Κάυσιμο από χρησιμοποιημένα ζωικά λίπη

Citroën Berlingo: Με κινητήρα που «καίει»... μαγειρικό λάδι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Stellantis, σε συνεργασία με την SPH3, παρουσίασε σήμερα το Citroën Berlingo, το εμβληματικό όχημα του προγράμματος HVO Aurora Trial, στο εργοστάσιο παραγωγής της στο Vigo. Η πρωτότυπη αυτή ιδέα που υλοποιήθηκε πειραματικά ταξιδεύει σε όλη την Ευρώπη με ένα Citroën Berlingo και ένα Fiat Ducato, προκειμένου να αναδείξει τα οφέλη του HVO, ενός ανανεώσιμου καυσίμου που παράγεται από χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια και ζωικά λίπη. Στόχος του είναι να προσφέρει σε επιχειρήσεις και ιδιώτες μια άμεση και αποτελεσματική εναλλακτική λύση για τη σημαντική μείωση των συνολικών εκπομπών CO₂, χωρίς την ανάγκη αλλαγής οχημάτων, καθώς όλα τα πετρελαιοκίνητα οχήματα της Stellantis είναι πλήρως συμβατά με το συγκεκριμένο καύσιμο.

Το πρόγραμμα HVO Aurora υλοποιείται σε συνεργασία με την SPH3, μια γαλλική εταιρεία που ειδικεύεται στους έξυπνους αισθητήρες για «έξυπνα» καύσιμα, και παρακολουθεί και τεκμηριώνει τη χρήση του HVO, υπολογίζοντας τις εκπομπές CO₂ σε πραγματικό χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται ότι καθαρότερα καύσιμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιβατικά και επαγγελματικά οχήματα που ήδη κυκλοφορούν, χωρίς να απαιτούνται αλλαγές στους στόλους ή στις υποδομές.

Το HVO Aurora Trial προέκυψε από το πρόγραμμα Start*Up της Stellantis, μια εσωτερική πλατφόρμα που ενθαρρύνει και υποστηρίζει καινοτόμες ιδέες που προτείνονται από τους εργαζομένους της. Το συγκεκριμένο παράδειγμα αναδεικνύει πώς η συνεργασία μεταξύ ομάδων, εταιριών τεχνολογίας και της βιομηχανίας μπορεί να επιταχύνει τη μετάβαση προς την υπεύθυνη κινητικότητα. Το Citroën Berlingo δεν αποτελεί μόνο μια προηγμένη τεχνική λύση, αλλά και ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας, καθώς επαναχρησιμοποιεί απόβλητα για την παραγωγή ενέργειας.

Η ευρωπαϊκή περιοδεία θα συνεχιστεί και σε άλλες σημαντικές πόλεις, με στόχο τη συλλογή δεδομένων, την ανταλλαγή εμπειριών και τη διεύρυνση της γνώσης γύρω από τη χρήση καυσίμων της κυκλικής οικονομίας, στο πλαίσιο της μετάβασης προς μια πιο βιώσιμη κινητικότητα.Όλα τα επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα της Stellantis που διατίθενται σήμερα στην αγορά είναι ήδη πλήρως συμβατά με το πετρέλαιο HVO (πρότυπο καυσίμου EN15940). Πολλά πετρελαιοκίνητα οχήματα προδιαγραφών Euro 5 και Euro 6 που κυκλοφορούν σήμερα μπορούν επίσης να το χρησιμοποιήσουν χωρίς καμία τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα:
CITROEN
 |
CITROEN BERLINGO
