΒΕ και ΣΒΕ) και των επιμελητηρίων Εμποροβιομηχανικό και Βιοτεχνικό θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ και ΒΕΘ) είχαν εκφράσει τη βαθιά τους ανησυχία για την άρνηση των εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου να προσέλθουν σε διάλογο με τον πρωθυπουργό.

«Καλούμε τον αγροτικό κόσμο και τους εκπροσώπους του να επανέλθουν άμεσα στον θεσμικό διάλογο. Οι πόρτες είναι ανοιχτές. Οι άδειες καρέκλες, όμως, δεν αποτελούν λύση. Σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ελληνική οικονομία, η άρνηση θεσμικού διαλόγου δεν αποτελεί μορφή διεκδίκησης, αλλά επιλογή αδιεξόδου» υπογραμμιζόταν στο κείμενο της κοινής δήλωσης, την οποία συνυπέγραφαν οι πρόεδροι του ΕΒΕΘ, Ιωάννης Μασούτης, του ΒΕΘ, Μάριος Παπαδόπουλος, του ΣΒΕ, Λουκία Σαράντη και του ΣΕΒΕ, Συμεών Διαμαντίδης.

«Η χώρα δεν αντέχει άλλες χαμένες ευκαιρίες, ούτε άλλες σκόπιμες καθυστερήσεις σε ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την παραγωγή, τη βιομηχανία, τη μεταποίηση, την απασχόληση και τις εξαγωγές. Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί τον πρώτο κρίκο της εθνικής παραγωγικής αλυσίδας. Όταν ο κρίκος αυτός αποσύρεται από τον διάλογο, η ζημιά μεταφέρεται στη βιομηχανία, στη μεταποίηση, στο εμπόριο, στις εξαγωγές και τελικά στην ίδια την κοινωνία. Το κόστος αυτής της στάσης δεν είναι πολιτικό, είναι οικονομικό και εθνικό. Όταν η Πολιτεία καλεί σε διάλογο στο ανώτατο θεσμικό επίπεδο και η πρόσκληση απορρίπτεται, η ευθύνη παύει να είναι μονομερής. Η αποχή από τον διάλογο ισοδυναμεί με αποποίηση συμμετοχής στη λύση» αναφερόταν στη δήλωση, καταλήγοντας:

«Η πίεση χωρίς παρουσία, χωρίς τεκμηρίωση και χωρίς διάθεση συνεννόησης δεν οδηγεί σε λύσεις. Οδηγεί σε στασιμότητα, απώλειες και περαιτέρω απαξίωση της παραγωγικής προσπάθειας της χώρας. Οι φορείς της πραγματικής οικονομίας θα συνεχίσουμε να μιλάμε καθαρά, υπεύθυνα και με εθνική συνείδηση, γιατί η ανάπτυξη, η βιομηχανία, η μεταποίηση, η απασχόληση και οι εξαγωγές δεν μπορούν να περιμένουν».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top