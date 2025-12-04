Συμμετοχή Ισραήλ στη Eurovision: Τέσσερις χώρες αποσύρονται

Aντιδράσεις για τη Eurovision 2026

Το Ισραήλ θα έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να λάβει μέρος στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που θα διεξαχθεί το 2026 στη Βιέννη. Αυτό έγινε δυνατό μετά την υπερψήφιση νέων κανονισμών από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, οι οποίοι επιτρέπουν τη συμμετοχή σε όλες τις χώρες–μέλη.

Eurovision 2026: Η μεγάλη αλλαγή που ανακοίνωσε η EBU

Κατά τη συνεδρίαση της EBU στην έδρα της στη Γενεύη εγκρίθηκε «ένα σύνολο τροποποιήσεων» με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης, της διαφάνειας και της ουδετερότητας του θεσμού, καθιστώντας σαφές ότι κάθε μέλος μπορεί να συμμετάσχει εφόσον το επιθυμεί. Δεν πραγματοποιήθηκε καμία πρόσθετη ψηφοφορία ειδικά για τον διαγωνισμό του 2026.

Αμέσως μετά τη σχετική ανακοίνωση, τέσσερις χώρες γνωστοποίησαν ότι αποσύρονται: η Ολλανδία, η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Σλοβενία.

Eurovision 2026: Ρεκόρ συμμετοχών για την εκπροσώπηση της Ελλάδας

Το ισπανικό δημόσιο δίκτυο RTVE δήλωσε ότι θα μποϊκοτάρει την Eurovision τον Μάιο του 2026, μετά την απόφαση της EBU να επιτρέψει στο Ισραήλ να συνεχίσει να συμμετέχει. «Το RTVE ανακοινώνει την αποχώρηση της Ισπανίας από τη Eurovision μετά τις ψηφοφορίες της 95ης Γενικής Συνέλευσης της EBU στη Γενεύη, οι οποίες κατέληξαν στην παραμονή του Ισραήλ», αναφέρεται στο δελτίο Τύπου.

Αντιδράσεις για τη Eurovision 2026

Παράλληλα, ο ολλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Avrotros ανακοίνωσε ότι η χώρα δεν θα λάβει μέρος, επικαλούμενος «ασυμβατότητα» των αξιών του οργανισμού με τη συμμετοχή του Ισραήλ. «Αφού εξετάσαμε όλες τις πλευρές, καταλήξαμε ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, η συμμετοχή δεν συνάδει με τις θεμελιώδεις αρχές μας», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Η ιρλανδική δημόσια ραδιοτηλεόραση RTE δήλωσε επίσης ότι δεν θα συμμετάσχει ούτε θα μεταδώσει τη διοργάνωση, σημειώνοντας πως η απόφαση σχετίζεται με «τις τεράστιες ανθρώπινες απώλειες στη Γάζα και τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση». Η RTE εξέφρασε ακόμη «βαθιά ανησυχία» για τις στοχευμένες δολοφονίες δημοσιογράφων και την άρνηση των ισραηλινών αρχών να επιτρέψουν την πρόσβαση διεθνών δημοσιογράφων στον θύλακα.

Λίγο αργότερα, η σλοβενική RTV ανακοίνωσε ότι και η Σλοβενία δεν θα συμμετάσχει στην επόμενη Eurovision.

Θετική υποδοχή από τον πρόεδρο Χέρτσογκ

Η δημόσια τηλεόραση του Ισραήλ KAN επιβεβαίωσε ότι η χώρα θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό του 2026. Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, χαιρέτισε την απόφαση της EBU, επισημαίνοντας πως το Ισραήλ «δικαιούται να εκπροσωπείται σε όλες τις διεθνείς σκηνές».

«Χαίρομαι που το Ισραήλ θα συμμετάσχει ξανά στη Eurovision (…) και ελπίζω ότι ο διαγωνισμός θα συνεχίσει να αποτελεί μια γιορτή πολιτισμού, μουσικής, φιλίας μεταξύ των λαών και διαπολιτισμικής κατανόησης. Ευχαριστώ όλους όσοι υπερασπίστηκαν το δικαίωμά μας να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε και να διαγωνιζόμαστε στη Eurovision», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

