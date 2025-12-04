Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Το νέο κοινό επιχειρηματικό τους βήμα

Έχουν ξεκινήσει ένα φιλόδοξο επαγγελματικό πρότζεκτ στην Ιταλία

04.12.25 , 22:22 Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Το νέο κοινό επιχειρηματικό τους βήμα
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα είναι full ερωτευμένοι τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, με το ζευγάρι να μοιράζεται τον χρόνο του μεταξύ Αθήνας και Μιλάνο.

Η ηθοποιός και ο πρώην μπασκετμπολίστας όχι μόνο ζουν έναν δυνατό έρωτα, αλλά όπως όλα δείχνουν ετοιμάζονται να κάνουν και το επόμενο μεγάλο βήμα: τον γάμο τους. Παράλληλα, οι δυο τους έχουν ήδη ξεκινήσει ένα φιλόδοξο επαγγελματικό πρότζεκτ στην Ιταλία.

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα

Η Αθηνά Οικονομάκου είχε αφήσει εδώ και μήνες υπονοούμενα πως ετοιμάζει μια επιχειρηματική συνεργασία με τον Μπρούνο Τσερέλα, όμως μόλις πρόσφατα αποκάλυψε μέσω Instagram τι ακριβώς περιλαμβάνει το νέο τους εγχείρημα.

Το ζευγάρι δημιούργησε στο Μιλάνο έναν ολοκληρωμένο χώρο για γυναίκες και μητέρες, όπου μπορούν να εργαστούν, να χαλαρώσουν ή να γυμναστούν, έχοντας τα παιδιά τους ή τα κατοικίδιά τους σε ασφαλές και άρτια οργανωμένο περιβάλλον.

Η ίδια η Αθηνά Οικονομάκου έγραψε στα Instagram Stories της: «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που είμαι συνιδιοκτήτρια και μέλος μιας υπέροχης ομάδας που ανοίγει τις πόρτες του @wome_milano, ενός γυναικείου χώρου στην καρδιά του Μιλάνου. Εδώ μπορείς να φροντίσεις τον εαυτό σου, να χαλαρώσεις, να γυμναστείς ή να εργαστείς… χωρίς να χρειάζεται να αφήσεις πίσω τα παιδιά ή τον σκύλο σου.»

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Το νέο κοινό επιχειρηματικό τους βήμα

Το WOME προσφέρει παιδότοπο με επίβλεψη και δημιουργικές δραστηριότητες, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως ένας πολυχώρος ευεξίας με υπηρεσίες ομορφιάς, fitness και workspaces. Σύμφωνα με την ηθοποιό, ο χώρος έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει «ισορροπία» και την αίσθηση του «ανήκειν» σε κάθε γυναίκα.

Στην προσωπική τους ζωή, η Αθηνά και ο Μπρούνο φαίνεται πως έχουν βρει απόλυτη αρμονία. Ο σύντροφός της έχει ήδη γνωρίσει τα παιδιά της, ενώ η ίδια έχει αποκαλύψει πως ο γάμος δεν αργεί: «Ο γάμος με τον Μπρούνο θα γίνει σύντομα. Κουμπάροι θα είναι δικοί μου άνθρωποι… Όλα έγιναν ομαλά.»

Η ηθοποιός έχει μιλήσει και για την απόφαση να δημοσιοποιήσει τη σχέση τόσο γρήγορα μετά το διαζύγιό της, σημειώνοντας: «Αυτό που έκανα εγώ ήταν τρομερή ανατροπή και θέλει μεγάλο θάρρος…»

Όσο για τον Μπρούνο, η Αθηνά δηλώνει πιο ερωτευμένη από ποτέ: «Αυτό που με κέρδισε είναι το υπέροχο μυαλό του, η ευγένειά του, η ηρεμία του, η σταθερότητά του…»

Το ζευγάρι φαίνεται πως χτίζει μαζί όχι μόνο μια κοινή ζωή, αλλά και ένα δυναμικό επαγγελματικό μέλλον, με το WOME Milano να αποτελεί το πρώτο σημαντικό τους βήμα.

ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
 |
ΜΠΡΟΥΝΟ ΤΣΕΡΕΛΑ
