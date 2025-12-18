Αναπροσαρμόζει η κυβέρνηση τη στάση της μετά το «όχι» των αγροτών

Η σκληρή γραμμή των αγροτών στα μπλόκα και η άρνησή τους να μπουν σε διάλογο με την κυβέρνηση, οδηγεί το Μέγαρο Μαξίμου σε αναγκαστική αναπροσαρμογή στάσης, παρά το ότι εμμένει στην έκκληση για συζήτηση. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση στηρίζει τα αγροτικά αιτήματα και στη Βουλή μαίνεται η κόντρα για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Μετά το δεύτερο «όχι» των αγροτών σε διάλογο με την κυβέρνηση, το Μέγαρο Μαξίμου καλείται να αποφασίσει τη στάση του. Αφενός, τι θα κάνει σε αστυνομικό επίπεδο, εφόσον κλείσουν πλήρως δρόμοι ή οι αγρότες επιχειρήσουν να ανοίξουν διόδια. Αφετέρου επί της ουσίας, καθώς και διάλογος δεν γίνεται, αλλά και δεν γίνεται να αυξηθεί το πακέτο των ΄«παραχωρήσεων».

«Στο τραπέζι» είναι και εισηγήσεις για σκλήρυνση στάσης, όπως ανέφερε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Παύλος Μαρινάκης: «Λύση στην κατάσταση στη βάση του πλαισίου που έχουμε θέσει»

«Περιμένουμε από τους αγρότες να γίνει μια σοβαρή συζήτηση και όλη αυτή η κατάσταση να οδηγήσει σε μια λύση, στη βάση του πλαισίου που έχουμε θέσει», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Ο εμπαιγμός των αγροτών συνεχίζεται. Κατέθεσα στη Βουλή ένα πλαίσιο έξι σημείων. Κανείς δεν θέλει να κάνει Χριστούγεννα στα μπλόκα» τόνισε από την πλευρά του για τις αγροτικές κινητοποιήσεις ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Στη Βουλή, η κυβέρνηση δέχεται πυρά, ενώ αύριο θα γίνει ονομαστική ψηφοφορία για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ από το 2026.

Ομαδικά είναι τα πυρά της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση:

Σωκράτης Φάμελλος - Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ:

«Δεν έχει παραιτηθεί ακόμα κανείς που τραβήξατε δεύτερη φορά λεφτά για τον ΕΛΓΑ; Δεν έχετε τσίπα; Δεν έχετε λίγη ντροπή;».

Κυριάκος Βελόπουλος - Πρόεδρος Ελληνικής Λύσης:

«Πρέπει οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς να συνεχίσουν τον αγώνα συντεταγμένα».

Αλέξης Χαρίτσης - Πρόεδρος Νέας Αριστεράς:

«Είναι η κραυγή αγωνίας ενός ολόκληρου κόσμου, της ελληνικής περιφέρειας».

Δημήτρης Νατσιός - Πρόεδρος «ΝΙΚΗΣ»:

«Η Κυβέρνηση καλά θα κάνει να αφήσει τις απατηλές υποσχέσεις στους αγρότες και να πάρει ουσιαστικά μέτρα».

Πυρά στην κυβέρνηση για το αγροτικό εξαπέλυσε και ο Αλέξης Τσίπρας από την παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Πάτρα.