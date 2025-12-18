Έκκληση στους αγρότες για ανοιχτούς δρόμους από φορείς της Μαγνησίας

Κοινή δήλωση με αίτημα το άνοιγμα των δρόμων από τους αγρότες εξέδωσαν φορείς της Μαγνησίας, κάνοντας λόγο για ακυρώσεις στις κρατήσεις.

Οι φορείς της Μαγνησίας, οι οποίοι συζήτησαν το φλέγον ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων, τονίζουν ότι η άρνηση στον διάλογο μπορεί μόνο να επιβαρύνει περαιτέρω τους κλάδους που επηρεάζονται από την αδιαλλαξία μεταξύ αγροτών και κυβέρνησης. Παράλληλα, σημειώνουν ότι η εξέλιξη της κατάστασης είναι κρίσιμη για τη στήριξη της παραγωγικής βάσης της χώρας και καλούν την κυβέρνηση να βρει άμεσα λύση.

«Είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει διάλογος. Η αντίσταση στο λόγο, μόνο να βλάψει περισσότερο μπορεί τους κλάδους, που επηρεάζονται από την αδιαλλαξία μεταξύ αγροτών και κυβέρνησης.

Η όλη κατάσταση, όπως εξελίσσεται, είναι κρίσιμη για τη στήριξη της παραγωγικής βάσης της χώρας και θα πρέπει η Κυβέρνηση να βρει άμεσα λύση.

Περιμέναμε μια διαφορετική στάση από τους αγρότες, όσον αφορά στο άνοιγμα των δρόμων, γιατί πιστεύουμε με κοινά προβλήματα δεν μπορεί ένας τομέας της οικονομίας να καταστρέφει τους άλλους τομείς.

Έχει ξεκινήσει μια σειρά ακυρώσεων, που επηρεάζει όχι μόνο τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, αλλά ολόκληρη την οικονομία της περιοχής μας».

Το κείμενο συνυπογράφουν η Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας, ο Σύλλογος Εστίασης Μαγνησίας, η Ένωση Επαγγελματιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Νέας Αγχιάλου, ο Σύλλογος Καταστηματαρχών – Ξενοδόχων Καλών Νερών, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Ζαγοράς «Ξένιος Ζευς» και ο Σύλλογος Επαγγελματιών Τσαγκαράδας.

Υπενθυμίζεται, ότι πριν από λίγες μέρες έκκληση στους αγρότες να επανέλθουν στον διάλογο εξέφρασαν και οι παραγωγικοί φορείς της Θεσσαλονίκης.

Με κοινή δήλωσή τους, οι πρόεδροι των συνδέσμων Εξαγωγέων και Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΕΒΕ και ΣΒΕ) και των επιμελητηρίων Εμποροβιομηχανικό και Βιοτεχνικό θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ και ΒΕΘ) είχαν εκφράσει τη βαθιά τους ανησυχία για την άρνηση των εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου να προσέλθουν σε διάλογο με τον πρωθυπουργό.

«Καλούμε τον αγροτικό κόσμο και τους εκπροσώπους του να επανέλθουν άμεσα στον θεσμικό διάλογο. Οι πόρτες είναι ανοιχτές. Οι άδειες καρέκλες, όμως, δεν αποτελούν λύση. Σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ελληνική οικονομία, η άρνηση θεσμικού διαλόγου δεν αποτελεί μορφή διεκδίκησης, αλλά επιλογή αδιεξόδου» υπογραμμιζόταν στο κείμενο της κοινής δήλωσης, την οποία συνυπέγραφαν οι πρόεδροι του ΕΒΕΘ, Ιωάννης Μασούτης, του ΒΕΘ, Μάριος Παπαδόπουλος, του ΣΒΕ, Λουκία Σαράντη και του ΣΕΒΕ, Συμεών Διαμαντίδης.

«Η χώρα δεν αντέχει άλλες χαμένες ευκαιρίες, ούτε άλλες σκόπιμες καθυστερήσεις σε ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την παραγωγή, τη βιομηχανία, τη μεταποίηση, την απασχόληση και τις εξαγωγές. Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί τον πρώτο κρίκο της εθνικής παραγωγικής αλυσίδας. Όταν ο κρίκος αυτός αποσύρεται από τον διάλογο, η ζημιά μεταφέρεται στη βιομηχανία, στη μεταποίηση, στο εμπόριο, στις εξαγωγές και τελικά στην ίδια την κοινωνία. Το κόστος αυτής της στάσης δεν είναι πολιτικό, είναι οικονομικό και εθνικό. Όταν η Πολιτεία καλεί σε διάλογο στο ανώτατο θεσμικό επίπεδο και η πρόσκληση απορρίπτεται, η ευθύνη παύει να είναι μονομερής. Η αποχή από τον διάλογο ισοδυναμεί με αποποίηση συμμετοχής στη λύση» αναφερόταν στη δήλωση, καταλήγοντας:

«Η πίεση χωρίς παρουσία, χωρίς τεκμηρίωση και χωρίς διάθεση συνεννόησης δεν οδηγεί σε λύσεις. Οδηγεί σε στασιμότητα, απώλειες και περαιτέρω απαξίωση της παραγωγικής προσπάθειας της χώρας. Οι φορείς της πραγματικής οικονομίας θα συνεχίσουμε να μιλάμε καθαρά, υπεύθυνα και με εθνική συνείδηση, γιατί η ανάπτυξη, η βιομηχανία, η μεταποίηση, η απασχόληση και οι εξαγωγές δεν μπορούν να περιμένουν».