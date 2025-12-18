Άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων

Το πιο ελπιδοφόρο χριστουγεννιάτικο δέντρο, το «Δέντρο των Ευχών», γεμάτο με ευχές για «υγεία» και «αγάπη», άναψε στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ, την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025.

Η Πρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, μαζί με τον Πρόεδρο του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» κύριο Εμμανουήλ Παπασάββα, καθώς και μικρούς ασθενείς, γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων της ΕΛΠΙΔΑΣ και του ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ συμμετείχαν σε μια χριστουγεννιάτικη γιορτή γεμάτη μουσική, πολύχρωμα στολίδια, χαμόγελα και πολλά δώρα.

Στην εκδήλωση παρέστη ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MOTOR OIL κύριος Γιάννης Β. Βαρδινογιάννης, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ, που σταθερά και διαχρονικά στηρίζει το έργο του Σωματείου για τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους.

Η Πρόεδρος της ΕΛΠΙΔΑΣ, μαζί με τον κύριο Γιάννη Β. Βαρδινογιάννη άναψαν το «Δέντρο των Ευχών» που δεσπόζει στην είσοδο του Ογκολογικού Νοσοκομείου και ευχήθηκαν υγεία και αγάπη σε παιδιά και γονείς, και καλή δύναμη στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο

σπουδαίο έργο που επιτελούν στο πλευρό των παιδιών με καρκίνο και των οικογενειών τους.

Αμέσως μετά, η Πρόεδρος της ΕΛΠΙΔΑΣ μοίρασε δώρα σε όλα τα παιδιά, δίνοντάς τους απέραντη χαρά! Τα δώρα που μοιράστηκαν ήταν προσφορά της MOTOR OIL, ένα tablet για όλα τα παιδιά που νοσηλεύονται στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ», αλλά και τα παιδιά που φιλοξενούνται στον Ξενώνα «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ».

Φέτος για πρώτη χρονιά στο Δέντρο των Ευχών μαζί με τις ευχές των παιδιών που νοσηλεύονται, τοποθετήθηκε μια ακόμα ξεχωριστή ευχή, αυτή του συμβατού δότη του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ, Θανάση Μαυρομάτη, ο οποίος είχε βρεθεί συμβατός το 2022 με ασθενή που χρειαζόταν να υποβληθεί σε μεταμόσχευση, χαρίζοντας του το πιο πολύτιμο δώρο, το δώρο της ίδιας της ζωής!

Στη ζεστή χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα συνέβαλαν το τεχνητό χιόνι που έπεφτε στον προαύλιο χώρο και οι χριστουγεννιάτικες μελωδίες της Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού που αντηχούσαν από άκρη σε άκρη στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων δημιουργούσαν μια μοναδική γιορτινή ατμόσφαιρα αισιοδοξίας που χάρισε δύναμη στα παιδιά που νοσηλεύονται αυτές τις άγιες ημέρες.