Δίκη Βαλυράκη: «Φωτιά» η κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα

Καταπέλτης ήταν στη δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη ο αυτόπτης μάρτυρας που αναγνώρισε στο πρόσωπο των δύο ψαράδων τους φερόμενους δράστες της δολοφονικής επίθεσης. Παράλληλα, ο αυτόπτης μάρτυρας αποκάλυψε ότι συνεχίζει να δέχεται απειλές. Τη διαδικασία παρακολούθησε η δικαστική συντάκτρια του Star, Τασούλα Παπανικολάου.

Ο αυτόπτης μάρτυρας ήρθε σήμερα πρόσωπο με πρόσωπο, με τους δύο κατηγορούμενους, με την περιγραφή του να είναι αποκαλυπτική.

«Ο ένας ήταν όρθιος και χτυπούσε και ο δεύτερος ήταν σκυφτός. Δεν ξέρω τι έκανε. Τον χτύπησε για να τον αποτελειώσει; Δεν το είδα. Μόλις είδαν το φουσκωτό (του θύματος) πήγαν κατευθείαν πάνω του. Ήταν σαν να του την είχαν στημένη».

Ο αυτόπτης μάρτυρας αποκάλυψε ότι δεχόταν απειλές από την πρώτη στιγμή προκειμένου να μη μιλήσει, ενώ υποστήριξε ότι έζησε ένα περίεργο περιστατικό μετά την πρώτη του κατάθεση στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών:

«Πήγα στην αγορά να ψωνίσω, και ένα αυτοκίνητο μόλις με είδε, γύρισε και με χτύπησε στο αριστερό πόδι. Τι να πω; Σύμπτωση;».

Σε δήλωσή της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρος της οικογένειας Βαλυράκη, αναφέρθηκε στον βασικό μάρτυρα.

«Κάποιοι θέλησαν να του κλείσουν το στόμα , και σήμερα διώκονται υψηλόβαθμοι λιμενικοί για παραβάσεις καθήκοντος, υπόθαλψη εγκληματία και ψευδή βεβαίωση σε σχέση με την προσπάθεια συγκάλυψης της δολοφονίας Βαλυράκη», τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Ο μάρτυρας, ο οποίος θεωρείται ο πιο σημαντικός για αυτή την δίκη θα συνεχίσει την κατάθεσή του στις 8 Ιανουαρίου.

Η οικογένεια του Σήφη Βαληράκη, από την πρώτη στιγμή, εδώ και πέντε χρόνια, ζητάει και περιμένει να λάμψει η αλήθεια.



