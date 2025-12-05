Δίκη Βαλυράκη: Μάρτυρας κατέθεσε ότι είδε να τον χτυπούν με κοντάρι

Συνεχίζεται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας η δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, με τις εξελίξεις να είναι καταιγιστικές. Μάρτυρας κατέθεσε ότι είδε να χτυπούν τον πρώην υπουργό και ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ με κοντάρι.

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο δικάζονται δύο αλιείς με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο μάρτυρας, επαγγελματίας ψαράς, περιέγραψε αναλυτικά τις κινήσεις του την ημέρα εκείνη αλλά και όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, εκτυλίχθηκαν.

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε από τα δικαστήρια ο Κρικόρ Τσακιτζιάν στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο φερόμενος αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε λεπτό προς λεπτό στην αίθουσα του δικαστηρίου το πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα. Σημειώνεται ότι οι δύο κατηγορούμενοι δεν μετέβησαν σήμερα στο δικαστήριο, επικαλούμενοι τις κακές καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, από την πλευρά της η πολιτική αγωγή θεωρεί ότι οι δύο κατηγορούμενοι δεν θέλησαν να βρεθούν κατ' αντιπαράσταση με τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα στην αίθουσα του δικαστηρίου, και ζήτησαν στην επόμενη συνεδρίαση να είναι παρόντες οι δυο κατηγορούμενοι.

«Είδα να τον χτυπούν με κοντάρι στο κεφάλι»

Τι λέει λοιπόν ο φερόμενος αυτόπτης μάρτυρας; Όπως κατέθεσε, βρισκόταν σε απόσταση περίπου 150 μέτρων. Η

θάλασσα ήταν ήρεμη, ακούγονταν τα πάντα και έβλεπε πάρα πολύ καθαρά τι γινόταν.

Ο πρώην υπουργός ήταν με το φουσκωτό του σκάφος στο ρελαντί στη θαλάσσια περιοχή. Ξαφνικά εμφανίζεται το ψαροκάϊκο με τους δύο αδελφούς - ο συγκεκριμένος ψαράς τους αναγνώρισε, καθώς τους ήξερε. Σύμφωνα πάντα με την κατάθεση, οι δύο άνδρες πλησίασαν τον πρώην υπουργό, τον έβρισαν και άρχισαν να του λένε: «Δεν το ξέρεις ότι απαγορεύεται; θα πάρουμε το Λιμεναρχείο».

Ο Σήφης Βαλυράκης τους απάντησε «να πάρετε το Λιμεναρχείο, είναι απόφαση δεν είναι νόμος», όλα αυτά σε έντονο διάλογο. Έβριζαν την γυναίκα του και την οικογένειά του, χωρίς όμως από ό,τι φαίνεται να τον έχουν αναγνωρίσει. Μετά οι δύο άνδρες τραβάνε ένα κοντάρι πολύ χοντρό, μήκους τριών με τεσσάρων μέτρων, και αρχίζουν να τον χτυπάνε στο κεφάλι τουλάχιστον τρεις φορές.

Ο Σήφης Βαλυράκης στέκεται όρθιος, δεν πέφτει αμέσως. Αρχίζει να χάνει τις αισθήσεις του και γέρνει, λέει ο μάρτυρας. Και μετά πέφτει στο νερό. Τότε εκείνοι κάνουν τρεις στροφές γύρω από το σκάφος. Νόμιζα, λέει ο μάρτυρας, ότι θα τον μαζέψουν από τη θάλασσα. Εκείνοι όμως, έκαναν τρεις στροφές γύρω του, ίσως να πέρασαν και από πάνω του και στη συνέχεια έφυγαν.

Υπενθυμίζεται ότι χτύπημα στο κεφάλι από προπέλα, είχε διαπιστώσει και ο ιατροδικαστής, κάτι που «δένει» και με τη μαρτυρία του φερόμενου αυτόπτη μάρτυρα.

Στη συνέχεια ο αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε πως δεν ήθελε να μιλήσει στο Λιμενικό και στις αστυνομικές αρχές της Χαλκίδας ή της Ερέτριας για όσα είχε δει, επειδή όπως ανέφερε, είχε κλονιστεί ή εμπιστοσύνη του εξαιτίας συγκεκριμένων περιστατικών.

Συγκεκριμένα, όπως είπε χωρίς περιστροφές στο δικαστήριο, «δεν τους είχα καμία εμπιστοσύνη, ήταν διεφθαρμένοι, εμπλεκόμενοι στην παράνομη αλιεία ολοθούριου. Ο ολοθούριος αλιεύεται παρανόμως στην περιοχή, απαγορεύεται η αλιεία του, και εκεί βγάζουν λεφτά όλοι μαζί. Πώς θα πήγαινα σε αυτούς εγώ να καταθέσω;».

Επιπλέον, ο φερόμενος αυτόπτης μάρτυρας κατήγγειλε πως όταν τον είχε καλέσει ο λιμενάρχης να καταθέσει, τον εξανάγκασαν να υπογράψει μια κατάθεση που δεν έδωσε ο ίδιος. Μια κατάθεση, που, όπως είπε, ήταν «κομμένη και ραμμένη στα μέτρα τα δικά τους», για να απαλλάξουν τους δύο κατηγορούμενους.

Ο ίδιος κατήγγειλε επίσης πως τον προσέγγισε ένας τοκογλύφος, γνωστός στην περιοχή της Χαλκίδας, και του έδωσε μια επιταγή 40.000 ευρώ. Του ζήτησε να ανασκευάσει κατάθεση που είχε δώσει στη ΓΑΔΑ, και να πει ότι τελικά έκανε λάθος και πως δεν ήταν αυτοί για να μην μπουν οι δύο άνδρες στη φυλακή.

