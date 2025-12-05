Πρόστιμο €120 εκατ. στην πλατφόρμα X από την Ε.Ε.

Πρόστιμο ύψους 120 εκατ. ευρώ από την Ε.Ε. στην πλατφόρμα X για παραβίαση των υποχρεώσεων διαφάνειας που υπέχει δυνάμει της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA). Οι παραβάσεις περιλαμβάνουν τον παραπλανητικό σχεδιασμό του «γαλάζιου σημείου ελέγχου» του, την έλλειψη διαφάνειας του αποθετηρίου διαφημίσεών του και τη μη παροχή πρόσβασης σε δημόσια δεδομένα στους ερευνητές.

Η χρήση από τον Χ του «μπλε σημείου ελέγχου» για «επαληθευμένους λογαριασμούς» εξαπατά τους χρήστες. Αυτό παραβιάζει την υποχρέωση των επιγραμμικών πλατφορμών βάσει της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες να απαγορεύουν τις παραπλανητικές πρακτικές σχεδιασμού στις υπηρεσίες τους.

Στο X, οποιοσδήποτε μπορεί να πληρώσει για να αποκτήσει την κατάσταση «επαληθευμένη» χωρίς η εταιρεία να επαληθεύει ουσιαστικά ποιος βρίσκεται πίσω από τον λογαριασμό, γεγονός που καθιστά δύσκολο για τους χρήστες να κρίνουν τη γνησιότητα των λογαριασμών και του περιεχομένου με το οποίο ασχολούνται.

Αυτή η εξαπάτηση εκθέτει τους χρήστες σε απάτες, συμπεριλαμβανομένων των απατών πλαστοπροσωπίας, καθώς και σε άλλες μορφές χειραγώγησης από κακόβουλους παράγοντες. Μολονότι η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες δεν επιβάλλει την επαλήθευση των χρηστών, απαγορεύει σαφώς στις επιγραμμικές πλατφόρμες να ισχυρίζονται ψευδώς ότι οι χρήστες έχουν επαληθευτεί, όταν δεν πραγματοποιήθηκε τέτοια επαλήθευση.

Έλλειψη διαφάνειας του αποθετηρίου διαφημίσεων του X

Το αποθετήριο διαφημίσεων του X δεν πληροί τις απαιτήσεις διαφάνειας και προσβασιμότητας της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Τα προσβάσιμα και αναζητήσιμα αποθετήρια διαφημίσεων είναι ζωτικής σημασίας για τους ερευνητές και την κοινωνία των πολιτών για τον εντοπισμό απατών, εκστρατειών υβριδικών απειλών, συντονισμένων επιχειρήσεων πληροφόρησης και ψευδών διαφημίσεων.

Το X ενσωματώνει χαρακτηριστικά σχεδιασμού και φραγμούς πρόσβασης, όπως υπερβολικές καθυστερήσεις στην επεξεργασία, οι οποίες υπονομεύουν τον σκοπό των αποθετηρίων διαφημίσεων. Το αποθετήριο διαφημίσεων του X στερείται επίσης κρίσιμων πληροφοριών, όπως το περιεχόμενο και το θέμα της διαφήμισης, καθώς και η νομική οντότητα που πληρώνει για αυτό. Αυτό εμποδίζει τους ερευνητές και το κοινό να ελέγχουν ανεξάρτητα τυχόν πιθανούς κινδύνους στην επιγραμμική διαφήμιση.

Μη παροχή πρόσβασης των ερευνητών σε δημόσια δεδομένα

Η X δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της βάσει της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες όσον αφορά την παροχή στους ερευνητές πρόσβασης στα δημόσια δεδομένα της πλατφόρμας. Για παράδειγμα, οι όροι παροχής υπηρεσιών της X απαγορεύουν στους επιλέξιμους ερευνητές να έχουν ανεξάρτητη πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα της, μεταξύ άλλων μέσω απόξεσης. Επιπλέον, οι διαδικασίες του Χ για την πρόσβαση των ερευνητών σε δημόσια δεδομένα επιβάλλουν περιττά εμπόδια, υπονομεύοντας αποτελεσματικά την έρευνα για διάφορους συστημικούς κινδύνους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το πρόστιμο που επιβλήθηκε σήμερα υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των εν λόγω παραβάσεων, τη σοβαρότητά τους όσον αφορά τους θιγόμενους χρήστες της ΕΕ και τη διάρκειά τους.

Πρόκειται για την πρώτη απόφαση μη συμμόρφωσης στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Επόμενα βήματα

Η X έχει πλέον προθεσμία 60 εργάσιμων ημερών για να ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με τα συγκεκριμένα μέτρα που προτίθεται να λάβει για να τερματίσει την παράβαση του άρθρου 25 παράγραφος 1 της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, η οποία σχετίζεται με την παραπλανητική χρήση μπλε σημάνσεων ελέγχου.

Η X έχει στη διάθεσή της 90 εργάσιμες ημέρες για να υποβάλει στην Επιτροπή σχέδιο δράσης στο οποίο καθορίζονται τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των παραβάσεων του άρθρου 39 και του άρθρου 40 παράγραφος 12 της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, όσον αφορά το αποθετήριο διαφημίσεων και την πρόσβαση των ερευνητών σε δημόσια δεδομένα. Το συμβούλιο ψηφιακών υπηρεσιών θα έχει στη διάθεσή του έναν μήνα από την παραλαβή του σχεδίου δράσης του Χ για να διατυπώσει τη γνώμη του. Η Επιτροπή θα έχει στη διάθεσή της άλλον ένα μήνα για να εκδώσει την τελική της απόφαση και να ορίσει εύλογη περίοδο εφαρμογής.

Η μη συμμόρφωση με την απόφαση περί μη συμμόρφωσης μπορεί να οδηγήσει σε περιοδικές χρηματικές ποινές. Η Επιτροπή εξακολουθεί να συνεργάζεται με τον Χ για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με την απόφαση και με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες γενικότερα.